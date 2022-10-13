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【元宇宙商標專題】真實虛擬世界大不同，元宇宙商標要另外註冊！

聯合新聞網／ 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

在元宇宙這個概念出現以後，元宇宙的商標註冊成為熱門焦點。對於商標權人來說，最關心的是原本已經註冊的商標，在元宇宙中適用相同保護嗎？智慧局TIPO指出，真實商品與虛擬商品所指定的註冊商標類別有所不同，必須另外申請元宇宙的商標。不過，即使在元宇宙發現有人未經授權使用你的商標，商標權人未必能順利執行商標權，因為若不能舉證侵權行為確實針對本國消費者所為，恐難適用台灣商標法或於台灣法院提出救濟……

元宇宙是將真實世界的特性應用於完全線上的環境，利用虛擬遊戲引擎讓玩家參與內容創作，讓消費者在虛擬環境中行動、瀏覽、購物。在元宇宙的世界中，可透過加密貨幣與NFT促進虛擬商品行銷與交易，虛擬物品或化身外觀可以跨平台使用與交易，元宇宙商業應用讓品牌在元宇宙中擁有虛擬銷售空間，吸納現有的網路與實體商業活動，增加企業與名人的觸及範圍、與消費者之間的互動性和即時性，消費者透過與品牌直接互動，提升參與程度，也讓品牌的曝光度增加。

在元宇宙這個概念出現以後，智慧局商標權組最常被問到的問題就是，「已在真實世界中存在的商品及服務的現有註冊商標，在元宇宙可以適用相同保護嗎？」舉例來說，品牌商在第25類申請了靴鞋商品註冊商標，之後想將交易擴張到元宇宙時，原本商標的保護可以擴張到元宇宙中的虛擬靴鞋商品或其NFT嗎？智慧財產局商標高級審查官陳宏杰指出，答案是不行的，即使原本已有註冊商標，因指定的商品或服務類別有所不同，必須另外申請元宇宙的商標。

陳宏杰進一步解釋，虛擬商品有可能是圖片影像、虛擬實境遊戲化身用品、服裝或物件，有些是實際存在商品的虛擬化外觀，有些鑄造為NFT，有可能是可下載的影像檔案或電腦程式商品，或是提供不可下載、僅能暫時使用的影像檔案或電腦程式之服務，跟原本的實體產品本質上並不相同。另外，若在元宇宙中提供的是「服務」，因為服務本身就是無形的，實體/虛擬服務只是在區別提供服務的方式或管道，若服務的目的和本質不變，以虛擬或實體方式提供，在申請商標的分類差異就不大。

元宇宙虛擬商品或服務該申請何種商標類別？

元宇宙虛擬商品或服務類別中，如果是可下載的虛擬商品影像檔案或軟體，要申請「第9類商品」，即可用於線上虛擬世界並以〇〇〇（實體商品之種類名稱，例如球鞋、服裝、皮包、藝術品、玩具...等）為特色的虛擬商品影像。提供不可下載的虛擬商品影像檔案或軟體，要申請「第42類服務」，即可用於線上虛擬世界並以〇〇〇（實體商品之種類名稱）為特色的虛擬商品影像之暫時使用。虛擬商品的零售服務，要申請「第35類服務」，即提供使用於虛擬環境並以〇〇〇（實體商品之種類名稱）為特色的虛擬商品影像線上零售服務。娛樂服務則是申請「第41類服務」，即提供可使用〇〇〇（實體商品之種類名稱）虛擬商品影像的線上遊戲服務或虛擬實境遊戲場。

表一、元宇宙虛擬商品/相關服務的商標註冊類別 （資料來源：TIPO）
表一、元宇宙虛擬商品/相關服務的商標註冊類別 （資料來源：TIPO）

如何判斷虛擬商品或服務是否侵權？

權利人申請註冊商標除了要有商標圖樣，還要有指定的商品或服務（國際分類類別與名稱），若與在先申請註冊的商標或著名商標有混淆誤認之虞者，不得註冊。陳宏杰指出，註冊商標之後有使用的義務，不是註冊了就沒事；而使用商標與他人註冊的商標有混淆誤認之虞，或使用商標有減損他人著名註冊商標的識別性或信譽之虞，都會侵害到他人的商標權。

如何確認是否有「混淆誤認之虞」，若用一種較簡化的方式判斷，就是要滿足「商標近似」+「商品/服務類似」，就有可能構成混淆誤認之虞。商標權人如果發現有商品或服務內容類似，商標又長得一樣，就可以因為混淆誤認去抓商標侵權。

圖一、混淆誤認之虞判斷因素（簡化） （資料來源：2022/09/29，「111年度【Skill-up Seminar】創新創業法制人才培訓課程─攻略虛擬世界！ 元宇宙與NFT教戰守則」，陳宏杰簡報資料）
圖一、混淆誤認之虞判斷因素（簡化） （資料來源：2022/09/29，「111年度【Skill-up Seminar】創新創業法制人才培訓課程─攻略虛擬世界！ 元宇宙與NFT教戰守則」，陳宏杰簡報資料）

現在常見將存在於物理世界的實體商品，透過外觀數位化後變成虛擬商品，但比較兩者的品質、性質、功能或相關特性，通常有明顯差距而不具類似性。陳宏杰舉例，實體手提包商品是盛裝物品供隨身攜帶，或是用來彰顯實體人物的個人風格，若將手提包作成虛擬商品，是用來彰顯虛擬化身個人風格、儲存數位貨幣、化身配件或寶物等電子檔案或程式碼；又像是實體運動鞋商品是用來足部穿戴、運動保護，也能彰顯實體人物的個人風格，但虛擬運動鞋商品是彰顯虛擬化身個人風格，或是增強虛擬化身運動能力，和實體運動鞋的功能大不相同。

將實體商品做成虛擬商品，因為功能不同通常不具類似性，但「服務」本身是無形的，所謂實體服務或虛擬服務，只是在區別提供服務的方式或管道，只要服務的目的與本質相同，在判斷兩者類似性的時候，不應過度強調提供管道虛實的差異。當虛實兩者提供服務的目的是相同的，就有可能被認為構成類似。

陳宏杰指出，隨著XR新技術的進步，能以更加真實且精細的方式呈現立體商標，讓玩家在虛擬立體空間中，在商標及商品周圍走動並與之互動，雖然會讓商標近似性變得更容易判斷，但不會影響某個商標案件一定近似或不近似，而是消費者在觀看、觸摸、重現氣味等沉浸式體驗中，更容易去體會XR畫面中的商標，因此XR技術對商標近似性的判斷反而是正面的，智慧局也採取正面看待。


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