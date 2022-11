糖尿病藥物化學構造的顯而易見性：Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd.(Fed. Cir. 2007)

【郭廷濠╱專利師】

糖尿病患者每日都需要定時服用治療藥物,醫藥的化學構造是病症療效的來源,也多半是專利權所層層保護的部分,而且更是醫藥專利侵權訴訟中常被侵害的熱點之一。由此可知,醫藥化學構造有一定程度的重要性。其中,糖尿病藥物的化學構造鮮有人探討,因此,本文藉由糖尿病藥物化學構造的顯而易見性案件:Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd.(Fed. Cir. 2007),來探討糖尿病藥物化學構造的顯而易見性。

案件背景

本案被告Alphapharm學名藥廠向食品藥物管理局 (FDA) 提出了 Actos® 的學名藥許可之簡易新藥上市程序 (ANDA) ,原告Takeda藥廠於是向美國紐約州南區 (the Southern District of New York) 地方法院提出專利侵權訴訟,主張被告Alphapharm學名藥廠侵害了系爭專利的申請專利範圍;而Alphapharm學名藥廠則主張原告Takeda藥廠的專利藥物構造為顯而易見,地方法院經過判決後認定系爭專利藥物構造不因顯而易見而無效。被告Alphapharm學名藥廠不服地方法院的判決,所以提出上訴。

糖尿病與相關治療藥物

糖尿病 (diabetes mellitus) 是一種內分泌系統的疾病,主要成因是人體胰臟中的β細胞分泌異常所造成。胰臟中的β細胞負責胰島素 (insulin) 的分泌,而胰島素可降低人體的血糖值,與升糖素 (glucagon)一起調控人體血糖的平衡。

糖尿病大致可分為第一型糖尿病及第二型糖尿病。第一型糖尿病患者之發病年紀主要在青少年期,原因與自體的免疫有關,主要是胰臟的β細胞被破壞,進而造成胰島素不足所導致。第二型糖尿病則是一種漸進式疾病,主要原因是因為老化、肥胖等,進而造成體內出現有胰島素阻抗 (insulin resistance) 的生理現象,使許多周邊的組織對胰島素反應性變差。

在治療第二型糖尿病的藥物中,有一類藥物被稱為Thiazolidinediones (以下簡稱TZD) 類的藥物,例如:Pioglitazone、Rosiglitazone等。TZD類藥物因為可以提高人體對於胰島素之敏感性,故又有胰島素增敏劑的稱呼,其在人體中主要的作用機制是透過活化一種名為 PPAR-γ 的受體,進而提高對胰島素的敏感度。

本案系爭專利與主要化學構造

本案系爭為美國專利第4,687,777號 ('777專利),系爭專利之申請專利範圍總共有5項,其中的第1項、第2項及第5項與本案有關,列出如下:

1. A compound of the formula: (圖1) or a pharmacologically acceptable salt thereof.

2. A compound as claimed in claim 1, wherein the compound is 5-{4-[2-(5-ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl}-2,4-thiazolidinedione (圖2).

5. An antidiabetic composition which consists essentially of a compound of the formula: (圖1) or a pharmacologically acceptable salt thereof, in association with a pharmacologically acceptable carrier, excipient or diluent.

圖1. 申請專利範圍第1項及第5項的構造圖 (圖片來源:專利說明書)

圖2. 申請專利範圍第2項的構造圖 (製圖:郭廷濠)

申請專利範圍第1項是本案相關的主要化學構造群,構造如圖1。而申請專利範圍第2項依附於申請專利範圍第1項,將原有的主要化學構造群限定為其中一個特定構造,構造如圖2,此構造就是TZD類藥物中的Pioglitazone,其商品為Actos®,其於1999年上市,隨即獲得了商業上的成功 (commercial success)。申請專利範圍第5項則是一種治療糖尿病的組合,使用的是圖1的主要化學構造群。

本案相關先前技術

為了挑戰系爭專利申請專利範圍的顯而易見性,使系爭專利申請專利範圍無效,本案的被告Alphapharm學名藥廠提出與本案Pioglitazone極為相似的構造化合物b (Compound b,附圖3)。化合物b與Pioglitazone的不同之處在於最左邊的構造 (此構造稱為吡啶,附圖4) ,前者在構造上為CH3基團,而後者在構造上則為C2H5基團,且兩者的位置稍有差異。

圖3. 化合物b構造圖 (製圖:郭廷濠)

圖4. 吡啶構造圖 (圖片來源:維基百科)

藥物先驅化合物分析

先驅化合物分析 (lead compound analysis) 是用於認定系爭化學構造是否可以由先前技術所揭露的化學構造修改而來的方法,其為一種兩步驟認定 (two-part inquiry)。

第一步驟為所屬領域中具通常技術之人是否會從先前技術公開的構造中選擇化學構造來當作先驅化合物。

第二步驟為先前技術是否足以使得所屬領域中具通常技術之人有理由或動機改良先驅化合物來完成系爭專利化學構造。

藉由先驅化合物分析的使用,得以讓法院對於藥物化學構造是否顯而易見的相關專利侵權案件認定更加客觀公允。先驅化合物分析的相關議題可參考第317期《藥物先驅化合物分析淺述》。





※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

【詳細內容請見《北美智權報》320期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報】