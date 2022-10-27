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《IP小辭典》專利舉發

聯合新聞網／ 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

專利法設置「舉發」制度的目的，是因為發明、新型、設計專利申請案經核准公告後即取得專利權，發生獨占排他之效力，故為了調和專利權人與公眾之利益，才產生此一之公眾輔助審查制度，以期藉公眾之協助，使專利專責機關就已核准公告的專利案再予檢視，讓專利權之授予更臻正確無誤，也提高社會公眾對於專利制度的信任。

除了專利法有舉發的相關規定，依據現行智慧財產案件審理法第16條，法院於民事侵權訴訟中應就專利有效性抗辯進行審理判斷，亦即被控專利侵權人可在訴訟中對系爭專利提出類似舉發的主張，但應注意民事訴訟的判決確定結果僅對個案具有拘束效力，亦即該專利權仍然存在；而經專利舉發撤銷專利權確定者，其專利權效力視為自始不存在，屬對世效。以下介紹專利法中關於舉發制度的重要規範：

舉發種類

根據專利法第71條第1項規定，舉發提起的事由可分為以下三類：

  1. 違反專利要件，也就是發明內容本身不符合專利法的相關規定，例如發明本身並非利用自然法則之技術思想創作；不具備專利三性（產業利用性、新穎性、進步性）、無法據以實施；分割、修正、補正、更正後超出申請時所揭露之範圍。

  2. 專利權人所屬國家若對我國國民申請專利不予受理，則已在我國取得專利權之該國國民者，其專利權應予撤銷。

  3. 與專利權歸屬相關之爭執。根據專利法相關規定，申請專利須由具專利申請權人方得為之，且必須由全體專利申請權共有人提出申請。因此，若該專利未經全體專利申請權人提出申請，或專利權人非專利申請權人，均可提起舉發。

為符合公眾輔助審查的意旨，原則上除專利權人本身以外的任何人，都可以對專利提起舉發，但與專利權歸屬相關之爭執，因為不涉及專利要件，僅有利害關係人（其他專利申請權共有人或真正專利申請權人）得提出。另專利有效期間經過後，由於專利權已當然消滅，原則上不得提起舉發，但利害關係人若對於該專利權之撤銷有可回復之法律上利益（如：曾受專利侵權訴訟之不利判決）時，依據第72條規定，仍然能在專利權消滅後提起舉發。

表1：三種舉發類型比較
表1：三種舉發類型比較

舉發程序

根據現行專利法第73條，舉發人如欲向專利專責機關提起舉發，必須在申請書上載明舉發聲明理由並檢附證據。舉發人可以只對一件專利中的部分請求項提起舉發，但該聲明提出後只能減縮，而不能變更或追加；如欲對舉發聲明補提理由或證據，則必須在舉發提起後三個月內完成。原則上，舉發人可撤回已提起之舉發申請，但專利權人若已答辯，則須經其同意或其未於通知送達10日內表示反對方可撤回。

當專利專責機關收到舉發申請書時，必須立即將副本送達專利權人。此時，專利權人可以選擇對舉發進行答辯或者對專利範圍進行更正。若選擇進行答辯，則必須在副本送達後一個月內完成；若選擇進行專利範圍更正，則除非該專利已在訴訟繫屬中，否則專利權人只能在通知答辯、補充答辯、申復期間內進行更正。

在舉發程序進行時，專利專責機關必須督促雙方適時提出意見，例如舉發人補提理由或證據期限僅三個月、專利權人答辯或更正期限為一個月，若逾期未提出則專責機關將逕予審查。若同一專利同時有數舉發案、或專利權人因應舉發案提出更正申請時，為增進審查效率均可進行合併審查。此外，專責機關基於職權，可通知專利權人限期進行面詢，或審酌未經舉發人提出之證據，並通知專利權人限期進行答辯。

舉發效果

專利專責機關完成舉發審查後，應將審查結果作成審定書，送達舉發人與專利權人雙方。若任一方對審定結果不符，得向經濟部訴願會提出訴願，進入行政救濟程序。

舉發的審定，應就聲明中的各請求項分別為之。舉發審定確定後，對於成立和不成立的請求項，分別產生「專利權撤銷」和「一事不再理」兩種效果：若舉發審查成立，則專利權被撤銷，其效力視為自始即不存在；若舉發審查不成立，除了專利權繼續存在外，任何人不得再就同一事實以同一證據再為舉發。

另須注意的是，自2018年開始，智慧局開始施行專利舉發的聽證作業方案，若經當事人申請，或智慧局認為有必要時，都可以使用聽證程序進行舉發案件審理。與既有舉發程序不同的是，聽證原則上採用公開審理、合議審查的方式進行，由雙方當事人共同釐清爭議項目，所以形式上會更接近司法審判；此外，對於聽證作成的審查結果若有不服，不必再經過經濟部訴願程序，可直接提起行政訴訟。

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