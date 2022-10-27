5G手機成長不如預期 手機專利戰成隱憂

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

資策會MIC預估，2022年台灣手機出貨3.28億台，其中5G手機出貨量為2.46億台，占全球比重38%、年成長18.6%，展望2023年，台灣5G手機預估出貨2.68億台，比今年成長8.7%。隨著非台灣組裝的5G手機出貨量逐漸增加，明年台灣5G手機占全球比重將下滑至32%，陸系ODM業者將侵蝕台灣組裝廠營收表現，但短期內旗艦、高階機種仍是陸廠難以搶進之處。

受到地緣政治緊張、經濟面影響，消費市場面臨需求壓抑，資策會MIC估計2022年全球智慧型手機規模為12.6億台，手機出貨量比去年減少6.8%，展望2026年，全球智慧型手機出貨約14.5億台，2022年至2026年的年複合成長率（CAGR）達到3.46％（詳見圖一）。

資策會MIC資深產業分析師廖彥宜指出，今年智慧型手機整體市況疲軟，手機終端去庫存可能無法在今年完成，且庫存問題可能延燒至上游零組件，手機供應鏈庫存調整要到2023年Q2~Q3方能結束，加上今年Q4促銷活動與去庫存等措施，預期都將壓縮手機供應鏈利潤空間。MIC預期明年手機市場還是趨於保守，2023年全球手機出貨量13.27億台，尚未能回到疫情前水準，可能仍低於2021年的手機出貨量。

圖一、2022~2026年全球智慧型手機市場規模預測 （資料來源：MIC，2022年10月）

2022年5G手機出貨不如預期

在5G手機市場方面，根據2022年Ericsson報告，5G行動用戶於2022年Q1增長7,000萬，預估2022年底前可達10億，2027年5G用戶將達44億（占行動用戶48%）、全球人口覆蓋率達75%。不過MIC最近下調2022年5G手機的出貨預測，從年初預估的7.1億台下修至6.5億台，下修幅度達8.4%，廖彥宜指出，5G用戶成長速度高於5G手機出貨成長幅度，顯示5G手機殺手級應用尚未出現，手機缺乏重大的規格創新，消費者平均換機週期已拉長，因此今年5G手機出貨量不如預期，但5G通訊仍是趨勢，2022年5G手機滲透率維持五成以上（51.5%），預估2023年全球5G手機出貨約8.4億台，5G滲透率突破六成、年增幅近三成。

圖二、全球5G智慧型手機市場規模五年預測2022~2026年 （資料來源：MIC，2022年10月）

在手機品牌方面，預期2022~2023年Apple將持續引領5G手機市場，市占率32.6%，5G手機占iPhone全年出貨量近九成（約89.5%）。另一方面，為了爭食印度、拉丁美洲（如智利、巴西、墨西哥）等地區市占率，手機品牌與營運商合作，擴大中階5G機種的出貨成長，像是Realme與印度營運商Bharti Airtel合作C系列機型，並綑綁OTT與數據服務；而Google與印度Reliance Jio集團合作250億美元計畫，製造5G入門款手機。

台灣5G手機占全球出貨比重近四成

廖彥宜指出，2022年台灣5G手機出貨量預估2.46億台，年成長約18.6%，台灣占全球比重約38%。2022年台灣5G手機EMS、ODM代工客戶包括Apple、Xiaomi (小米)、Google、Sharp、Fujitsu、ASUS、AT&T（如Cricket、Radiant Max 5G）等品牌，iPhone占台灣5G手機組裝比重約75~80%，其次為Xiaomi占比約15%。明年台灣5G手機出貨量約2.68億台，但隨著非台灣組裝的5G品牌手機出貨量漸增，預計台灣占比將略下滑至32%。廖彥宜認為，台灣手機代工廠商需留意立訊在iPhone、陸系ODM業者在Xiaomi 組裝訂單占比的提升，將侵蝕台灣組裝廠營收表現，短期內旗艦、高階機種仍是陸廠難以搶進之處。

圖三、台灣5G手機全球市場占比 （資料來源：MIC，2022年10月）

衛星通訊專利布局：BKK集團擁有最多衛星手機專利

MIC觀察Apple、Samsung、BKK、Xiaomi、Qualcomm、MediaTek六家主要智慧型手機品牌和晶片商於世界智慧財產權組織（WIPO）所公告的207件衛星通訊專利，2019年起率先投入的是三星和高通，自2019~2022年每年均有相關專利產出，截止2022年8月底，三星和高通已公告的衛星通訊專利分別為23件及65件。

2021年這六大廠商在WIPO已公告的衛星通訊專利共70件，較2020年成長高達312%，除了高通申請30項專利，手機業者最積極布局的是中國的步步高電子（BBK），集團旗下包括OPPO、VIVO、Oneplus、Realme、iQoo等智慧型手機品牌，去年共產出23項衛星通訊專利。廖彥宜分析，2022年是近四年來手機品牌和晶片廠產出衛星通訊技術專利的高峰點，六家業者均有10項以上專利，雖然iPhone新機搭載衛星通訊，但BBK集團在手機衛星通訊技術上則是鴨子划水，2019~2022年在WIPO申請並已公告的全球總專利件數達69件，居手機品牌之冠。

圖四、全球主要智慧型手機品牌/晶片商之衛星通訊專利公告年份交叉分析表 （資料來源：Innography，MIC整理，2022年10月）

雖然衛星營運商、行動網路營運商與手機業者均積極布局5G手機衛星通訊，然而要實現手機衛星聯網寬頻服務，仍需克服各國主管機關監理、零組件技術挑戰、3GPP標準進程等關鍵問題，加上現階段手機衛星通訊功能並不如想像中強大，偏遠、無地面網路覆蓋的開闊地區，只能透過軟體介面指引用戶搜尋衛星訊號，Apple與華為最新發表可支援衛星通訊的iPhone 14系列和Huawei Mate50系列，也只能做到傳送訊息與位置，還無法撥打衛星電話。

未來智慧型手機通訊聯網，除了地面的5G行動寬頻網路，也將整合空中的低軌衛星通訊，主要應用場景為偏遠山區、地理複雜地區、海上等無行動通訊區域，提供緊急救援。手機直連衛星是通訊技術趨勢，未來將可望帶動相關產業鏈發展，只是目前尚有諸多挑戰，手機衛星聯網寬頻服務真正要普及仍有一段長路。

5G手機專利戰值得留意

2022年Nokia、Ericsson在全球各地對Apple、OPPO、VIVO等手機品牌廠提起專利訴訟，藉由訴訟手段推動雙方於5G SEP授權費率談判，進而達成共識協議。廖彥宜分析，有些手機品牌廠寧願流失部分市場，也不願向過高的5G專利授權費用低頭，以維持在其他市場的利潤率與競爭力，Nokia與OPPO專利戰是影響5G手機SEP專利規則的指標性案件。

OPPO為歐洲第四大品牌，僅次於Samsung、Apple與Xiaomi，市占約10~13%，在德國年出貨量約200萬台，由於OPPO拒絕支付Nokia每台手機2.5歐元的授權費用，2022年8月德國慕尼黑法院裁定實施禁售令，OPPO、Oneplus手機於德國下架，經銷商仍可銷售庫存；OPPO則在中國、德國對Nokia 5G基站發起反制訴訟，包括SEP侵權、裁決全球費率。Nokia除了劍指OPPO外，還可能引用此案，對無法承擔退出德國市場損失的Apple、Samsung兩大品牌也提起訴訟。

另一方面，Apple認為自身的SEP專利量已是先前的5倍，有足夠實力與Ericsson抗衡，因此拒絕支付Ericsson每台手機5美元授權金，要求協議更好的許可價格，但卻被哥倫比亞法院裁定禁止進口與銷售包含新機iphone14在內的5G iPhone；另一方面，Apple也對Ericsson發起4G SEP反制訴訟。由於Apple在哥倫比亞年營收約14億美元，銷售禁令將使Apple面臨營收風險，若iPhone於德國禁售，衝擊將進一步擴大。廖彥宜認為，5G手機專利戰短期內難以結束，下一波將可能擴及更多國家，相關出口廠商須留意避險及規劃因應。

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