台北市鼓勵產業創新 創業、研發、品牌三路並進

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

為了幫助新創成功創業，台北市政府產業局受理各項獎勵補助申請，從2015年1月至今已通過1,530件產業發展獎勵補助計畫申請案，獎勵金額達到20.8億元。鼓勵創業、研發、品牌發展一直是台北市的重要政策之一，台北市政府近日公布「台北市產業發展獎勵補助計畫」三大修正方向，將智慧城市、數位轉型、綠能永續列為台北市新創產業的發展重點。

台北市產業發展獎勵補助

台北市政府制定的「產業發展自治條例」提供企業獎勵補助，最大的特點在於不限業別，只要是設籍台北市的中小企業，提出具有創意、特色或發展潛力者的投資案，均可提出申請，無資本額門檻限制。為鼓勵創新創業，打造優質創業生態，創業計畫每案補助最高100萬元，研發計畫每案補助最高500萬元，品牌建立計畫每案補助最高500萬元，育成補助計畫每案補助最高300萬元、天使投資計畫每案補助總經費不超過計畫總投資金額10%，最高新台幣300萬元。獲得獎勵的投資計畫，每案還提供勞工職業訓練費用、勞工薪資補貼費用、房屋稅及地價稅、承租私有房地租金補貼、融資利息補貼及承租市有房地優惠等獎勵，最高5,000萬元。

圖一、台北市產業發展獎勵補助 （圖片來源：台北市產發局）

產業發展獎勵補助計畫三大修正上路

支持創新創業一直是台北市政府重要政策之一，而資金協助是對新創事業最直接的扶助措施。根據台北市產發局統計，2021年共145家企業獲得補助，核定款共1億7,539萬元；2022年已有50家企業核定獲得補助，核定款共5,860萬元。台北市政府在今年8月8日公布新修正的「台北市產業發展獎勵補助計畫」，修正重點包括「聚焦重點產業發展」、「促進新創事業規模化」、「協助新創事業開拓國際市場」等方向，希望能更符合企業發展需求。

首先在「聚焦重點產業發展」上，台北市將補助資源須聚焦於重點發展產業上，並以 智慧城市 、 數位轉型 、 綠能永續 為發展重點；在「促進新創事業規模化」上，則聚焦支持計畫類型，創業、研發補助申請案強化市場驗證激勵，提案需具備市場營運、驗證規劃及對應成效；要申請品牌補助案，除須具有開發新客群、新市場或建立新通路，並有助提升品牌價值與能見度的效益外，還要求加強提出國際通路與國際市場規劃與願景。

另在「協助新創事業開拓國際市場」上，則是調整創新育成補助審查面向，除了既有協助新興產業發展及創新生態系發展之外，本次新增鼓勵創育機構與海外創育機構形成合作關係，形成創業扶植落地對接策略聯盟，強化雙向交流合作發展當地生態系，促成國際新創團隊技術、人才、資源與台北市企業對接，帶動台北市新創與國際接軌。此外， 為了鼓勵新創事業雇用相關領域國際人員，這次修正也調整人事費用適用範圍、擴大適用外籍人員，鼓勵新創事業雇用外籍人員開拓市場商機 。

為了幫助新創成功創業，台北市政府產業局受理各項獎勵補助申請及諮詢，從2015年1月至2022年7月為止，台北市政府共通過1,530件產業發展獎勵補助計畫申請案，核准獎勵補助金額達到20.8億元，其中有73件為永續發展相關領域補助案，核准補助金額為9,111萬餘元，計畫類型涵蓋再生環保、綠建材、永續農業、共享租賃平台、先進電能等，相當多元化。

台北市九家「永續創新」的新創企業

為了讓這些具創新性、有發展潛力的力量能被更多人看見，今年以「永續創新」為主題，於t.Hub內科創新育成基地設置「台北創業家永續創新展」，邀請九家獲得補助獎勵的新創公司，展出精彩的創新成果與亮點。

圖二、2022年「台北創業家永續創新展」共九家新創公司參展。 （圖片來源：台北市產發局）

本次展出企業都是以「永續創新」作為創業亮點的台北創業家。其中，「一口覓食股份有限公司」打造的Miss Eco環保外送平台，為全台首創的零廢棄環保外送服務，一口覓食與健康永續的餐飲業者合作推廣低碳飲食，包含在地小農餐點、醜蔬果，以原型食物入菜、健康水煮呈現，Miss Eco環保外送平台的特色是透過循環餐具外送餐點，減少外送製造的大量一次性垃圾，平台也提供潮流蔬食，讓愛吃肉的消費者也能體驗美味新境界。

圖三、一口覓食的Miss Eco環保外送平台 （圖片來源：台北市產發局）

手搖飲料是台灣獨特的街頭飲品文化，但也製造出一年十億個塑膠杯、塑膠吸管垃圾，如何減少一次性塑膠使用，讓飲料容器的設計成為使用者關注的體驗環節。「零點零文化創意有限公司」（Float Living）的前身FLOAT成立於2019年夏天，當時團隊以「漂浮珍奶杯」的群眾募資獲得700萬創業資金經營至今，並獲得台北市政府的創業補助。Float Living開發出「不用吸管也能喝得到珍珠」的FLOAT漂浮珍奶杯，使用自帶環保杯減少吸管，透過內杯改變飲料內容物高低排列，不需使用吸管就能同時喝到茶湯與配料，讓溫度與配料在飲用當下被調和，使飲料杯不再難洗，帶給使用者一個更環保的手搖茶體驗。

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