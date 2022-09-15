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MSCHF翻玩Vans經典帆布鞋主張商標詼諧仿作？2022年Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc.案

聯合新聞網／ 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）

【楊智傑／雲林科技大學科技法律研究所教授】

紐約的MSCHF公司與饒舌歌手泰加（Tyga）合作，模仿知名帆布鞋Vans公司的經典鞋款，打算於2022年4月推出限量惡搞商品。Vans公司緊急向紐約法院申請初步禁制令，禁止該商品銷售。法院認為，雖然被告產品經過修改，與原告產品不同，但仍有多處特徵構成近似，會讓消費者混淆誤認。至於被告主張其屬於詼諧仿作（parody），法院則認為，詼諧仿作必須傳遞出評論、諷刺等訊息。

被告MSCHF Product Studio公司的創意惡作劇

本案被告MSCHF Product Studio公司，是紐約一群行動藝術家所組成，其名字源於英文單詞「Mischief」的縮寫，有「淘氣」和「惡作劇」之意。他們常推出許多創意商品或創意藝術，並高價銷售引起風潮。其中一個系列，就是與不同領域名人合作，將知名球鞋進行仿作或惡搞，推出限量版的球鞋。

之前引起較大風波的，是其與饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）合作，模仿Nike的運動鞋Air Max 97，設計出一款「撒旦鞋」（Satan Shoes），並在氣墊中使用真正人血，限量666雙引發熱潮。

Nike公司認為此舉已經讓人誤會，這款鞋乃由Nike授權製造銷售，故提起商標侵權訴訟。初審法院同意初步禁制令，但此鞋因為限量銷售，在法院命令時已銷售一空。而後Nike與MSCHF公司達成和解，此案因而結束。

沒想到，2022年MSCHF公司與另一名饒舌歌手泰加合作，打算於2022年4月推出另一款模仿鞋，名為「Wavy Baby」，限量4306雙。其乃以Vans公司出品的經典帆布鞋、滑板鞋款Old Skool為模仿對象。

Vans公司帆布鞋的商標與外觀特徵

Vans公司是專門製作帆布鞋的公司，其最經典的商品就是其Old Skool鞋。Vans公司主張，這款鞋的經點造型，已經成為重要的商標外觀（trade dress），也就是著名商品之外觀特徵。

圖一、Vans公司的經點鞋款Old Skool鞋 （圖片來源：Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML，原告起訴書 (E.D. New York.).）
圖一、Vans公司的經點鞋款Old Skool鞋 （圖片來源：Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML，原告起訴書 (E.D. New York.).）

Vans公司為Old Skool鞋註冊並使用多個商標。其中，最重要的就是鞋側的條紋標誌，註冊了多個美國聯邦商標。

表一、Vans公司鞋側弧線的註冊商標 （Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML，原告起訴書，at 24(E.D. New York.).）
表一、Vans公司鞋側弧線的註冊商標 （Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML，原告起訴書，at 24(E.D. New York.).）

Vans這個字，並不專屬於Vans公司。但Vans公司在鞋底上，使用了特殊的紋路，稱為「華夫鞋底」（Waffle Sole），並就鞋底紋路註冊了多個商標。另外Vans公司在鞋跟上，註冊並使用了白底紅色的「Vans “OFF THE WALL”」商標。

表二、Vans公司在鞋底與鞋跟註冊的商標 （圖片來源：Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML， 原告起訴書，at 27-28 (E.D. New York.).）
表二、Vans公司在鞋底與鞋跟註冊的商標 （圖片來源：Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML， 原告起訴書，at 27-28 (E.D. New York.).）

Vans公司也將此一「Vans “OFF THE WALL”」商標，使用在鞋盒上。由於鞋盒是紙箱色，所以在使用時，以紙箱色底、紅字呈現。其主張這也是受保護的商品外觀特徵。

圖二、Vans公司的鞋盒外觀 （圖片來源：Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML， 原告起訴書，at 29 (E.D. New York.).）
圖二、Vans公司的鞋盒外觀 （圖片來源：Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML， 原告起訴書，at 29 (E.D. New York.).）

此外，在鞋墊上，Vans公司則使用一個白底黑字的「Vans」標誌，雖然沒有註冊為商標，但其主張已大量使用，也是其受保護的商品外觀特徵。

圖三、Vans公司的鞋底標誌 （圖片來源：Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML， 原告起訴書，at 30 (E.D. New York.).）
圖三、Vans公司的鞋底標誌 （圖片來源：Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML， 原告起訴書，at 30 (E.D. New York.).）

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所謂著名商標係指商標所表彰之識別性與信譽為消費者所熟知，惟商標著名程度其實有高低之別，如商標所表彰之識別性與信譽已廣為「一般消費者」所普遍認知，則該商標具有較高著名之程度。如商標所表彰之識別性與信譽，在特定相關商品市場上，廣為「相關消費者」所熟知，但未證明為「一般消費者」所普遍認知，則該商標著名之程度較低。然而，無論商標著名程度高低為何，只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為「相關消費者」所普遍認知，便足以認定該商標為著名商標。

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