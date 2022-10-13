再生醫療三法變兩法 生醫產業將受惠三大利多！

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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多方關注的《再生醫療三法》目前正在行政院審查，力拚今年送立法院審議。為了加快審查速度，將從「再生醫療三法」簡化為「再生醫療二法」，新法將有助於細胞治療走向製劑發展階段，降低細胞治療的成本、擺脫富人醫療的批評，並有條件許可第二期製劑，加快運用在急迫的病人身上，縮短臨床治療的應用時間。

自2018年《特管辦法》納入細胞治療技術後，累積至今年9月底，全台共核准170件治療計畫、受惠病患約800人。細胞治療在台灣尚未發展成熟，《特管法》開放的是患者取出自己的細胞培養「自體細胞」治療，治療費用成本仍比外國高，被批為「富人醫療」。根據統計，再生醫療療程的平均花費為新台幣180萬元，是多數病患無法負擔的天價藥費，思考再生醫療如何平民普及化，對病患是一大福音，也是再生醫療當前的一大挑戰。為鼓勵細胞治療發展與提升國際競爭力，行政院今年提出再生醫療三法草案，其中包括《再生醫療發展法》草案、《再生醫療施行管理條例》草案、《再生醫療製劑管理條例》草案，讓細胞治療走向製劑發展階段，才能大量生產細胞治療藥品降低價格。

再生醫療法原本是規劃三個法案，其中比較重要的是《再生醫療管理條例》與《再生醫療製劑管理條例》，而母法《再生醫療發展法》算是基本法，由於政府已經通過《生技醫藥產業發展條例》的賦稅優惠和獎勵辦法，並將再生醫療等新興產業納入，為避免疊床架屋決定取消《再生醫療發展法》，將「再生醫療三法」簡化為「再生醫療二法」。再生醫療法目前正在行政院審查，預計10月就會審查完畢，衛福部次長石崇良6日表示，絕對有機會送立法院本會期審議。

經濟部委託資策會科技法律研究所近日舉辦《2022年精準健康跨域發展座談會》，探討再生醫療政策變化對產業的影響，曾任台灣東洋藥品8年法務長的普華商務法律事務所合夥律師林金榮，以法律人身份分享在生醫產業界的多年經驗。林金榮解釋，《再生醫療施行管理條例》前身為特管辦法，乃「醫療法」之特別法，用來管理治療範圍及業者、醫院、實驗室等執行單位；而《再生醫療製劑管理條例》是「藥事法」的特別法，管的是藥劑和產品，依法發予販賣製造業者製劑許可證，針對再生醫療產品的上市管理、藥害救濟、細胞合適性判定、細胞管理、再生醫療技術施行等產品與執行層面進行專業規範。

圖一、「再生醫療」三法及產業版圖 （圖片來源：台北醫學大學衛生福利政策研究中心）

再生醫療修法釋出三大產業利多

林金榮認為，這次再生醫療修法通過後，將帶動再生醫療產業興盛，因為修法將釋出三大利多， 首先是設立再生醫療基金，財源以規費為大宗，每年預估可注入上百萬甚至千萬元經費；其次是針對製造困難的細胞，將可由國家級細胞庫提供給學研界、產業界培養使用；第三項利多是減少研發時間，以往傳統藥物要經過三期試驗，做完都超過15年，現在針對部分特定疾病項目，只需第二期臨床實驗完，可有條件核予許可證，也許五年就可提早上市，促進產業大幅度開發、或是讓生技公司協助醫療機構進行細胞製成，縮短臨床治療應用時間 。林金榮強調，許多病人的治療有急迫性，若是等到再生劑完成第三期臨床試驗時間會很長，《再生醫療製劑管理條例》第8條有條件許可第二期製劑，在推估安全性與初步療效的情況下給予有條件許可，可縮短藥品上市時程、及早應用到病人身上。以往必須完成三期臨床試驗和符合GTP、GMP的藥廠才能製造相關藥物，未來此條例三讀通過後，在有條件許可下，藥廠就可以透過募資、設廠，引進國外相關技術。

林金榮指出，目前細胞治療多數仍用在癌症整治上，但可應用的疾病治療也逐步增多，例如利用幹細胞藥品可用治療急性心肌梗塞、腦中風，或用來修復受損的脊髓細胞、肺部細胞等，近來細胞治療的修復功用亦被運用在新冠疫情患者的治療上，目前已有初步的成效，台灣生醫廠商可以思考透過商業供購或投資取得相關產品或技術。隨著細胞治療、基因治療市場的發光發熱，促使「委託設計製造」模式（CDMO）的生醫公司也跟著受到市場關注，台灣近期進行CDMO廠投資、合資或募資的案件增多，顯示有愈來愈多的廠商投入CDMO產業，近期通過的《生技醫藥產業發展條例》也將CDMO納入業優惠的適用範圍，作為生醫產業發展的一個重要方向，期望能提升台灣業者在全球生醫產業供應鏈的重要性。

《再生醫療施行及管理條例》隱藏的玄機

永曜法律事務所主持律師蕭維德曾參與再生醫療法案起草，並在會中分享《再生醫療施行及管理條例》背後隱藏的玄機。蕭維德認為，這次新法攸關產業發展最重要的是《再生醫療施行及管理條例》第15條，特別設計了彈性之處，原本醫療機構施行再生醫療前，必須進行人體試驗，但此條規定 使用取得中央主管機關許可證或附有附款許可之再生製劑 、 施行第4條中央主管機關核准之再生技術 、 施行其他經中央主管機關公告之再生醫療 不在此限。但醫療機構並非拿著FDA核准的再生製劑就可以使用，還要跟向中央主管機關衛福部申請核准使用再生製劑或再生技術，但衛福部希望權力可以下放，未來將可委任委託其他機關構、法人、團體辦理。

另一項重點在《再生醫療施行及管理條例》草案第5條，有條件開放醫療機構得施行再生技術，免依再生醫療製劑管理條例之規定，申請再生製劑許可證或附款許可。蕭維德指出，醫療機構如果掌握足夠的研究能量，當技術已達到相關標準、計畫被核准時，將可繞過再生醫療製劑必須取得食藥署上市許可的程序，直接使用還未正式上市的相關再生醫療產品，以施行再生技術的方式與名義，直接於醫療機構全面施行該項再生醫療。本項修法賦予醫療機構很大的發展空間，因此醫院將會需要外部技術、資金、能量、設備的支援，並與生技公司、實驗室與細胞製備場所機構，預期將產生大量產業合作之商機。

另外一個打開彈性之門是在《再生醫療施行及管理條例》草案第7條，正式賦予醫療機構及生技醫藥公司自設實驗室或細胞製備場所(CPU)進行細胞操作之法源依據，並授權醫療機構及生技醫藥公司不必取得藥商執照， 就可以執行。新法未來將採高規格管理細胞製備場所，必須符合GDP、GMP、DDP GTP等規範。以後醫療機構的實驗室、及生技醫藥公司都可以接受其他醫療機構委託執行細胞操作，意即允許對外提供細胞操作的商業服務。

天明製藥生醫部法規臨床經理楊淑茸則表示，台灣罹患癌症比率仍是三大死因之一，目前開放細胞治療技術受惠不少患者，惟癌症用藥技術越來越成熟，免疫細胞治療如何在合適的時機併入常規治療，是生技公司與臨床醫師需要實際銜接多做溝通之處。如未來主管機關能評鑑出通過供應商名單查詢，讓原物料與設備來源更透明化，加速實驗室生產合規的製品。





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