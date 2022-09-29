中國數位藏品新業態興起 應盡早劃定監管紅線

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

趨利避害。

這已經是中國區塊鏈技術在各領域應用普及時的共識，但依舊難免會被一些不法分子或投機炒作個人或單位所濫用。

在這個背景下，加強行業自律既是強化企業或平台主體責任的重要手段，也是釐清正規業態與不當應用的合理分界線。

2022年6月30日，在中國文化產業協會牽線下，近30家機構聯合在北京發起《數位藏品行業自律發展倡議》，除反對二次交易和炒作，提高准入行業高品質發展的核心共識。據悉，發起方包括中國博物館協會、中國長城學會、中國美術館、中國美術學院等，以及螞蟻、騰訊、百度、京東等中國互聯網公司，這也是目前該行業覆蓋方最廣的自律公約。

當前，以區塊鏈NFT技術為代表的數位藏品，正在以前所未有的熱度引發廣泛關注，但除了新穎的方式之外，部分缺乏風險管控的平台引發局部亂象也開始顯現。

應該說，行業處於發展早期，一方面，行業協會和平台一起不斷促進自律規範，另一方面，數位藏品領域被過分放大的「升值」概念，掩蓋了其最核心的價值和作用，也就是對文創作品的版權保護。

因此，《數位藏品行業自律發展倡議》的正式發佈，對於規範數位藏品行業發展，抵制市場惡意惡炒作，提高行業准入合規門檻，將發揮積極作用。

而回顧數位藏品在中國的發展歷程，在技術創新驅動下，一直面臨「如何遏制炒作風險，並促進行業健康發展」的兩難問題挑戰。

數位藏品：在抵制惡意炒作中逐步形成全新業態

當前，數位藏品仍處於早期階段，受海外應用偏金融屬性影響，在中國不可難免可能被投機者或灰色產業利用於炒作。

與此同時，在螞蟻、騰訊、百度、京東等中國互聯網公司的帶動下，中國的數位藏品業態整體上是朝著讓數位產品為文化產業賦能的方向在發展，同時激發出文化與其他實體產業融合創新的新動能。

以螞蟻集團旗下數位藏品平台鯨探為例，該平台上交易的數位藏品既有來自於雜誌社、杭州亞組委、美術館等單位的，也有來自於IP及文創機構的。

從作品創作到數位藏品生成，從權利確認到發行，從參與方到平台，數位藏品產業鏈或生態鏈已經初步形態。

可以說，數位藏品生態吸引了越來越多的內容創作方、IP方、授權企業參與其中，或提供原創作品，或提供授權，極大豐富了數位藏品的領域、種類和數量，從熱門體育賽事，再到傳統文化作品。

行穩致遠：守正創新和自律自治是行業發展關鍵

當前發展過程中，數位藏品領域遇到一些局部亂象，背後的原因是多樣的，一些平台缺乏品質、風控管理，還有一些屬於原先行業需完善的地帶，比如如何保護數位化內容智慧財產權，如何完善文化資源授權體系等。另一方面，平台眾多缺乏准入標準，影響消費者權益保障，也不利於行業建立正向生態。

2022年4月，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國證券業協會聯合印發《關於防範NFT相關金融風險的倡議》。《倡議》指出，NFT作為一項區塊鏈技術創新應用，在豐富數位經濟模式、促進文創產業發展等方面顯現出一定的潛在價值，但同時也存在炒作、洗錢、非法金融活動等風險隱患。

在行業自律方面，除去今年的中國文化產業協會牽線的《數位藏品行業自律發展規範》外，2021年10月，中國版權交易中心聯盟發起，中國美術學院、湖南省博物館、螞蟻、騰訊等在北京共同發佈中國首個《數位文創行業自律公約》。

整體來看，面對數位藏品應用的洶湧大潮，行業自律和平台自治其實一直走在前面。

以鯨探平台為例，為了避免或遏制可能存在的惡意炒作，平台設置了發行方和發行內容的准入篩查機制，這有利於行業規範發展，降低智慧財產權侵權風險。在消費端，實行實名制、未成年人不能購買等產品規則設置，以提高平颱風控能力、保護消費者權益。

而從生態共治的角度來看，除了需要大平台們加強自治起到正向發展的引導作用，作為內容創作方、IP方、授權企業等，也應承擔起相應的規範責任。

因此，有必要呼籲中國監管部門盡早劃清紅線，公告數位商品的行業發展規範指引，使相關產業能夠在規範的前提下長期健康發展。

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