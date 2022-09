MSCHF翻玩Vans經典帆布鞋主張商標詼諧仿作？2022年Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc.案

【楊智傑/雲林科技大學科技法律研究所教授】

紐約的MSCHF公司與饒舌歌手泰加(Tyga)合作,模仿知名帆布鞋Vans公司的經典鞋款,打算於2022年4月推出限量惡搞商品。Vans公司緊急向紐約法院申請初步禁制令,禁止該商品銷售。法院認為,雖然被告產品經過修改,與原告產品不同,但仍有多處特徵構成近似,會讓消費者混淆誤認。至於被告主張其屬於詼諧仿作(parody),法院則認為,詼諧仿作必須傳遞出評論、諷刺等訊息。

被告MSCHF Product Studio公司的創意惡作劇

本案被告MSCHF Product Studio公司,是紐約一群行動藝術家所組成,其名字源於英文單詞「Mischief」的縮寫,有「淘氣」和「惡作劇」之意。他們常推出許多創意商品或創意藝術,並高價銷售引起風潮。其中一個系列,就是與不同領域名人合作,將知名球鞋進行仿作或惡搞,推出限量版的球鞋。

之前引起較大風波的,是其與饒舌歌手納斯小子(Lil Nas X)合作,模仿Nike的運動鞋Air Max 97,設計出一款「撒旦鞋」(Satan Shoes),並在氣墊中使用真正人血,限量666雙引發熱潮。

Nike公司認為此舉已經讓人誤會,這款鞋乃由Nike授權製造銷售,故提起商標侵權訴訟。初審法院同意初步禁制令,但此鞋因為限量銷售,在法院命令時已銷售一空。而後Nike與MSCHF公司達成和解,此案因而結束。

沒想到,2022年MSCHF公司與另一名饒舌歌手泰加合作,打算於2022年4月推出另一款模仿鞋,名為「Wavy Baby」,限量4306雙。其乃以Vans公司出品的經典帆布鞋、滑板鞋款Old Skool為模仿對象。

Vans公司帆布鞋的商標與外觀特徵

Vans公司是專門製作帆布鞋的公司,其最經典的商品就是其Old Skool鞋。Vans公司主張,這款鞋的經點造型,已經成為重要的商標外觀(trade dress),也就是著名商品之外觀特徵。

圖一、Vans公司的經點鞋款Old Skool鞋 (圖片來源:Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML,原告起訴書 (E.D. New York.).)

Vans公司為Old Skool鞋註冊並使用多個商標。其中,最重要的就是鞋側的條紋標誌,註冊了多個美國聯邦商標。

表一、Vans公司鞋側弧線的註冊商標 (Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML,原告起訴書,at 24(E.D. New York.).)

Vans這個字,並不專屬於Vans公司。但Vans公司在鞋底上,使用了特殊的紋路,稱為「華夫鞋底」(Waffle Sole),並就鞋底紋路註冊了多個商標。另外Vans公司在鞋跟上,註冊並使用了白底紅色的「Vans “OFF THE WALL”」商標。

表二、Vans公司在鞋底與鞋跟註冊的商標 (圖片來源:Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML, 原告起訴書,at 27-28 (E.D. New York.).)

Vans公司也將此一「Vans “OFF THE WALL”」商標,使用在鞋盒上。由於鞋盒是紙箱色,所以在使用時,以紙箱色底、紅字呈現。其主張這也是受保護的商品外觀特徵。

圖二、Vans公司的鞋盒外觀 (圖片來源:Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML, 原告起訴書,at 29 (E.D. New York.).)

此外,在鞋墊上,Vans公司則使用一個白底黑字的「Vans」標誌,雖然沒有註冊為商標,但其主張已大量使用,也是其受保護的商品外觀特徵。

圖三、Vans公司的鞋底標誌 (圖片來源:Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML, 原告起訴書,at 30 (E.D. New York.).)

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡





【詳細內容請見《北美智權報》316期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報】