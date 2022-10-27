欺騙美國專利商標局取得商標最後被撤銷？2021年Chutter, Inc. v. Great Concepts案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

2010年，一位商標代理人替客戶申請美國聯邦商標時，簽署了一份聲明，聲明目前該標誌並沒有其他爭訟程序進行中。但該商標當時有二個爭訟程序正在進行中，屬於不實陳述。2016年，其他公司請求撤銷這個商標，主張因為其申請時對專利商標局有詐欺行為。2021年，美國商標審理救濟委員會（TTAB）做出Chutter, Inc. v. Great Management Group, LLC案決定，認為輕率疏忽不在意真實隨便簽署文件，也屬於具有欺騙意圖。

在美國申請商標若有詐欺，商標可能被撤銷

根據美國商標法第1064條(3)規定：「任何認為自己受到或將受到損害的人，在支付規定費用後，可以提出撤銷商標註冊的請求，並說明所依據的理由.....(3)在任何時候...... 其註冊是以欺詐手段獲得（obtained fraudulently）...」

也就是說，就算符合所有商標申請要件，但只要申請註冊時，有欺騙隱瞞重要資訊，構成對專利商標局之詐欺（fraud）。但過往案例中，強調所詐欺的資訊，必須重要（material），且需有詐欺之意圖（intent to deceive）。

Chutter, Inc. v. Great Management Group, LLC案當事人

本案商標權人是Great Management Group公司（簡稱GMG公司），提出二項商標申請。一是申請「DANTANNA'S」，指定使用於「香料和香料粉」；二是申請「DANTANNA'S TAVERN」，指定使用於「餐廳和酒吧服務」。GMG公司申請時，另外主張擁有Great Concepts公司所註冊的「DANTANNA'S」商標（聯邦註冊號2929764號商標），指定使用於「牛排和海鮮餐廳」。

圖一、商標權人在亞特蘭大開設的DANTANNA'S餐廳 （圖片來源：https://atlanta.eater.com/2020/6/23/21300599/sports-bar-restaurant-dantannas-closes-downtown-atlanta-covid19）

本案的原告則是Chutter公司，其對GMG公司申請的二個商標申請案都提出異議，其主張自己早就使用「DAN TANA'S」標誌於餐廳服務和馬力拉醬，故主張GMG公司申請的二個商標，與自己的商標會構成混淆誤認（15 U.S.C. §1052(d)）。另外，原告也主張，GMG公司所申請的商標，會錯誤地暗示與原告或原告的前身Dan Tana 有連結或有關係（15 U.S.C. §1052(a)）。

主張商標權人的代理人有詐欺行為

不僅如此，Chutter公司也請求撤銷第2929764號聯邦商標，認為該商標申請時有對專利商標局「詐欺」（。原告主張，該商標的申請人Great Concepts公司在申請時，曾經在2010年3月，根據美國聯邦商標法第1058條和1065條做過合併宣誓，尤其第1065條的「無爭議宣誓」，宣誓「在美國專利商標局或法院，沒有涉及上述權利的訴訟正進行中或尚未終結」。

但是，當時有二個爭訟程序正在進行中。一是一個撤銷程序（No. 92045947），二是在喬治亞洲北區地區法院有一個民事訴訟，二案都是爭執Great Concepts公司對「DANTANNA'S」標誌的註冊權和使用權。

無爭議聲明書屬於重要資訊

當商標註冊申請人或商標權人故意對與註冊申請或註冊後文件有關的事實做出不實的、重要（material）的陳述時，且意圖（intent）獲得或維持其無權獲得的註冊，就會構成在獲得或維持商標註冊方面的欺詐行為。

首先，無爭議聲明書是否屬於重要資訊？

USPTO在審查商標時，若仰賴第1065條的不實的「無爭議聲明」，而核准商標，其產生的後果是，根據聯邦商標法第1115條(b)，會讓申請人取得一新權利，亦即將該註冊作為「申請人有在商業上使用該商標之專屬權利」的決定性證據，而非僅是表面證據。因此，商標審理救濟委員會（TTAB）認為，只要在第1065條的無爭議宣誓或聲明中，含有不實陳述，就是重要的資訊。

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