骨質疏鬆症藥物化學構造的顯而易見性：Procter & Gamble Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.(Fed. Cir. 2009)

醫藥是許多人日常所必須使用到的,像是骨質疏鬆症的患者,都需要定時服用治療藥物,但是很少會有人想知道自己使用醫藥的成分為何,更不用說進一步了解其中的化學構造。然而,醫藥的化學構造是病症療效的來源,也多半是專利權所層層保護的部分,而且更是醫藥專利侵權訴訟中常被侵害的熱點之一。由此可知,醫藥化學構造有一定程度的重要性。

其中,骨質疏鬆症藥物的化學構造更鮮有人探討,因此,本文藉由骨質疏鬆症藥物化學構造的顯而易見性案件:Procter & Gamble Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.(Fed. Cir. 2009),來探討骨質疏鬆症藥物化學構造的顯而易見性。

案件背景

本案被告Teva學名藥廠因為向食品藥物管理局 (FDA) 提出了Actonel ® (成分為risedronate) 的學名藥許可之簡易新藥上市程序 (ANDA) ,原告Procter & Gamble藥廠於是向美國德拉瓦州 (the District of Delaware) 的地方法院提出專利侵權訴訟,主張被告Teva學名藥廠侵害了系爭專利的申請專利範圍,Teva學名藥廠則主張原告Procter & Gamble藥廠的專利藥物構造為顯而易見,地方法院經過判決後認定系爭專利藥物構造不因顯而易見而無效。被告Teva學名藥廠不服地方法院的判決,所以提出上訴。

骨質疏鬆症

骨質疏鬆症 (osteoporosis) 是一種系統性的骨骼疾病,主要成因是人體的骨頭中,蝕骨細胞與造骨細胞兩主要細胞活性異常所致。蝕骨細胞負責骨骼的蝕骨化作用 (bone resorption) ,而造骨細胞則是負責骨骼的造骨化作用 (bone formation) ,當兩作用間不平衡,蝕骨化作用遠大於造骨化作用時,就會引起骨質疏鬆症。

骨質疏鬆症的特徵是人體的骨骼組織中骨質含量會降低,以及其微觀結構的破壞。其中,女性因為有停經的現象,使女性的雌性激素分泌不足,更容易產生骨質疏鬆症。骨質疏鬆的危險性在於骨頭容易碎裂及骨折發生的潛在風險性皆大大提高,骨質疏鬆所造成的骨折容易發生於髖部關節、手腕與脊椎骨等。

本案系爭專利與主要化學構造

本案系爭為美國專利第4,761,406號('406專利),系爭專利之申請專利範圍總共有21項,其中的第4項、第16項及第21項與本案有關,列出如下:

4. A method according to claim 1 wherein the bone resorption inhibiting polyphosphonate has a dose at which mineralization inhibition is observed which is greater than about 10 times the LED for bone resorption inhibition, and is administered daily in an amount of from about 0.25.times.LED to about 10.times.LED.

16. A method according to claim 15 wherein the bone resorption inhibiting polyphosphonates, and daily dosage ranges, are selected from the group consisting of:

Ethane-1-hydroxy-1,1-diphosphonic acid: from about 0.25 mg P/kg to about 2.5 mg P/kg;

Dichloromethane diphosphonic acid: from about 0.12 mg P/kg to about 1.25 mg P/kg;

Propane-3-amino-1-hydroxy-1,1-diphosphonic acid: from about 0.025 mg P/kg to about 0.25 mg P/kg;

Butane-4-amino-1-hydroxy-1,1-diphosphonic acid: from about 0.0025 mg P/kg to about 0.025 mg P/kg;

Hexane-6-amino-1-hydroxy-1,1-diphosphonic acid: from about 0.025 mg P/kg to about 0.25 mg P/kg;

2-(2-pyridyl-ethane-1,1-diphosphonic acid: from about 0.0025 mg P/kg to about 0.025 mg P/kg;

2-(2-pyridyl)-1-hydroxy-ethane-1,1-diphosphonic acid: from about 0.00025 mg P/kg to about 0.0025 mg P/kg; and/or Hexahydroindan-2,2-diphosphonic acid: from about 0.25 mg P/kg to about 2.5 mg P/kg;

and their pharmaceutically-acceptable salts and esters.

21. A method according to claim 17 wherein each cycle comprises: (a) a period of about 14 days during which EHDP, or its pharmaceutically-acceptable salts or esters, is administered daily in an amount of about 1.25 mg P/kg; followed by (b) a rest period of about 84 days.

申請專利範圍第4項提及使用可以抑制蝕骨化作用的多磷酸鹽 (polyphosphate) 化合物,而此多磷酸鹽實際上是指雙磷酸鹽類之藥物 (bisphosphonates) 。雙磷酸鹽類藥物是目前治療骨質疏鬆症的首選藥物,主要藉由藥物結合骨質後被蝕骨細胞攝取,進一步抑制蝕骨化作用,並可增加骨質密度。

申請專利範圍第16項及第21項則是分別提及Ethane-1-hydroxy-1,1-diphosphonic acid與EHDP,兩者實際上為相同敘述,皆是指本案的雙磷酸鹽類藥物risedronate (附圖1) 。

圖1. risedronate構造圖 (圖片來源:維基百科 https://en.wikipedia.org/wiki/Risedronic_acid#/media/File:Risedronate.svg)

本案相關先前技術

為了挑戰系爭專利申請專利範圍的顯而易見性,使系爭專利申請專利範圍無效,本案的被告Teva學名藥廠提出與本案極為相似的構造2-pyr EHDP (2- pyridyl etidronate,附圖2)

圖2. 2-pyr EHDP構造圖 (圖片來源:由維基百科改作 https://en.wikipedia.org/wiki/Risedronic_acid#/media/File:Risedronate.svg)

藥物先驅化合物分析

先驅化合物分析 (lead compound analysis) 是用於認定系爭化學構造是否可以由先前技術所揭露的化學構造修改而來的方法,其為一種兩步驟認定 (two-part inquiry)。

第一步驟為所屬領域中具通常技術之人是否會從先前技術公開的構造中選擇化學構造來當作先驅化合物。

第二步驟為先前技術是否足以使得所屬領域中具通常技術之人有理由或動機改良先驅化合物來完成系爭專利化學構造。

藉由先驅化合物分析的使用,得以讓法院對於藥物化學構造是否顯而易見的相關專利侵權案件認定更加客觀公允。先驅化合物分析的相關議題可參考北美智權報317期《藥物先驅化合物分析淺述》。





