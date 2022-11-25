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商標侵權使用與註冊使用的區別：2019年VersaTop Support Systems, LLC, v. Georgia Expo, Inc.案

聯合新聞網／ 北美智權報

【王思原／世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授】

「於商業上使用」（use in commerce）是美國商標法上的重要概念。在商標侵權訴訟中，不論請求的基礎是美國商標法第1114條的註冊商標，或是1125條的未註冊商標，原告都必須舉證被告之行為構成侵權使用；亦即，被告未得原告同意，於商業上使用其商標。就商標權之取得，美國法奉行先使用原則，商標權歸屬於首先將商標實際於商業上使用於特定商品之人。在申請商標註冊時，申請人若實際於商業上使用該商標為申請基礎，需提交於商業上使用之證據。若申請人未實際使用該商標，而以意圖使用為申請基礎，則需宣示具有於商業上使用的真實意圖（bona fide intention）。

美國商標法第1127條將「於商業中使用」一詞定義為，「對於商標在通常交易過程中的真實使用，而不只是為了保留商標的權利」。就商品而言，必須符合兩項條件：(1)商標以任何形式置於商品、商品容器、或相關陳列品上，或黏貼於商品吊牌或標籤。若因商品性質致前述佈置方式無法實行，則得置於與商品或其販賣相關的文書上；(2)該商品在商業中販賣或運送。

前述定義的適用範圍，向來為美國商標法上的爭議問題。此定義適用於商標註冊程序所要求的使用，固無疑義。但是否適用於侵權判斷所要求的使用？美國聯邦巡迴區上訴法院（CAFC）於2019年VersaTop Support Systems, LLC, v. Georgia Expo, Inc.案，對此問題作出回應。

本案背景

VersaTop Support Systems公司生產及銷售用來區隔空間的模組化元件，其產品可以用來組裝商展攤位、帷幕隔屏或臨時護欄等。VersaTop的結構元件聯結裝置獲得第9,211,027號發明專利。VersaTop自2011年起即以PIPE & DRAPE 2.0™ 及 2.0™商標銷售其產品。Georgia Expo是VersaTop中的競爭對手。Georgia Expo於2015年9月發送的傳單及手冊中使用了VersaTop的產品照片及名稱（如圖一），並表示正在開發自家的「Pipe & Drape 2.0」產品。

圖一、Georgia Expo的傳單及手冊 （圖片來源：VersaTop Support Systems, LLC, v. Georgia Expo, Inc., 921 F.3d 1364, 1366 (Fed. Cir. 2019).）
圖一、Georgia Expo的傳單及手冊 （圖片來源：VersaTop Support Systems, LLC, v. Georgia Expo, Inc., 921 F.3d 1364, 1366 (Fed. Cir. 2019).）

VersaTop於2015年10月28日向奧勒岡地區法院提起商標及著作權侵權訴訟，並於12月21日追加起訴專利侵權。Georgia Expo則否認所有侵權指控。經證據開示程序後，兩造當事人皆提出即決判決之聲請。

地區法院作成有利被告Georgia Expo的判決

奧勒岡地區法院於2017年4月13日作成有利被告Georgia Expo之判決，並駁回原告VersaTop請求。地區法院認定VersaTop為PIPE & DRAPE 2.0及 2.0的商標權人。Georgia Expo對於其2015年的手冊上使用VersaTop產品照片及商標的事實並未加以爭執。但地區法院最終卻認定Georgia Expo並未侵害VersaTop的商標權。其所持之理由為，Georgia Expo並未於商業銷售或運輸時將VersaTop的商標黏貼於自家的商品上。因此，不符合第1127條對於商業上使用之定義，不構成商標侵權使用，從而法院無須進一步審酌其使用是否有致相關消費者混淆之虞。

CAFC廢棄有利Georgia Expo的判決並作成有利VersaTop的判決

VersaTop不服地區法院判決，先向第9巡迴上訴法院提出上訴通知，隨後再依28 U.S.C. § 1631之規定，請求將上訴案移轉至CAFC。依28 U.S.C. §§ 1292(c)(1)及1295(a)(1)之規定，本案涉及地區法院對於專利法民事案件的最終判決，因此CAFC具有專屬管轄權。另外，由於本件所要審理的是商標而非專利爭議，CAFC須適用奧勒岡地區法院所屬巡迴區，也就是第9巡迴區的法律。

在本件上訴案中，Georgia Expo承認於2015年9月散發的傳單中表示其「Pipe & Drape 2.0」正在開發中，預計於2016年第1季問世，並於其手冊中使用VersaTop的產品照片及名稱。另外，Georgia Exop對於商標權歸屬問題不加爭執。Georgia Expo提出的唯一抗辯是並未於商業上使用VersaTop的商標，原審的法律見解正確無誤。

CAFC於2019年4月19日作出判決。在判決中，CAFC認為地區法院對於侵權使用的法律見解錯誤，因此廢棄其對Georgia Expo的有利判決。另外，由於CAFC認定Georgia Expo對於VersaTop商標之使用確有造成相關消費者混淆誤認之虞，應成立商標侵權，因此作出有利於VersaTop的判決。

第1127條之定義不適用於侵權使用

CAFC認為，商標侵權之使用為「任何類型之使用」（use of any type）。第1127條於商業上使用之定義，僅適用於商標註冊，於本案無適用餘地，地區法院之見解實屬錯誤。CAFC提出以下三點主要理由：

首先，CAFC指出，商標法於1988年修正時，於既有的實際於商業上使用註冊基礎外，增加了以意圖使用註冊基礎，並修改了於商業上使用一詞的定義。立法記錄明確顯示，修正定義的目的在於消除實務上為保留商標權所採用的象徵性使用（token use），其適用範圍僅及於商標註冊事項。立法記錄同時說明，商標侵權之使用為「任何類型之使用」（use of any type），不受此定義拘束。

其次，CAFC認為地區法院的見解違背第9巡迴上訴法院的判決先例。在解釋「於商業上使用」一詞的意義時，第9巡迴上訴法院向來區分「侵權使用」與「註冊使用」，第1127條的定義僅適用於後者。例如，在2011年的Network Automation Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc. 案中，法院認為，以他人商標為搜索引擎關鍵字，觸發自己產品廣告之行為，符合侵權案件對於商業上使用的要求。

最後，CAFC引述商標法權威J. Thomas McCarthy的見解。McCarthy指出，第1127條的定義是用來界定聯邦商標註冊要求的使用類型，不得以之作為限縮商標侵權使用類型的依據。

有致混淆誤認之虞

在認定構成侵權使用之後，CAFC進一步對是否有混淆誤認之虞進行判斷。CAFC認為，由於兩造當事人的商標相同，產品具有競爭關係，再加上行銷管道重疊，足以認定Georgia Expo之使用有致相關消費者混淆誤認之虞。

美國商標法第1127條於商業上使用之定義的適用範圍，向來是美國商標法上的爭議問題。多數意見認為，此定義只適用於商標註冊所要求的使用，不適用於商標侵權使用。商標侵權使用應涵蓋任何類型之使用。有些學者特別將商標侵權所要求的使用稱為「可訴訟的使用」（actionable use），以凸顯兩種使用的區別。

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