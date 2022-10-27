2023世界大學排名的啟示：只要給私立大學機會 極有可能超越臺大

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

轉瞬間一年又過去，猶記一年前英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）發表2022年世界大學排名時，筆者曾為文批評過教育部的「邁向頂尖大學計劃」浪費納稅人金錢，因為占頂大計劃預算最多的臺大不僅沒有擠上更前的排名，反而是跌出百大；想不到一年後的今天臺大更退一步，於2023年世界大學排名中跌至187位，與2022年的113位相比，整整後退了74位。另一點值得注意的是，在台灣43家入榜的大學中，私立大學占了18家，其中有3家私立大學緊隨臺大之後，排名超越包括清、交、成、政等一眾台灣國立大學，這似乎與教育部「國留民退」的大學整頓計劃有點矛盾，值得玩味。

2023年THE世界大學排名包括來自104個國家及地區的1799所大學，是迄今為止規模最大、種類最多的大學排名。THE的排名是基於13項經過仔細校準的績效指標，來衡量一所大學在教學、研究、論文被引證數及國際視野等4個領域之整體績效。

美國是整體1799所大學中排名占最多的國家，共有 177所大學名列榜上；同時也是排名前 200的大學中占最多的國家（共58所）。但有趣的是，排名第一的卻不是美國的大學，而是連續第七年位居榜首的英國牛津大學，哈佛大學仍位居第二，而同樣來自英國的劍橋大學則比去年躍升2名，與美國史丹佛大學並列第三。包括排名第10的倫敦帝國學院在內，英國在前10大排名中共占3所，其餘7所為美國的大學。

私立大學表現不俗 「國留民退」公平嗎?

表1是台灣43家上榜的大學在THE 2023的排名表現，台灣頂大之首臺灣大學排名187，緊隨其後的是3所私立大學，分別為中國醫藥大學、臺北醫學大學及亞洲大學，排名遠高於清大、陽明交大、成大、政大這些頂大。

近年受少子化影響，大學普遍出現招生不足的情況，而且每況愈下，因此不少大學因招生不足而導致經營困難，有些甚至連老師薪水都發不出來。雖然，大學招生不足的情況同樣出現在國立及私立大學，無一幸免；然而，為了整頓大學過盛，供過於求的亂象，政府把矛頭對準私立大學，從《私立高級中等以上學校退場條例》三讀通過即可見一斑。

然而，這種預設立場的「國留民退」的退場機制對私立大學公平嗎？事實上，國立大學一樣面臨招生困難，同樣有招生不足及經營困難的窘境，為什麼國立大學不用退場？舉例說，中南部或是東部一些比較偏遠的地區，人口本來就不多，在少子化的影響下，招生更是倍感困難，如果在同一區域有超過一所大學，最後要退場的一定是私立大學，非關學校品質，只因為國立大學沒有退場機制，充其量是合併而已。

國立大學為什麼沒有退場機制？理由很簡單，因為國立大學就像公家單位一樣，裡面的教職員就像公務員一樣，有鐵飯碗的保證，如果一所國立大學退場了，政府如何安排裡面的「公務員」？所有公營機構一談到民營化、法人化，碰到最大的障礙就是公營機構的員工，要國立大學退場談何容易。

辦學品質好壞基本上沒什麼標準，但許多大學排名都有一系列統一的客觀指標，應可供參考。以THE 2023的排名結果來看，私立大學的整體表現並不亞於國立大學，但只要不符合政府開出的條件便要退場，是否有失公允？這種不談品質，只求國留民退的策略公平嗎？

當然，一些私立大學的經營情況相當嚴峻且績效不佳，退場是明智的決定，但出現同樣情況的國立大學為什麼不用退？

表1. 台灣各大學在THE 2023世界大學排名中的表現 （資料來源：THE World University Rankings 2023，2022年10月5日；整理製表：李淑蓮）

如果獲得政府補助 私立大學排名極有可能超越臺大

表2整理了2023世界大學排名前7大之台灣大學，總分數顯示中國醫藥大學和臺北醫學大學大概輸了臺大5-7分左右，在分項的部分，教學及研究2項臺大勝出，但在被引證數 、業界收入及國際視野部分，中醫大及北醫大都比臺大優秀，特別是中醫大，在被引證數及業界收入2項均獲得超過90分的高分。

至於臺大勝出的2項教學、研究指的是什麼呢？據THE的定義，「教學」評分占30%，指的是學習環境，而「研究」也是占30%，評分包括研究數量、收入及聲譽。很明顯的，如果學校經費充裕，這2項評分有很大的提升空間。像是學習環境中的師生比、研究的量等，當然是經費越高質量越好。

猶記當年教育部的邁向頂尖大學計劃，臺大於2期計劃中共獲得新台幣151億補助、成功大學81億、清華58.6億、陽明及交通2所大學合共72.6億；反觀表2中的3所私立大學，中醫大及北醫大以頂尖研究中心項目僅分別取得1億及2億補助金，而亞洲大學則是未獲得任何補助。

其實中醫大及北醫大已是第2年在排名上超越清、交、成，只是想不到今年連亞洲大學也能奮力超前。私立大學在資源匱乏的情況下仍如此努力，試想如果能獲得像公立大學般相若的補助金額來改善教學環境及提升研究質量，是不是很有機會超越臺大，甚至晉身百大？中醫大是相當有特色的醫藥大學，如果能助其在國際名校上占有一席之地，對國家、對學校及學生來說都是一樁美事，可謂是三贏。

表2. THE 2023世界大學排名前7大之台灣大學評分 （資料來源：THE World University Rankings 2023，2022年10月5日；整理製表：李淑蓮）

盡速教育產業化 開放公私立大學公平競爭

不要說是世界排名，現在台灣的大學連亞洲地區大學排名都完全沾不上邊，難道以後我們小孩都要出國留學才能唸到好的大學？看到台灣的大學在世界大學排名中已幾乎出局，不禁悲從中來。雖然筆者也曾提過這些世界大學排名的偏頗之處，但如果台灣要站上國際舞台，就必須要正視這些國際標準，畢竟很多國外學生及國際企業也會參考這些標準來選擇學校及人才，台灣在這方面表現不好，又如何能留住本土人才？更遑論吸引國際人才及企業。

以上數據及事實都表明了獨厚國立大學的時代應該告終，是時候將資源開放給私立大學了，而最有效的方式就是教育產業化，用教育券方式補充學生而非補助學校 (詳見《《退場條例》加速私立大學消亡? 教育券為改善教育品質最終良方！》一文)。如果國立大學都轉成法人化，教職人員不再擁有鐵飯碗保障，而私立大學又獲得到更多財政資源的話，定能吸引更多優秀師資，產生良性競爭效應。另一方面，如果學生手握教育券，便不會因為國立大學學費較為低廉、資源比較充沛而湧向國立大學，反而會從更多方面考量，這時候私立大學的優點才有機會被看見，並將學生吸引過去。至於退場機制的部分，交由市場決定即可，在教育產業化之後，經營不善的學校已沒有國立私立之分，一律會自然淘汰。

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