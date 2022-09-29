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《IP小辭典》專利申請案撤回

聯合新聞網／ 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
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【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

專利申請案之撤回，除有例外規定，原則上屬於申請人的自由，申請人在專利申請案審定或處分之前，隨時可以撤回其申請案。若要撤回專利申請案，申請人應以書面提出申請，申請人為二人以上時，應由全體申請人提出撤回申請。

當申請人依法提出專利申請後，可能會基於某些理由，遇到需要將專利申請案或相關的程序撤回的情況，也就是不再繼續進行原申請的程序。不過，並非所有情況能撤回申請，有些程序是無法撤回的，需要特別注意。

專利申請案如改請為他種專利類型，由於原案改請後已不復存在，不得撤回改請申請、回復原申請專利類型。例如，將發明專利申請案改請為新型專利申請案，不得撤回該改請申請，使其回復為發明專利申請案。此外，專利申請案如申請分割後，因原申請案之標的已分割為2個申請案，亦不得撤回分割之申請，使原申請案回復分割前的狀態。

此外，申請人亦有可能申請撤回「部分」申請文件，原則上，申請人在專利申請案審定或處分之前，隨時可以撤回其申請文件。但申請人必須承擔因撤回導致欠缺該文件所產生的後果，例如，申請人申請撤回全部或部分說明書、申請專利範圍、圖式或撤回優先權證明文件時，智慧局將准予撤回，但有可能因為文件不齊備，而導致申請案不予受理，或影響申請日、影響專利要件，或被視為未主張優先權。

申請人申請撤回，自其書面意思表示到達專利專責機關，即生撤回效力。若申請人之後來函欲變更其撤回，因已生撤回效力，智慧局無法受理申請人的意思變更；除非其變更撤回的書面意思表示，與撤回申請是同時到達智慧局，或比撤回申請更早送達，則不在此限。

撤回專利申請案之注意事項

申請人若要撤回專利申請案，應注意下列事項：

  1. 由代理人辦理撤回者，須有申請人特別委任，並在委任書中註明有撤回權限；
  2. 申請撤回一律不退還申請費。但發明申請案於發給第一次審查意見通知前撤回申請案者，得申請退還「實體審查申請費」或「再審查申請費」；
  3. 申請人如有2人以上者，撤回申請時應共同連署。申請人簽章須與卷存資料一致；
  4. 申請實體審查，不得撤回；
  5. 申請新型專利技術報告，不得撤回；
  6. 申請分割或改請，不得撤回；
  7. 發明專利申請案，在申請日（優先權日）15個月後申請撤回者，申請案仍予以公開。申請撤回，自書面意思表示到達智慧局即生撤回效力。

申請實體審查不得撤回

為避免第三人重複申請專利實體審查，一旦申請實體審查，該申請不得撤回。不論是申請時一併申請實體審查，或之後才申請實體審查，實體審查一經申請即不得撤回。但若是申請人撤回專利申請案，則使申請實體審查之申請無所依附，等於形同撤回申請實體審查。此外，申請新型專利技術報告，或是申請分割或改請，均不得撤回。

表一、專利撤回相關規定 （資料來源：TIPO）
表一、專利撤回相關規定 （資料來源：TIPO）

專利舉發之撤回

舉發人得於智慧局審定前撤回舉發申請，但專利權人已提出答辯者，應經專利權人同意，智慧局會將撤回舉發通知專利權人；自通知送達後10日內，專利權人未表示反對，視為同意撤回舉發案。如果專利舉發案已經審定，即無撤回問題。

（資料來源：TIPO）
（資料來源：TIPO）

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