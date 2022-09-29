美國消費與就業表現依然強勁 實體經濟可望持續成長

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

隨著基期越來越高，美國的通貨膨脹年增率會逐漸降溫，加上疫情逐漸進入尾聲，餐飲和旅遊需求會持續增加，美國的民間消費動能，可以望在未來一年內，高機率維持穩定成長的步調，屆時FED也沒有維持鷹派貨幣政策的必要了。

全球在2022年普遍都面臨高度的通貨膨脹，包含美國在內也不例外，通貨膨脹率一度飆升到9.1%，FED被迫啟動十多年來最快速的升息進度，從0~0.25%的基礎利率，快速提高到2.25~2.50%，2022年內的基礎利率很可能來到3.50~4.00%之間，目的就是為了壓制通貨膨脹，全球高度通貨膨脹，很大的程度是新冠肺炎造成的長期連動反映。

圖1：2010年至今美元基礎利率（%） （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

2020年第二季左右，全球許多國家接連進入大規模封鎖人流，消費驟減，製造業供應鏈中斷，油價暴跌，能源業者大規模減少投資和生產，等到疫情逐漸進入可控制局面，人們的商業行為又逐漸增溫，但企業生產速度反而跟不上消費需求的成長速度，就算立刻進行大規模採購，全球許多行業的生產供應鏈也來不及反應，企業端大量重複採購，加上物流業者反應不及，全球航運大塞港，增強了生產商品的速度跟不上消費需求的速度的嚴峻情況，於是通貨膨脹就逐漸升溫了。到了2022年疫情的末期，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭爆發，能源價格暴漲，全面拉動全球通貨膨脹。

受物價上漲影響，未來一年內兩大經濟體需求將明顯降溫

不過人類的反應能力還是相當快速的，隨著FED加強緊縮貨幣政策，大幅提高資金的使用成本，許多產業的需求立刻降溫，需求減緩，自然有利於物價維持平穩，加上歐元區和中國的經濟分別受到能源價格暴漲和停水停電與疫情的來襲，可以預期，全球主要的三大經濟體，至少有兩個在未來一年內，對於商品和物資的需求成長會明顯降溫。雖然美國的通貨膨脹仍然偏高，但那已經是通貨膨脹高峰過去式，未來一年內，美國通貨膨脹很有可能會降到3%以下。

圖2：2021年至今美國通貨膨脹率（%） （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

圖3：2021年至今美國核心通貨膨脹率（%） （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

美國扣除食物和能源的核心通貨膨脹率，早在3月就維持相對緩和了，暫時沒有再創高，主要是原油和原物料價格暴漲，大幅拉抬整體通貨膨脹率，但是國際油價在3月創波段高點以後，6月下旬擴大跌勢，國際原物料普遍也進入下跌修正，只剩下天然氣還維持相對高檔，經過一季到半年的時間延滯，能源的價格下跌，隨後也會拉低通貨膨脹的漲幅，幾乎可以預期，美國通貨膨脹，最高點在6月已經出現，後續通貨膨脹就會慢慢降溫。

美國的通貨膨脹若能順利降溫，自然會舒緩FED的超鷹派貨幣政策，升息的預期也會降溫。2022年以來，美元指數的漲勢驚人，很大的原因來自於，美國經濟成長動能相對穩健，可以撐得住持續升息，其他非美元貨幣，雖然也面對高度通貨膨脹，但是經濟撐不住緊縮貨幣政策，所以美元和非美元貨幣的息差預期擴大，持續帶動美元升值，非美元貨幣相對貶值。只要美元的強力升息預期進入尾聲，那麼經濟體值較好的非美元貨幣，貶值趨勢很可能就會休息一陣子。實務上來說，匯率貶值，對於貿易出超國並不是壞事，出口業很有機會可以賺到更多的匯兌優勢，出口產品反而更有競爭力。

經歷屢次大幅度升息，美國就業表現依然強勁

圖4：2021年至今美國非農業就業人口（千人） （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

圖5：20220827美國初領失業救濟金人數（千人） （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

美國面對連續的強力升息，其就業市場仍然維持很穩定的成長，每個月的非農業就業人口，至少都增加20萬以上，雖然初領失業救濟金人數的趨勢，面對產業的逆風在2022年第二季呈現上升趨勢，但是8月以後，初領失業救濟金的人數，暫時沒有再上升，民間消費也沒有因為通貨膨脹而驟降，可以看到，零售銷售的月增率，並沒有降溫，數據跟2021年通貨膨脹暴增以前，並沒有太大的異狀，美國的民間消費動能，沒有被高度通貨膨脹吃掉。

圖6：2021年至今美國零售銷售月增率（%） （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

不論是消費者信心指數，還是扣除通貨膨脹的消費支出年增率，或者各項就業數據，都顯示美國的經濟成長在面對快速升息的環境，仍然維持穩健成長，未來隨著通貨膨脹的降溫，FED放鬆貨幣政策，屆時美國經濟成長有高機率可以持續保持穩定成長。

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