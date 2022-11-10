疫情紅利消失 2023年伺服器市場成長收斂

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

市場研究及調查機構 TrendForce發布預測，雖然全球伺服器市場將持續成長至2025年，但隨著前三年疫情所帶來的紅利消退，2023年全球伺服器出貨量增幅將收斂至3.7%，而受到地緣政治變化影響，未來各國對於小規模資料中心（Data Center）的需求將持續浮現。

TrendForce資深分析師劉家豪在「集邦拓墣產業科技大預測」的活動中表示，2020~2022年疫情為伺服器市場帶來「疫情紅利」，首先是個人生活習慣的改變，在疫情期間居家辦公與遠端學習需求的增加，電子商務及收看線上影音都增加了雲端的使用量；其次是企業的轉型需求，疫情下企業需要遠端或異地辦公，對於伺服器的需求變大，上雲的動能也跟著增加。第三，2020年之後受到地緣政治影響逐漸擴大，全球各政府對於數據的掌握更加敏感，資料中心是容納組織IT設備的設施，包括伺服器、儲存、網路設備，各國開始希望資料中心在當地建置，分散而小型的資料中心取代了過去大型資料中心的需求。

根據TrendForce最新調查表示，疫情後緊張的物料情況已於今年下半年改善，短料的供貨交期明顯恢復。然而在物料供給無虞，需求可被滿足的情況下，2023年的伺服器整機出貨量年成長預估僅3.7%，低於2022年的5.1%。劉家豪分析，從今年下半年到2023年，個人生活需求恢復正常化，使得疫情紅利消失，各國邊境解封並回歸實體經濟，疫情帶來的消費性需求趨緩、回歸正常，反而是企業方面的需求加深，帶動了加速數位轉型。2023年企業未來在IT的投入更為謹慎，選擇可以維持長久經營的方式，會考慮將部分資源放在雲端上。

而通膨壓力對於明年的伺服器發展是個轉機，因為企業資本資出更為保守，IT相關的投資會更彈性，對雲發展而言是長期的驅動因子；第二點是供應鏈的恢復，在2022年之前長短料缺貨造成訂單的壓力和超額訂單，會從今年第三季開始慢慢恢復，預計將進入半年至一年的長短料修正期，明年會迎來紮實的需求，不用再擔心缺料所造成的影響。第三點是永續性，歐盟邊境關稅迫在眉睫，全球各大行企業須將節能減碳和永續經營列入考量，也為伺服器市場將帶來新的商機。

伺服器市場將維持成長至2025年

劉家豪表示，若從記憶體的市場發展觀察，可發現每四年是一個循環，2008年驅動整體DRAM市場的是PC跟NB，對DRAM的貢獻占比量達到50%，隨著網路及智慧終端發展，2012年開始由手機、平板等智慧型聯網裝置帶領DRAM市場，由於智慧型裝置的APP和電子商務都需要伺服器協同，2016年迎來伺服器爆發成長的元年，其中又以中國的百度、阿里巴巴、騰訊三巨頭，和北美的Google、Amazon、Facebook、Apple等四大科技巨擘，負責帶動整體伺服器市場的暢旺。延續到2020年之後，因為資料中心的算力集中化、邊緣運算落實伴隨 5G的商轉，伺服器需要越來越高強度的算力，但硬體設備架構仍有許多需要努力之處，未來才能迎向元宇宙、自駕車或IOT等更多應用市場。

圖一、2008~2022年驅動記憶體市場的動能 （資料來源：2022/10/20，「2023集邦拓墣科技產業大預測」劉家豪簡報資料）

2021年到2025年，將由資料中心需求帶動的記憶體成長，而且遠高於PC、智慧型手機所帶來的需求。2020年開始，伺服器市場一直維持約5%年增率，預估2023年因疫情紅利的消退，成長可能落在3.7%。若以出貨狀況來看，ODM白牌出貨給終端伺服器市場仍呈現強勁成長；而傳統伺服器大廠以中小型企業為主，出貨狀態將會較為平緩。

在產業結構改變與伺服器運算單元大幅進步之下，帶動與傳統應用服務截然不同的伺服器架構發展，進而推升產業對於伺服器的需求。劉家豪表示，伴隨疫後衍生的串流影音服務，刺激更多業者加速數位轉型。伺服器出貨更聚焦於資料中心，帶動伺服器DRAM的使用量攀升，成為近年DRAM需求的主要推手，占DRAM市場全年三成以上的消耗量。儘管2022年下旬全球經濟環境趨於保守、上游供應鏈訂單普遍轉弱，但TrendForce預估，至2025年整體伺服器市況仍將呈現成長的態勢，並帶動伺服器DRAM投產比重達到四成的歷史新高，取代行動DRAM成為製造商關注的重點。伺服器的市場發展也帶動了新型態的組合型記憶體解決方案，得以解決過往伺服器系統的限制，像是因應節能減碳需求所提出的單記憶體架構，在降低能耗的情況下，也能實現高效能運算的目標。

除了支援新標準之外，成本也是目前伺服器使用DRAM的主要考量。雖然DDR5（第五代雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體）較DDR4的性能有顯著提升，但是兩者之間其中仍有40%的溢價差，因此業者擬將使用DDR5的產品延後，等待價格下跌之後再開始推動，TrendForce預估要到2025年之後，DDR5才能正式取代DDR4成為市場主流。

美國強化對中限令，中國境內伺服器需求恐面臨負成長

另一方面，中國廠商在伺服器市場佔有蠻大比重，然而在美中貿易戰越演越激烈的情況下，2023年中國伺服器廠商的發展將會較為謹慎。受到中國監管互聯網政策、以及疫情「動態清零」波動等多重因素的影響，中國網路三巨頭百度、阿里巴巴、騰訊，今年將面臨營收率退，加上對美國對於中國伺服器廠商又有新一波制裁禁令，2023年將有較大不確定性，中國伺服器業者出貨表現將受影響。

日前美國商務部對中國的禁令已延伸至打擊高效能運算（High Performance Computing，簡稱HPC），劉家豪認為這波針對軍用和HPC伺服器的禁令，以應用類別來看，占市場比重極低，評估目前對伺服器整體市場衝擊有限，但若後續禁令範圍再擴大，將為2023年中國伺服器出貨動能埋下減速風險。

就現階段而言，高階運算晶片的市場（包含CPU、GPU等）首當其衝，而提供相關存儲如DRAM，NAND Flash等的業者也面臨潛在的供應影響。目前不僅包含中國大陸境內業者，也延伸至以美系為主的供應商，其中仰賴高強度運算的伺服器領域業者受到的影響較大。TrendForce認為，雖目前商用伺服器雖未在直接管控清單裡，倘若未來美中摩擦持續延燒，不排除美國商務部將把更多潛在風險的中國伺服器OEM、雲端服務供應商（CSP）列入「未經核實清單」（UVL）清單，若被列入UVL清單後，無法於60天內完成有關產品的最終用途核查，仍會被歸入實體清單，未來中國境內伺服器需求走勢恐進入負成長。

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