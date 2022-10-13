《IP小辭典》商標指定商品及服務：綠色產業

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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為了配合我國於2050年達成淨零碳排的目標，智慧局（TIPO）特於「產業申請商標指定商品及服務策略手冊」中新增「綠色產業」章節，並分為「綠色能源」、「乾淨能源運輸」、「碳權、碳權經濟及相關電能商業交易」、「污染處理及再生利用」、「綠建築到零碳建築」、「綠色產業相關驗證標章、驗證輔導與教育訓練」等六項領域，期使產業能清楚掌握自身本業所應保護的商標權範圍，於申請商標註冊時正確選擇指定的商品或服務，並針對行業別及尼斯分類商品及服務名稱進行對應參照，歡迎各界參考運用。

迄今全球已超過130個國家宣示2050年達成淨零碳排，我國除了持續推動「2025非核家園」能源轉型外，行政院會亦於2022年4月21日通過環保署擬具的《溫室氣體減量及管理法》修正草案，並將法案更名為《氣候變遷因應法》，正式將溫室氣體 (主要是二氧化碳) 長期減量目標設定為「2050年溫室氣體淨零排放」；具體作法將從製造業、運輸業、農業到住宅，提出系統性的減碳政策，致力讓人為產生的溫室氣體排放量降低，再應用負碳技術 (碳捕集封存、再利用)、自然碳匯 (森林碳匯、海洋吸附) 等方法抵消，達到淨零排放目標。

為因應淨零碳排目標，TIPO特於「產業申請商標指定商品及服務策略手冊」中新增「綠色產業」章節（6.12綠色產業），包括6.12.1 綠色能源、6.12.2、乾淨能源運輸、6.12.3、碳權、碳權經濟及相關電能商業交易、6.12.4、污染處理及再生利用、6.12.5、綠建築到零碳建築、6.12.6、綠色產業相關驗證標章、驗證輔導與教育訓練，摘要如下。

6.12.1 綠色能源

一般而言，「綠色能源」指「此能源能夠透過自然界的循環生產，且源源不絕，在生產的過程中，不會造成環境污染。」同時由於綠色能源循環再生的特性，因此亦可稱為「再生能源」。依據我國《再生能源發展條例》中對於「再生能源」之定義 ，係指太陽能、生質能、地熱能、海洋能、風力、非抽蓄式水力、國內一般廢棄物與一般事業廢棄物等直接利用或經處理所產生之能源，或其他經中央主管機關認定可永續利用之能源。

不論是透過何種可再生能源方式生產之電力，依據行業統計分類均為從事發電、輸配電及售電之電力供應業，如太陽能發電系統電廠或者風力發電業者之營業範疇，其終極生產製造所對應之商品為第4類之「電能」。但綠色業者強調其電能係以特定再生能源的方式產生，應列明為「太陽能電能；風力電能；水力電能」等名稱。

至於與綠色能源相關應用之服務，可大致歸類於第37類「水力發電廠建造；風力發電廠建造；波浪能發電廠建造；地熱發電廠建造；太陽能發電廠建造」、「太陽能熱能熱電能風能等能源設備之安裝維修；光伏裝置之安裝維修；太陽能熱裝置之安裝維修」服務。第39類「能源分配；能源供應」服務。第40類「能源生產；再生能源發電；太陽能發電；風力發電；波浪能發電；水力發電；地熱能發電」服務。第42類「能源利用設施設計；節能領域的諮詢；環境保護領域的研究；提供有關排碳抵消的科學資訊及建議和諮詢；環境污染防治諮詢顧問；環保工程技術諮詢顧問；能源稽核」等服務。

6.12.2、乾淨能源運輸

依據行政院環境保護署之定義 ，綠色運輸乃藉由推動使用低污染、省能源、智慧化的運輸工具，提供安全舒適、環保且共生共榮的永續運輸環境，增加地方政府及民眾的認識與共識，有效落實綠色運輸的環境保育及資源再生理念，並以綠色運輸系統為導向之土地使用規劃，達到節能減碳之目的。

就國際發展而言，因應溫室氣體減量，電動車被視為是綠色運輸的解決方案之一，未來有朝向運輸工具電力化的趨勢，而我國也已經在2017年宣布電動車化時程 — 2035禁售燃油機車、2040年禁售燃油汽車。綠色運輸的另一發展重點 — 氫能車 (即「氫燃料電池車」，Fuel-cell Electric Vehicles，FCEV）

表1. 乾淨能源運輸對應關係參考表 （資料來源：產業申請商標指定商品及服務策略手冊，TIPO商標權組，更新日期 : 2022-07-14）

6.12.3、碳權、碳權經濟及相關電能商業交易

為配合國內綠電交易市場自由化政策，依據《再生能源發展條例》第3條，將由經濟部標準檢驗局「國家再生能源憑證中心」辦理發電設備查核及電量查證後，核發再生能源憑證(Taiwan Renewable Energy Certificates, T-REC)，憑證即為「綠電身分證」。綠電需求者可在再生能源公開市場平台與再生能源發電業或再生能源售電業進行交易，並且可依第8條「憑證持有人得將所持憑證核實用於該憑證記載發電年度之再生能源使用證明、溫室氣體排放量盤查使用及企業社會責任宣告」使用。也就是，綠電憑證不但可因應《再生能源發展條例》第12條第3、4項之契約容量達5千瓩以上企業，須在2025年前以購買再生能源電力及憑證，或自設再生能源發電或儲能設備，或以繳納代金之方式履行，達到綠電使用比例佔總用電量10％義務之用電大戶條款，還可以接軌國際溫室氣體盤查制度，作為我國溫室氣體盤查用電端之間接排放量計算工具。

表2. 碳權、碳權經濟及相關電能商業交易對應關係參考表 （資料來源：產業申請商標指定商品及服務策略手冊，TIPO商標權組，更新日期 : 2022-07-14）





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