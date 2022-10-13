《能源系列報導》從零開始認識核能發電：優點及應用

【王欣一／北美智權 專利工程師】

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核能發電不會排放大量的污染物質到大氣中，像是硫氧化物或是二氧化碳，因此核能發電不會造成空氣污染。核能發電因為不排放二氧化碳，所以也不會增加大氣中加重地球溫室效應的二氧化碳的量。另一方面，核燃料能量密度比較高，故核電廠所使用的燃料體積小，運輸與儲存都很方便。而且核能發電的成本中，燃料費用所占的比例較低，故運作成本較低。相較天然氣或是煤炭的用量，核能發電只需要利用很少的燃料就能產生相同的電力。

核能發電的優點

鈾來主要來自大自然，它存在於地殼中，含量甚至比金元素和銀元素還高，並可經採礦取得。所以使用核能發電可以減少人們對化石燃料的依賴。特別是，在俄烏戰爭發生後，歐洲各國苦於俄羅斯的天然氣限制供應的戰略措施，已經全面性的影響了歐洲各國的民生與工業用電，特別是還有入冬後的季節性民生供暖需求。以核能做為發電的方法，效率非常高，只要少量的燃料就能產生出很大能源，相較於其他傳統常用的發電方式，在碳排放量、水資源問題、燃料匱乏程度等方面，以核能做為發電的方法都具有領先的優勢。

放射性物質除了應用在核能發電廠外，還有多方面，例如在民生、考古、農業、醫療、或工業上的相關應用。很多時候，人們其實已經在不知不覺間享用到放射線應用為生活所帶來的好處。

醫學用途

首先是放射線在醫療上的用途。雖然在最早，居禮夫人的晚年因為長期在無防護的環境下進行放射性物質的研究而嚴重侵蝕她的健康，然而時至今日，放射線在醫療上的用途為人所熟識，像是可以協助醫生們進行非侵入性的影像診斷，或是協助治療多種疾病。

例如，使用X射線於內科和牙科方面來診斷骨折和蛀牙已有超過五十年的歷史。另外，放射線對細胞的殺傷力也可以應用於癌症治療，但要同時注意對於健康細胞的影響，並要避免波及周圍正常的組織。例如，可以使用經過仔細調整的放射線聚焦在靶點位置來殺死癌細胞，同時避免對鄰近的健康細胞造成過大的傷害。在診斷方面，可用X射線的高穿透能力來判斷身體器官和組織的異常變化。此外，可經由注射放射性同位素進入體內及應用電腦的放射線偵測造影，來診斷無法以X射線直接清晰透視的內臟組織或是潛藏的病變組織。例如，正子電腦斷層造影已經被廣泛用於各種癌症的檢查與評估。目前全民健保有給付正子電腦斷層造影適用的癌症，包括有：乳癌、肺癌、大腸直腸癌、淋巴癌、黑色素瘤、頭頸部癌（不包括甲狀腺癌），以及食道癌。

正子造影是利用經氟-18取代的葡萄糖來模擬一般的葡萄糖被細胞攝入後的現象，但經氟-18取代的葡萄糖又不會真正被代謝掉而逐漸累積在細胞內。這種以放射性同位素標記的生化分子，稱為放射性示蹤劑。氟-18是正子方便的來源，藉此標示的放射性示蹤劑可以觀察到癌症細胞有攝取、消耗過量葡萄糖的飢餓現象，從而協助區分出可疑的組織並進一步進行癌症的診斷。雖然細胞「增加」葡萄糖代謝的現象也見諸少數良性組織，但是最常出現的還是惡性腫瘤組織，所以正子造影還是有助於各種癌症的診斷、分期與追蹤。經由專業的判讀，是可以區隔生理性或良性與病理性之放射性示蹤劑吸收，所以能準確判斷各種癌症的影像。特別是，每經過大約110分鐘就會有一半的氟-18自然衰變成為自然界也存在的穩定氧同位素，氧-18使得經氟-18取代的葡萄糖於是變成了一般的葡萄糖，所以不會增加身體額外的負擔。例如，經氟-18取代的葡萄糖示蹤劑為短效性放射性同位素，放射強度隨時間遞減，約1天後即代謝完畢，注射後會產生輻射約等同正常人3年所受背景輻射劑量，或單次胸部電腦斷層檢查或5張腰椎Ｘ光檢查。

其餘醫學用途的放射性同位素標記的生化分子還包括：

鎝-99m腦部斷層掃描

由於帕金森氏症患者腦部的紋狀體系統，被發現到對放射核種的醫藥成分鎝-99m-TRODAT-1會有吸收不足現象，所以可以使用此放射核種的醫藥成分的單光子電腦斷層對患者的腦部結構進行掃瞄，並從影像的圖案來瞭解多巴胺轉運器在腦內的密度分佈現況，所以目前使用於評估帕金森氏症患者的病況。

由於帕金森氏症患者腦部的紋狀體系統，被發現到對放射核種的醫藥成分鎝-99m-TRODAT-1會有吸收不足現象，所以可以使用此放射核種的醫藥成分的單光子電腦斷層對患者的腦部結構進行掃瞄，並從影像的圖案來瞭解多巴胺轉運器在腦內的密度分佈現況，所以目前使用於評估帕金森氏症患者的病況。 腦部灌注掃描

除了評估帕金森氏症患者的病況外，藉由含鎝-99m的藥物灌注進入腦部血管中進行影像掃描後，還可以用來進行：缺血性腦中風的評估、暫時性腦缺血等腦血管疾病的評估、癲癇症的評估、癡呆症的評估、自體免疫疾病侵犯中樞神經系統等的評估。

除了評估帕金森氏症患者的病況外，藉由含鎝-99m的藥物灌注進入腦部血管中進行影像掃描後，還可以用來進行：缺血性腦中風的評估、暫時性腦缺血等腦血管疾病的評估、癲癇症的評估、癡呆症的評估、自體免疫疾病侵犯中樞神經系統等的評估。 心肌灌注掃描

利用鉈-201與一般鉀離子的體積與電荷價數相似的生物特性，將極微量的放射性核種，經由靜脈注入人體，以灌注掃描的方法使得藥物隨著冠狀血流循環至心臟，為臨床應用最早及最廣泛的心肌灌流同位素藥物。當心肌因為冠狀動脈的狹窄，或是完全阻塞時，經由靜脈注射的核子醫學製劑，會有無法順利抵達病變的心肌的結果。於是經過造影之後，便可以觀察到患部呈現灌注吸收減少情況，據此可以判斷冠狀動脈的狹窄，或是阻塞的程度。

利用鉈-201與一般鉀離子的體積與電荷價數相似的生物特性，將極微量的放射性核種，經由靜脈注入人體，以灌注掃描的方法使得藥物隨著冠狀血流循環至心臟，為臨床應用最早及最廣泛的心肌灌流同位素藥物。當心肌因為冠狀動脈的狹窄，或是完全阻塞時，經由靜脈注射的核子醫學製劑，會有無法順利抵達病變的心肌的結果。於是經過造影之後，便可以觀察到患部呈現灌注吸收減少情況，據此可以判斷冠狀動脈的狹窄，或是阻塞的程度。 骨骼掃描

由靜脈注射的含鎝-99m的藥物，經血液進入骨骼與骨質成份中再與礦物部份結合，利用親骨性放射同位素製劑，尤其能在沉積於成骨活動增強的病灶觀察到骨骼病變。核子醫學骨骼掃描可以達成，例如：輕微骨折診斷、偵測及追蹤癌症骨骼轉移、協助診斷骨髓炎、協助診斷人工關節鬆動及感染、其他骨骼關節疾病等的檢查等等。

由靜脈注射的含鎝-99m的藥物，經血液進入骨骼與骨質成份中再與礦物部份結合，利用親骨性放射同位素製劑，尤其能在沉積於成骨活動增強的病灶觀察到骨骼病變。核子醫學骨骼掃描可以達成，例如：輕微骨折診斷、偵測及追蹤癌症骨骼轉移、協助診斷骨髓炎、協助診斷人工關節鬆動及感染、其他骨骼關節疾病等的檢查等等。 發炎、骨髓炎掃描

由於鎵-67核種的作用機制是，透過與含鐵細胞以及白血球所釋放的乳鐵蛋白形成錯化合物，所以其掃描結果對膿瘍、蜂窩組織炎、腹膜炎和骨髓炎的敏感度很高，這是因為白血球會大量集中在感染區域，並受感染刺激釋出乳鐵蛋白的緣故。同時，在感染區域也會由細菌產生一群含鐵細胞。所以可以由針對鎵-67核種的掃描，透過上述機制找出大量集中在受感染區域內的發炎病灶。

由於鎵-67核種的作用機制是，透過與含鐵細胞以及白血球所釋放的乳鐵蛋白形成錯化合物，所以其掃描結果對膿瘍、蜂窩組織炎、腹膜炎和骨髓炎的敏感度很高，這是因為白血球會大量集中在感染區域，並受感染刺激釋出乳鐵蛋白的緣故。同時，在感染區域也會由細菌產生一群含鐵細胞。所以可以由針對鎵-67核種的掃描，透過上述機制找出大量集中在受感染區域內的發炎病灶。 鎵-67腫瘤掃描

除了鎵-67核種對含鐵細胞以及乳鐵蛋白有聚集的特性外，鎵-67也對惡性腫瘤細胞具有聚集的特性，所以也常作為淋巴瘤、肺癌、肝癌和頭頸部腫瘤的診斷。除了對肺癌的偵測率低以外，對其他腫瘤的靈敏度與特異性都不錯。鎵-67也會在血液中與運鐵蛋白結合形成錯化合物。當腫瘤細胞上有運鐵蛋白特異性接受器表現時，腫瘤細胞的增生即會導致鎵-67攝取量增加，進而與正常細胞區別開來。

除了鎵-67核種對含鐵細胞以及乳鐵蛋白有聚集的特性外，鎵-67也對惡性腫瘤細胞具有聚集的特性，所以也常作為淋巴瘤、肺癌、肝癌和頭頸部腫瘤的診斷。除了對肺癌的偵測率低以外，對其他腫瘤的靈敏度與特異性都不錯。鎵-67也會在血液中與運鐵蛋白結合形成錯化合物。當腫瘤細胞上有運鐵蛋白特異性接受器表現時，腫瘤細胞的增生即會導致鎵-67攝取量增加，進而與正常細胞區別開來。 放射線治療

利用甲狀腺會主動吸收碘成分的原理，可將放射性同位素碘-131用於治療甲狀腺癌。在治療一些癌症時，亦會利用鈷-60所放出的γ射線，聚焦將癌細胞殺死。事實證明，放射治療有效抑制腫瘤生長，甚至能將癌症根治。

利用甲狀腺會主動吸收碘成分的原理，可將放射性同位素碘-131用於治療甲狀腺癌。在治療一些癌症時，亦會利用鈷-60所放出的γ射線，聚焦將癌細胞殺死。事實證明，放射治療有效抑制腫瘤生長，甚至能將癌症根治。 器材消毒

此外，放射線亦可應用在醫學器材的消毒，例如針筒消毒。由於放射線本身不具高熱，因此放射線消毒滅菌可以降低藥材或器材的性質受熱破壞的風險，所以有廣泛應用之趨勢。例如，現今很多醫療用品都利用鈷-60所放出的γ射線進行消毒。這種消毒程序比用蒸氣消毒更有效又更便宜。用完即棄的針筒、棉花、手術用品就是很好的例子。使用放射法消毒另一個實例是，2001年10月期間，當美國發現了炭疽菌郵件的潛在威脅後，美國政府亦是利用X射線，為可疑的郵件消毒，以免炭疽菌在美國引起恐慌，其消毒的原理亦是一樣。





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