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歐洲「東升西落」？東歐國家科技發展對台灣業者之機會

聯合新聞網／ 北美智權報
（圖片來源：Pixabay.com）
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【蘇翰揚╱產業分析師】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

過去，中東歐地區在國際上並不顯眼，多數廠商對該地區的印象多為重工業發達。事實上，在脫離蘇聯統治後，中東歐地區經濟穩定發展，在製造業、軟體、雷射、生技等產業均表現不俗，在當前國際供應鏈遷移的趨勢下，中東歐逐漸成為產業焦點。

中東歐產業優勢源自蘇聯經濟體的重工業發展

東歐因曾經是蘇聯經濟體的一環，在重工業生產上扮演關鍵角色，因此在汽車、雷射等產業上相當興盛，在蘇聯解體後，東歐開始經濟改革，工業電子及電信設備的電子製造服務商在生產國防、醫療電子產品及高端消費電子產品、雲端儲存產品方面表現不俗，加上先進的IT解決方案，吸引許多電子製造大廠前往設點。由於重工業依舊發達，國際工具機業者也積極投入東歐市場，特別是打入航太及汽車材料的供應鏈。整體而言，對非歐洲國家，如中國、台灣、日本、韓國等等，東歐是海外企業進軍歐洲最重要的灘頭堡，不僅補足了地理遙遠問題，當地員工也具備高階工作技能與良好教育，在當前政經變局下已成為許多企業分散市場風險的地區之一。此外，中東歐國家政府也積極打造良好環境，例如擴大地方發電規模，現代化平衡電力輸送及儲存能力；或是推動更多國有企業上市，繼續推動國有企業去政治化，引入公共治理創新；以及提高農業競爭力，確保農場的生存能力及韌性，投入農業科技，引進現代化合作模式等。

以日前在台灣宣布成立駐台辦事處的立陶宛為例，經濟部數據顯示，2021年台立雙方貿易總額1.7億美元，年增率近24％，其中，台灣自立陶宛進口高達4,000多萬美元，而今年1~8月雙方貿易額也持續成長。此外，當前立陶宛政府積極鼓勵產業數位轉型，透過新創協助產業升級為策略之一，不但成立立陶宛戰略投資基金，提供新創企業充足資本，也積極發展銀髮經濟相關創業，協助國家人口轉型。同時該國也改善經商環境，以減緩疫情與俄烏戰爭帶來的負面影響，對於許多想要打進歐盟市場的台灣企業而言，這無疑是一個良好的前進機會。

中東歐新創事業蓬勃發展，獨角獸已不稀奇

除了重工業以外，中東歐國家的新創生態是容易被忽略的一環，以波羅的海國家（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）而言，該地區新創估值從2016年的120億歐元，到2021年時已成長至460億歐元，成長率達390%；而創投投資金額也持續成長，2020年該地區投資金額為5億歐元，2021年成長至17億歐元，雖然金額不高，但由於拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛等國家政府積極鼓勵創新創業政策，加速器、創投、創業人才紛紛出現，最佳印證為獨角獸的出現。自2016年 ~ 2021年，波羅的海地區每年皆有獨角獸產生，2021年在資金挹注下更出現14家，獨角獸估值達46億歐元，目前最被看好、有望成為獨角獸的兩家新創為citybee與transfergo。

在新創類別分佈上，以面對消費端的金融科技、交通、App軟體為主力，而這些新創也吸引國際投資人進入，其中以美系創投／企業創投為主，包含Intel Capital、Accel、Insight Partners等，搭配當地創投公司如Practica Capital、Open Circle Capital、Iron Wolf Capital、70Ventures、LITBAN等，維持相當的新創投資能力。過去五年，美國與中國幾乎主導新創生態發展，歐洲國家在新創的步伐較慢，但在當前資金流移轉，與中東歐具備如雷射、先進材料等深科技（Deep Tech）優勢下，開始吸引創投資金流入。

軟體人才豐沛，成為科技業者佈局當地之優勢

提及軟體人才主要地區，通常首先想到會是美國、中國、印度等國家，然而，東歐也是不可忽視的地區。根據Software Development Report統計，整個東歐約有擁有超過 570 萬名軟體人才，且以斯洛伐克、波蘭、匈牙利、烏克蘭、捷克、羅馬尼亞為主。像是烏克蘭就有 200,000 名 IT 專業人員、波蘭 IT 市場的成長速度是印度的300%，因同時具有 160,000 名軟體開發工程師。東歐的科技教育體系是該地區軟體人才蓬勃成長的原因，烏克蘭的National Technical University of Ukraine、波蘭的AGH University of Science and Technology與華沙理工大學 (Warsaw University of Technology)，這些頂尖大學每年培養約1300～2200名軟體人才，除了程式能力外，人才的英文能力也相當佳，吸引如IBM、Meta、Google、Apple等國際科技業者進駐招聘，加上合理的招募成本，如烏克蘭每位軟體人才年平均薪資為 30,000 美元，匈牙利則為 20,000 美元，在軟體人才稀缺年代，越來越多國際企業開始將目光投入東歐地區。

除了大型科技業外，未來汽車產業因發展電動車、製造業投入智慧製造需要大量軟體人才，加上疫情影響遠距工作浪潮興起與IT外包需求，未來預計東歐的軟體人才爭奪戰將更為激烈，西門子、ABB等先進製造業者已開始延攬當地人才。至於企業應如何獲取這些人才？相較於傳統的人力銀行，中東歐軟體人才偏好在三種地方出沒：(1)自由接案平台如Upwork、Toptal、Arc.dev、MoonLightWork、Gun.io；(2)社群平台如LinkedIn、Facebook、Twitter，或是開發者社群GitHub、StackOverflow、Meetup.com；(3)遠端工作招募平台如Reintech、YouTeam、Working Nomads、RemoteHub、DistantJob。而東歐當地政府也對於外來企業前來招募保持正向態度，甚至將之視為國際數位競爭力的指標，而非以「人才外流」態度看待，大幅降低國外企業徵才阻力。

表1. 東歐主要國家軟體人才現況整理 （資料來源：daxx.com）
表1. 東歐主要國家軟體人才現況整理 （資料來源：daxx.com）

電子業與創投資金並行，從產業供應鏈升級作為起點

民主與專制持續對抗下，重塑的不僅是產品服務流向，甚至影響未來技術發展與供應鏈格局。從美國一連串的晶片法案、友岸供應鏈、AI晶片禁令，到審核對中國科技投資的措施就能了解，那些過去大啖全球紅利的時代已逐漸走入歷史，選邊站是不得不的作為。全球也形成民主產業鏈與極權產業鏈，或許雙方還是有不少交集之處，但在各國政府「一隻看得見的手」干預下可能巨幅減少，而越來越多的關鍵戰略產業緊接出現，從半導體、電動車、人工智慧、電池、量子電腦、資安都是兩種產業鏈未來激烈交鋒之處，這種由立場推動的連鎖反應正在把全球一分為二，當瑞士加入制裁俄羅斯，與台灣無關的中東歐開始關注亞洲局勢時，正是產業重塑的開始。

台商在東歐

在國際政經風險下，國際企業也逐漸將中東歐納入「中國＋1」替代生產基地，除原有的德國Volkswagen、Jaguar等汽車大廠深耕當地已久，我國業者近來也積極佈局中東歐供應鏈。根據經濟部統計，我國在中東歐國家的主要出口市場為波蘭、匈牙利與捷克，合計占我對中東歐出口比重66.8%，銷往中東歐國家主要產品包括電腦零組件、網通產品及腳踏車零附件等。我國企業以電子製造業為首，在分散供應鏈風險考量下，也開始前進東歐。如Acer也前往捷克設立分公司，仁寶佈局波蘭，鴻海前往匈牙利、捷克、斯洛伐克設廠；而緯創、和碩、英業達則在捷克尋找新生產據點，這也帶動當地產業群聚效應，例如消費性電子企業將帶動相關資通訊供應商共同前往設廠，一方面能夠貼近市場，一方面也透過投入先進設備，如預測性生產/維護、演算法來達到少量多樣、快速生產的效益。加上當前東歐各國在政府各種招商引資政策鼓勵下，已經吸引不少國際企業評估進駐。

近年台灣與歐洲關係全面深化，台灣與立陶宛、斯洛伐克及捷克等中東歐國家共享自由、民主及人權價值，各領域交流合作日趨密切，為進一步強化雙邊經貿投資合作關係，由國發會主導、輸出入銀行執行的中東歐融資基金提供雙方合作機會。此外，為促進台灣企業在供應鏈與新創生態上有更深入合作，由台杉投資成立的中東歐投資基金針對有意赴立陶宛、斯洛伐克、捷克等中東歐國家，投資、合資、技術合作或建立供應鏈結的業者進行協助，佈局半導體、光學雷射、生技醫療、航太衛星、電動車、金融科技、智慧製造、人工智慧、智慧城市等產業，加上具工業基礎深厚、工資與土地成本低、歐盟會員國身分三大優勢，而鄰近歐盟市場的地理位置優勢也是吸引業者前往投資的考量因素。此外，無論是我國製造業者或是新創公司都能在東歐挖掘當地軟體人才，特別對製造業而言，在當地投入智慧製造可能立即面臨軟體人才短缺的挑戰，善用與當地學研機構合作優勢獲取軟體人才，也是一種可行方法。


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