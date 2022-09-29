營業秘密在台灣漸受重視 訴訟前需有通盤考量

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

營業秘密訴訟在台灣只要一發生，往往都會是社會高度關注的議題。不過，營業秘密案件的複雜度往往比專利案件還高，企業也會擔心一旦興訟，反而會增加公司機密外洩的可能性，蒙受更大損失。那麼，企業究竟該怎麼進行營業秘密相關的管理和法律案件呢？

在眾多智財權議題當中，營業秘密在近年來逐漸受到台灣企業的重視。根據資策會科技法律研究所《2021年國內企業智財現況調查報告》，從2013年開始，擁有營業秘密的台灣企業比例逐年上升，尤其在2019年時甚至有近6成的受訪企業都表明擁有營業秘密（圖1）。

圖1：歷年企業持有營業秘密的比例 （資料來源：財團法人資訊工業策進會科技律研究所 創意智財中心，《2021年國內企業智財現況調查報告》， 網址：https://www.tips.org.tw/body.asp?sno=BGCHDC#460，2022年2月。）

擁有營業秘密的台灣企業，已經愈來愈多

不過，與營業秘密相關的各項風險，也讓企業界備感威脅。在同一份調查中，對於「企業可能遭遇的智財風險」，被他人侵害智財權、員工跳槽或挖角爭議、權利被搶註、與機密外流為主要來源，其中像是權利被搶註、員工跳槽或挖角爭議，背後其實也與公司營業秘密外流有所關連；至於投入大量研發的資訊科技業，不僅更加在意被侵害智財權的風險，也比一般企業更加在意機密外流（圖2）。整體來看，國際通商法律事務所律師邵瓊慧認為，營業秘密確實已經是台灣企業認為重要性最高的智慧財產權。

圖2：企業可能遭遇的智財風險分布 （資料來源：財團法人資訊工業策進會科技律研究所 創意智財中心，《2021年國內企業智財現況調查報告》， 網址：https://www.tips.org.tw/body.asp?sno=BGCHDC#460，2022年2月。）

從營業秘密法在1996年至今的立法歷程來看，不僅企業界重視營業秘密，連國家也把營業秘密視為國安議題。在立法初期，侵害營業秘密僅需負擔民事損害賠償責任，直到2013年時才將其入罪化，增訂了第13條之1至第13條之4，明定侵害營業秘密之人將面臨有期徒刑或拘役，而且還可以併科罰金的刑責；若意圖將侵害的營業祕密在台灣以外地區使用，因為將嚴重影響台灣的產業國際競爭力，行為人更將面臨加重處罰。

在營業秘密法以外，今年新修正的國家安全法也引入了經濟間諜罪，對於侵害國家核心關鍵技術之營業秘密的行為，最重可處12年以下有期徒刑，併科最高1億元以下罰金（表1）。

表1：近年來營業秘密相關罪責法律條文摘錄 （資料來源：全國法規資料庫）

保護營業秘密，在台灣已成國安議題

有豐富營業秘密訴訟經驗的邵瓊慧分析，雖然營業秘密與專利同樣是智財權，但在訴訟上卻大不相同。例如在聲請法院核發假處分上，她認為，專利案件大多涉及金錢損害賠償，所以法院核發假處分的意願往往不高；但在營業秘密訴訟上，除了金錢的考量之外，更重要的是防止行為人將營業秘密帶往競爭對手使用，所以聲請核發假處分變得更加重要。邵瓊慧建議，如果要說服法官，「必須舉證說明是為了防止重大損害和避免急迫危險，尤其很可能因此發生不可回復的損害。」

她也提醒，根據最新的實務判決，營業秘密三要件中的秘密性，是屬於「相對」秘密概念，知悉秘密之人得以確定某項資訊之詳細內容及範圍，不但一般人無法知悉，就算相關知識領域之人也不知悉，與專利三要件中的新穎性、進步性判斷標準並不相同。此外，在判斷標的是否為營業秘密時，必須先確定其內容及範圍，再依據秘密性、經濟性、合理保護措施等要件逐一審酌，只要有其中一個要件不符，將難以成立營業秘密罪。

因應營業秘密訴訟的複雜度，尤其在舉證上的困難，她建議，企業必須在發動訴訟前就要有完整的規劃。「比如說這個案子牽涉到的是何種秘密？範圍多大？夠不夠明確？是否滿足三要件的標準？」他也補充，訴訟只是手段，企業對於訴訟的目的也必須一開始就定義清楚，「你要的是拿到金錢賠償，預防秘密外洩，還是不讓競爭對手挖角員工？目的不同，都會對訴訟過程產生影響。」

另外，相較於專利訴訟往往曠日廢時，她建議企業在營業秘密訴訟上必須速戰速決，否則時間愈拉長對企業愈不利。「因為不可能什麼都想要，所以在舉證、訴訟請求上都要精準、明確，讓法官能夠在短時間內做出判斷，同時也要有動態的訴訟策略，根據不同的情境作出調整，才能完整維護企業利益，」邵瓊慧說。

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