美國參議員提案修訂35 U.S.C. 101專利適格性要件法條文字

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

美國參議員Thom Tillis提出新修法提案《2022專利適格性恢復法》（Patent Eligibility Restoration Act of 2022），編號S.4734，準備修改35 U.S.C. 100(b)、新增35 U.S.C. 100(k)、重寫35 U.S.C. 101，究竟美國專利法的適格性要件應該怎麼個修法？新一輪政策拔河正式展開。

美國最高法院拒絕藉American Axle案重新檢視專利適格性判斷標準，許多美國智權專家認為，這可視為是美國最高法院的表態：專利適格性問題宜由美國國會修法解決。為此，美國參議院司法委員會智權次級委員會副主席Thom Tillis 2022年8月2日提出新修法提案《2022專利適格性恢復法》（Patent Eligibility Restoration Act of 2022），編號S.4734，究竟美國專利法的適格性要件應該怎麼個修法？新一輪政策拔河正式展開。

S.4734修法重點大概可分為三項：修訂35 U.S.C. 100(b)、新增35 U.S.C. 100(k)及重寫35 U.S.C. 101。三大不可授予專利的司法例外（即自然現象、物理法則、抽象概念），依現行實務編入法典，但推翻美國最高法院Myriad、Mayo既有判例部分教示，對生技製業產業相對友善，同時明確定義適格性判準與35 U.S.C. 102、103、112無關。不過進一步檢視這項提案的修法文字，何謂非技術性（non-technological）、製法步驟的儲存及執行（storing and executing），諸如此類的用語，顯然還有爭執討論空間。

修訂35 U.S.C. 100(b)

（黃蘭閔整理製表）

新增35 U.S.C. 100(k)

（黃蘭閔整理製表）

重寫35 U.S.C. 101

首先，現行版本第101條的標題是可予專利發明（Inventions patentable），且只有一段文字；提案版本標題改為專利適格性（Patent eligibility），把原該段文字標為(a)項、刪除「新穎的」（new）文字，以與新穎性要件清楚區分，同時新增35 U.S.C. 101(b)、35 U.S.C. 101(c)條文。

依其提案，新版35 U.S.C. 101(a)法條文字如下：

（黃蘭閔整理製表）

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