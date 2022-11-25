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《IP小辭典》國際專利分類

聯合新聞網／ 北美智權報

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

國際專利分類（International Patent Classification，簡稱IPC）是根據1971年簽訂的《國際專利分類斯特拉斯堡協定》所編製，為目前國際通用的專利文獻分類和檢索工具。IPC分類表主要目的是為了使各國專利局及其他使用者，建立一種有效的專利檔案檢索工具，用以確定專利申請案技術揭露的新穎性，並評估其進步性或非顯而易見性。

國際專利分類的沿革

IPC於1975年10月7日開始生效，由世界智慧財產權組織（WIPO）管理。IPC起初每五年更新一次，直到2000年時為第7版。隨著科技加快發展和複雜化，五年一次的改版顯然已無法因應實際需求，2006年更新時改為核心版（Core Level）及進階版（Advanced Level），核心版以三年為修訂週期，進階版則是每三個月即更新一次。而從2011年開始，IPC再更改為單一版本，編號包含生效的西元年月份，例如：「Int. Cl.(2021.01)」，「Int. Cl.」為國際專利分類的縮寫，後面括弧加年月。

國際專利分類的層級

一個完整的IPC按照五個等級分類，包含最高層級的「部」（Section）、第二層級的「大類」（Class）、第三層級的「次類」（Subclass）」、和第四層級的「主目」（Main Group）、第五層級的「次目」（Group）。智慧財產局每年自WIPO網頁下載IPC英文版本後，進行中譯工作並刊登於智慧財產局官網，目前每年更新一次。

  • 第一階「部」：將所有的應用領域分為A~H八大項（詳見表一），例如H
  • 第二階「類」：每一個主部皆依照技術領域進一步分為許多主類，由兩位數字組成，為二位數字，例如H01
  • 第三階「次類」：每一個主類皆分為一個至多個次類，由一個大寫英文字母表示（A,E,I,O,U,X除外），例如H01M
  • 第四階「主目」： (Main Group)，由一至三位數字加上左斜線與數字00組成，例如H01M 10/00
  • 第五階「次目」：次目，由一至三位數字加上左斜線與至少兩位數字組成（00除外），例如 H01M 10/65

圖一、IPC階層式分類系統說明（以IPC編號H01M 10/65為例） （吳碧娥/製圖）
圖一、IPC階層式分類系統說明（以IPC編號H01M 10/65為例） （吳碧娥/製圖）

表一、IPC分類的第一階層「部」 （資料來源：TIPO）
表一、IPC分類的第一階層「部」 （資料來源：TIPO）

國際專利分類的用途

專利分類對於檢索專利檔案不可或缺，無論是授予專利的機關、潛在的發明人、研究與開發單位以及其他有關的技術應用或開發單位，都需要針對現有技術進行檢索。IPC是用來整理專利檔案的工具，也是在特定技術領域調查現有技術的基礎，使用戶能夠在專利檢索中找到正確的先前技術；使用者亦可藉由IPC分類號找到特定技術的完整專利檔案清單，可說是在檢索專利相關資料庫時非常強大的工具。

過去10年，每年全球發佈的專利文件超過一百萬份，每份專利文件上都要標明適當的IPC分類號。IPC分類號由公佈專利文件的國家或地區的專利局分配。為了將技術發展反映於IPC的內容中，IPC必須定期更新，目前每年更新一次，新版IPC於每年1月1日生效，修訂工作由IPC專家委員會進行。

關於IPC的詳細資訊可在WIPO IPC網站上獲得，並可進一步了解《IPC指南》中，關於IPC目標、歷史、改革和其他完整規定。而中文版的IPC國際專利分類則可於TIPO官網查詢、或下載


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