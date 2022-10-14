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6G規劃中：行動通訊與衛星通訊、感測技術的整合將是應用關鍵

聯合新聞網／ 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

雖然5G進程才走到一半，但各家大廠與研究機構也已經開始對6G進行規畫了。根據當前的規劃，6G的正式名稱將訂為「IMT-2030」，也就是將在2030年時正式推出。屆時的人類社會，又會因這項技術有什麼新面貌呢？

每年9月初各家消費電子大廠都會推出新機種，搶佔年底的消費旺季，而今年蘋果與華為在最新的旗艦手機上，都把衛星通訊當作主要賣點，例如蘋果的iPhone 14全系列都支援與衛星連線的「SOS緊急服務」，讓手機天線可以直接連接衛星，就算周圍沒有電信行動網路或者無線訊號，也能向外界求助。華為的Mate 50系列則是與中國自有的北斗衛星系統合作，可以在中國境內使用衛星發送位置和文字訊息，還能夠生成軌跡地圖。

圖1：華為的Mate 50系列新手機可以使用北斗衛星在中國境內發送求救訊號 （圖片來源：https://consumer.huawei.com/cn/phones/mate50/）
圖1：華為的Mate 50系列新手機可以使用北斗衛星在中國境內發送求救訊號 （圖片來源：https://consumer.huawei.com/cn/phones/mate50/）

衛星通訊是5G下一階段重要應用

本刊在前文（國際低軌衛星通訊市場展望）中曾經分析過，在Beyond 5G的時代，行動通訊與衛星通訊的合作空間愈來愈大。事實上，就在今年6月中，3GPP的Release 17已經順利凍結（frozen），代表5G第一階段圓滿完成，接下來就是預計在2024年3月的Release 18，將正式進入5G的第二階段，而非地面波通訊（Non-Terrestrial Network, NTN）就是5G Advanced的關鍵應用。

與此同時，對於6G的早期研究也已經悄悄展開。資策會市場情報研究所（MIC）資深產業分析師鍾曉君指出，今年六月時國際電信聯盟的無線通訊部門（ITU-R）的5D工作小組會議，已經完成了首份6G的未來技術趨勢報告，預計在今年11月獲得研究小組批准後，就會正式對外公布。換句話說，2030年後的6G應用場景想像，即將在你我眼前出現。

「4G改變民眾連網生活，5G讓產業創造新價值，而6G的重點，則是以永續發展為基礎，促進社經的轉型升級，」鍾曉君表示，雖然6G目前還停留在願景的收斂整合階段，但目前已經有6組候選的使用場景，像是奠基於5G三大場景之上的大規模MTC、沉浸式通訊，以及感測與通訊、有品質保證的網路AI服務、人人有寬頻、全域覆蓋……等（圖2）。換句話說，6G時代所追求的，是覆蓋更全面、設備連接更無縫、以及使用體驗更真實的通訊技術。

圖2：Beyond 5G以及6G使用場景初步思考 （資料來源：Samsung，MIC整理，2022年10月）
圖2：Beyond 5G以及6G使用場景初步思考 （資料來源：Samsung，MIC整理，2022年10月）

就通訊規格而言，6G時代所需的頻寬更廣，頻譜的要求也更高。鍾曉君指出，從2G到6G，每一世代的頻寬需求約成長5倍以上，「到6G的時候，頻寬就會需要500MHz到1GHz左右，」她補充，為了實現全面覆蓋、無縫連接等應用場景，6G的頻譜也將首次進入THz的等級。然而，這個頻段目前有部分被使用於氣候偵測等敏感被動服務，故需要提早進行頻譜資源的協調整備，以免後續應用發生困難。

6G將追求衛星通訊與行動通訊標準完全整合

有了足夠的頻寬，通訊技術才得以開展。從5G開始，衛星通訊與行動通訊的技術標準漸漸從互聯、整合再邁向統一。鐘曉君觀察，在一年半後即將凍結的3GPP Release 18，重點就是NTN的物聯網和5G智慧終端接取；而從Release 19開始，也就是2025年之後，就會進入6G NTN標準化與可行性研究。屆時，從地面、海面到天空、太空的行動網路，就能真正無縫互聯（圖3）。

圖3：地面與非地面行動網路的無縫整合接取狀態 （資料來源：Thales、華為、MTK、中國信科、5G Americas、ITU、3GPP，MIC整理，2022年10月）
圖3：地面與非地面行動網路的無縫整合接取狀態 （資料來源：Thales、華為、MTK、中國信科、5G Americas、ITU、3GPP，MIC整理，2022年10月）

另一個整合方向則是通訊與感測技術。當超高頻段與設備互聯都實現之後，「感測」與「通訊」將更能相互融合，也就是利用無線電的傳輸、反射和散射，深度感測真實世界樣貌，也就是「網路及感測器」。鍾曉君認為，屆時定位、成像、行為模式識別等技術將更為精準，很有可能成為6G時代的殺手級應用。

總而言之，比起進行式的5G，6G將是另一個充滿想像的世界。隨著技術標準的推進，我們離這些想像也會一天天更拉近，資通訊業者必須抓緊這個大趨勢。


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