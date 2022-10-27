製備成本下降、應用範圍增廣：氫能源未來充滿想像空間

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

本刊在前文（EPO專利報告：製備氫燃料，水電解技術未來可期、WIPO發佈氫燃料電池專利報告，中國專利申請量領先全球）曾經介紹過在淨零排碳的國際趨勢化，氫氣產業有著極大的發展潛力。那麼，氫能源到底有什麼魅力，引得世界各國紛紛投入呢？

隨著2050年淨零碳排的目標漸漸成為全球共識，揚棄傳統碳能、擁抱再生能源也成為各國政府與企業的首要目標。而在眾多能源選項中，過去總被認為成本高、效益低的氫能，漸漸成為明日之星。

舉例來說，台灣的2050淨零碳排路徑中，氫能在電力、非電力部門都扮演重要角色。在非電力部門中，年排碳量必須從現在將近150Mt（百萬公噸）大幅降到22.5Mt，需求缺口的部分就將由氫能、生質能等技術補強；至於電力部門，在2050年的需求增幅將超過50%的模擬情境中，氫能也將負擔9%~12%的供給量，經濟也將成立氫能推動小組，探索進口綠氫、餘電產氫的可能性。

圖1：臺灣2050淨零排放路徑 （資料來源：臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明）

氫氣應用面向廣，淨零碳排中角色將更吃重

氫氣的「類石化特性」，是它在這波能源轉型期備受青睞的第一個原因。資策會市場情報中心（MIC）產業分析師楊海嵐指出，氫氣有電力多元轉換（Power-to-X）的特性，可以串聯低碳發電端與產業部門，「像是用於交通運具的『燃料』跟工業製程裡的『原料』就可以相互替代，」

此外，比起其他再生能源的無法儲存窘境，楊海嵐也補充，氫氣已經可以實現長時間儲存，也可以使用低溫方式進行運送。「如果某個時期的再生能源生產過剩，就可以用這些餘電來大規模製氫再儲存起來，就可以實現跨季節、跨地區還有跨產業的能源調度。」

依據各國氫能政策目標，楊海嵐表示，到2050年時，全球對氫氣的總需求量可能超過3億噸，「而且會先成為傳統高碳排工業的主要能源，像是鋼鐵、煉油、化學等，」她估計，目前主流的製氫方式仍為從石化能源中製備（灰氫），但隨著再生能源以及水電解技術的進步，再生能源製氫（綠氫）和低碳製氫（藍氫）的成本也會逐漸降低。如果把灰氫需負擔的碳稅考量進來，她認為，在2030年前後，灰氫與綠氫/藍氫的生產成本很可能就會發生交叉，屆時可望看到氫經濟的全面商業化（圖2）。

圖2：藍氫/綠氫與灰氫製造成本變化 （資料來源：來源： Hydrogen Council (2021)，MIC整理，2022年10月）

日本與澳洲已實現第一樁液態氫國際運輸

當然，高瞻遠矚的企業不會等到商機真的成熟了才出手，已經有許多產業龍頭默默地搶進這塊處女地。以國際貿易為例，今年2月有一艘從澳洲Latrobe Valley製氫廠開出的低溫液態氫貨輪，與日本的川崎重工合作，將整船的液態氫運抵日本神戶，成為第一樁國際氫氣運送。楊海嵐表示，目前全球已經有超過90個的氫能雙邊貿易規劃，「氫氣很有可能成為下一個新興的能源貿易標的。」

在氫能的使用上，也已經看得到日漸成熟的案例。2020年在西門子的能源部門（SIEMENS ENERGY）主導下，結合了德國太空中心以及四家公司和大學共同成立了HYFLEXPOWER計畫，目標是建造出全球第一個工業級的氫氣發電機。今年8月時，HYFLEXPOWER也宣布以取得法國政府的氫氣生產、儲存以及發電許可，初期目標仍以天然氣混燒30%氫氣進行示範，但在2023年就會以100%的氫氣進行發電。

另一個值得一提的案例是瑞典的鋼廠：H2 Green Steel。這家2020年才成立的公司，策略就是利用工廠當地的再生能源生產氫氣，再結合電爐、還原鐵等技術生產「綠鋼」，8月底時更成功與BMW簽下供貨協議，將從2025年開始向BMW供給低碳生產的鋼材，而BMW也將提供H2 Green Steel 40%的廢鋼料。而在10月19日，H2 Green Steel也剛完成B輪的股權融資，從新加坡國家投資公司（GIC）這些大型投資法人手上，募得了高達2億6千萬歐元的資金。

台灣對於能源的需求與日俱增，自然不能放過這波綠氫商機。楊海嵐認為，台灣也應該考慮透過投資的方式參與國際綠氫開發計畫以掌握關鍵技術，企業也應該考慮及早導入氫能應用，加速轉型的進程，才能提早佈局氫能經濟的完整生態圈。

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