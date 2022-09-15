Fintiv立案基準滿兩周年 PTAB更須強化公信力
【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】
為了使專利無效的審查程序更加完備，美國在2011年的美國發明法案（America Invents Act, AIA）中成立了專利初審及上訴委員會（PTAB），並以核准後複審（PGR）、多方複審（IPR）等更嚴格的程序，對專利有效性的爭議進行審查。
值得注意的是，這兩套程序均以更傾向司法用語的「審查（Review）」取代傳統行政作為的「複審（Reexamination）」，意味著PTAB雖然仍屬於美國行政體系的一部分，但功能定位上已經有相當的司法性質。
但如此一來，PTAB難免與既有的法院審判產生矛盾。歷年來，關於這兩者之間的分工、定位和衝突解決已有不少判決先例，PTAB內部也陸續制定內部的前例指引（Precedential decisions）作為參考；例如在2019、2021年的NHK和Fintiv案，就是PTAB在專利有效性判斷出現「一案各表」時，必須採行的審查基準，在近年來逐漸受到業界重視。
Fintiv基準，意在解決重複判決的潛在危機
「一案各表」的情況，容易發生在民事審判與IPR程序同時審理專利有效性時，例如在專利侵權訴訟中，被告對於專利權的範圍有所爭執，又在IPR程序裡主張系爭專利部分無效。此時，法院與PTAB對系爭專利的權利範圍，就很可能產生不同的解讀，產生一案各表的結果。為了解決這項潛在爭議，USPTO先是在2019年的NHK案中，決定若系爭專利在法院的審理時程較為領先，則PTAB將傾向拒絕立案審查，隨後又在Fintiv案裡列出了六項裁量基準，將此類情形的立案與否更加明確化（可參考前文：風行草偃：USPTO持續提高專利複審的立案門檻）：
- 若PTAB立案進行複審，併行訴訟的法院是否會准許或有證據顯示可准予暫停訴訟（whether the court granted a stay or evidence exists that one may be granted if a proceeding is instituted）；
- 併行訴訟法院所指定的審判期日，與PTAB做出專利複審案之最終書面決定的計畫法定期限，兩日期間的接近程度（proximity of the court's trial date to the Board's projected statutory deadline for a final written decision）；
- 併行訴訟之法院訴訟程序中，法院與訴訟當事人的付出程度（investment in the parallel proceeding by the court and the parties）；
- 複審案和併行訴訟之法院訴訟中，兩者提出爭點的重疊程度（overlap between issues raised in the petition and in the parallel proceeding）；
- 併行訴訟中之被告，與專利複審案申請人是否隸屬於同一實體（whether the petitioner and the defendant in the parallel proceeding are the same party）；和
- 其他影響PTAB行使裁量權的其他情況，包括案件實質內容（other circumstances that impact the Board's exercise of discretion, including the merits）。
從此之後，這項基準（簡稱Fintiv Denials）就成為美國專利實務界的熱門議題。根據PTAB統計，從2019年第2季、也就是NHK案被列為前例指引開始，在PTAB掌理的兩項程序中，Fintiv Denials被提及的次數和頻率都愈來愈高，例如在2022年的第1季，就有過半數的PTAB案件中曾經出現過關於Fintiv Denials的討論（圖1）。
PTAB案件關於Fintiv基準的討論，近年來逐漸增加
值得注意的是，在Fintiv案出爐前，也就是2019年到2020年第三季之間，相關議題熱度還沒那麼高，出現頻率多在15%上下；但在Fintiv案之後，也就是PTAB明確制定了6項裁量基準後，討論熱度才急速升溫。從年度統計來看更是如此：在2019年時，只有10%左右的PTAB案件曾經討論Fintiv Denials議題，但在2022年的第1季，曾經討論過Fintiv Denials的案件比例就已經達到50%（圖2）。這個變化也意味著PTAB案件的當事人，在這兩年內政亟欲從Fintiv案建立的6項基準中找尋更有利的操作空間。
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