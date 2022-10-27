經濟陷入泥沼 英國脫歐副作用逐漸顯現

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

經歷了6周各式各樣的人事震盪、政策轉彎、還有金融市場大震盪後，英國保守黨在10月底選出印度裔並且曾任財政大臣的Rishi Sunak出任新首相。過去在與特拉絲（Liz Truss）競選時，Rishi Sunak就曾批評對手的預算政策跟「童話故事（fairy tale）」一樣不切實際，但依照英國當前的情勢來看，恐怕任何人都很難收拾好這個爛攤子。

在過去60天內，英國這個老牌強權在因應經濟議題上，表現得極度荒腔走板。

首先是物價。在烏俄戰爭、中國封城、海運塞港、美國強勁升息等眾多因素交叉影響下，全世界各國在今年都面臨了物價飛漲的考驗，英國自然也不例外，即使近10年內總能把CPI年增率控制在3%左右，但從2021年9月開始，CPI年增率就一去不回頭，在最近幾個月更一直維持在10%上下（圖1）。畢竟，英國也跟台灣一樣，是個地狹人稠的島國，大部分物資都需要從外界進口，對於進口物價上漲更沒有抵抗能力。

圖1：2012年至今英國CPI年增率變化 （資料來源：Office of National Statistics, United Kingdom）

前任首相的減稅政策，差點引發英國經濟危機

當然，不論國際物價上漲，或是美元升值的後續效應，說到底都是非戰之罪。問題是，明明物價飛漲的事實就擺在眼前，英國政府還是堅持脫離現實的大幅減稅政策，讓經濟差點全面崩潰。

接替強森（Boris Johnson）的特拉絲（Liz Truss）一上任首相，就迫不急待地推行迷你預算（mini budget）政策，其主軸是大幅降低英國人民的稅收負擔，尤其是45%的最高所得稅級距，希望能藉此刺激經濟。至於因此減少的政府稅收，根據原先的規劃，將全部以發行國債的方式來支應。

消息一出，立刻引發了金融市場恐慌。為了控制物價，英格蘭銀行（Bank of England）在今年已經啟動數次升息，推升了英國的公債殖利率，不但墊高了市場資金的借貸成本，英國國債的價格也因此下跌。因此，當英國政府在這個時候宣布將大幅舉債，就得承擔更高昂的利息支出，進一步侵蝕英國財政。更要命的是，此舉也讓英國國債的價格繼續下跌，許多持有大量英國國債的退休基金也因此被迫承擔跌價損失，差點面臨倒閉的困境。

近一步分析，美國大幅升息必然引發其他國家的貨幣貶值，所以像英國這樣仰賴進口的經濟體，勢必得維持幣值來減少物價上漲的壓力，這也是為什麼英格蘭銀行在今年也採行升息政策，更將啟動量化緊縮政策。然而，正因為英國政府這項魯莽的減稅舉債預算，使得英格蘭銀行被迫在9月時政策大轉彎，改採緊急的購買國債措施讓金融市場維持流動性；另一方面，捅出這個大簍子的特拉絲政府也不得不改弦易轍，先是撤換主導mini budget的財政大臣，之後又幾乎推翻原有的減稅方案。只不過，最後特拉絲自己也頂不住各界壓力，在僅就任6周之後就黯然宣布下台，成為英國史上任期最短的首相。

但英國的問題會就此解決嗎？未必。

今年4月底，美國知名智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）發布了一篇研究報告，探討英國在脫歐前後在貿易開放度、投資動態以及移民吸引力上的差異，發現脫歐之後英國的貿易成本以及移民成長都已經大不如前，而國際投資的吸引力更比不上1990、2000年代的全盛期。

脫歐之後，英國對外資不再有吸引力

外人直接投資（FDI）數據的變化最能說明這一切。在2016年以前，英國每年FDI占GDP的比例一直穩定維持在2%上下，但從2016年脫歐公投通過、2017年正式啟動脫歐程序後，就看到2018、2019年間FDI的佔比急速下降，直到2020年才又勉強回到1%左右（圖2）。有意思的是，同樣在這兩年內，歐盟兩大領頭羊：德國與法國卻看到FDI對GDP的佔比明顯提升，外資吸引力的變化高下立判。

圖2：2011~2020年英國、法國與德國每年FDI占GDP比例之變化 （來源：The UK and the global economy after Brexit, PETERSON INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMICS, 2022/04/27）

在結論中，這篇報告認為，低落的FDI規模，再加上貿易與移民人口的衰退，都將對英國經濟的生產力帶來嚴重的打擊，「與脫歐前相比，今天的英國在國際經濟舞台上已經愈來愈不重要；他們必須趕快調整，以免更嚴重的經濟狀況發生」。只是從結果來看，英國調整的速度還不夠快，而更嚴重的經濟狀況，也正在發生中。

眼看2022年只剩最後兩個月，英國又產生了一位新任首相，而英格蘭銀行也即將重拾緊縮貨幣的政策，但英國經濟想要恢復往日榮景，要做的恐怕遠比換首相跟貨幣政策多得多。

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