台灣成為亞洲高階製造中心的下個機會為何？

【蘇翰揚╱產業分析師】

整合硬體自身優勢，台灣自2020年開始大力發展亞洲高階製造中心。在智慧製造與綠色轉型推動下，製造業本身正面臨巨大轉型壓力；政府持續支持業者發展高階製造的同時，能在下個十年做什麼樣的策略佈局？

亞洲高階製造中心已有初步成效，下一步在哪？

在智慧製造蓬勃發展與外部環境干擾日益明顯的趨勢下，2020年台灣政府即提出發展成為「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」，透過5G、人工智慧、物聯網等技術，同時發展PCB、伺服器、紡織、食品、扣件、水五金等產業，投入在智慧選料、高度客製化生產、智慧檢測等應用領域；除針對大型企業，也強化中小企業投入數位轉型，達到設備自產化，並發展製造業生態系。

發展「亞洲高階製造中心」距今已兩年，台灣業者在智慧機械與智慧製造的應用逐漸完整，投入轉型已非加分項而是必要項；部分業者甚至能將智慧解決方案如工業電腦、工控系統、關鍵零組件、機械手臂、自動化軟體、先進廠房設備、量測與檢測儀器、雲端大數據、人工智慧應用、無人搬運設備拓銷至海外。在發展「亞洲高階製造中心」時，哪些地區的製造中心值得觀摩參考？業者能如何轉型？

變革一：Industry 5.0？一場從數位價值到環境價值的轉換

在工業4.0於2013年被德國提出後，不到十年歐洲已提出了「工業5.0」。過去的「工業4.0」強調數位技術在製造業的應用帶來全新的生產模式變革與企業數位轉型，經過近十年的改變，全球許多企業紛紛朝智慧型公司邁進，我們也看到了如Henkel、BMW、Volkswagen、Bosch等公司善用數據科技與人工智慧，將自身蛻變為平台型企業。然而，這一切尚未結束，歐洲議會認為，製造業應將數位價值延展到永續面，故此提出了「工業5.0」構想。有別於全新變革，「工業5.0」旨在建立更永續、以人為本，以及具備韌性的製造業生態系，其實際執行項目涵蓋資源保存、氣候變遷與社會影響力的發揮。歐盟的策略為除了工業4.0的數位標準外，更可透過工業5.0建立綠色標準，或更精確來說 ─ 減碳標準，這個標準涵蓋排碳標準制定、排碳技術建立、淨零生態系的打造、碳稅與碳交易的機制設定（Emissions Trading System，ETS）等爾後進入歐盟的組織都必須遵守的標準。

事實上，碳稅對其產業來說為變相通貨膨脹，許多公司尚未作好準備，加上美國與中國等製造大國在減碳技術運用與知識上並不如歐盟成熟，因此許多機構推測歐盟可能透過碳機制來取得未來市場話語權，因此工業5.0或為歐盟建立另類技術壁壘。

除強化技術競爭力外，工業5.0也可能變相強化歐盟的新創生態與資金吸引能力，眾所周知，自2016年開始，新創生態的蓬勃發展吸引全球產業的目光，政府、投資人、企業、民眾掀起一波創業投資潮，製造業者為強化轉型速度而加速與新創合作，相較於新加坡與美國，歐洲的新創發展相對較慢，獨角獸家數與募資金額不若前述兩地區快速；另一方面，作為數位經濟代表的指數型成長公司多發生在北美與中國大陸。工業5.0可能改變此局勢，由於歐洲的排碳技術團隊集中在企業內部或是學術機構內，不排除透過spin-off的方式至全球籌資，加上歐洲企業本身就是極佳試驗場域，未來可能形成一波歐洲新創風潮。

變革二：從數位轉型到綠色轉型的燈塔工廠

在《巴黎協定》的壓力下，全球產、官、學、研各界無不卯起勁發起減碳行動，將氣溫升幅限制在工業化前水準以上1.5℃之內，以減少氣候變遷的風險。2019年歐盟提出2050年達成溫室氣體淨零排放的「碳中和」目標，當前已包含台灣在內超過130個國家跟進。同時，當今討論度最高的「2050年淨零碳排」也使業者無不繃緊神經，雖然出現如碳補捉封存、低碳氫能、碳回收、氫能等低碳技術，但距離實際應用達到規模化尚有一段不小距離，如何運用數位科技協助節能減碳，也是2021年燈塔工廠專案評選重點之一。

表1. 業者應用科技達到環境保護案例 （資料來源：各公司；整理製表：蘇翰揚）

自2020年開始，燈塔工廠專案及加入綠色永續評選指標，如溫室氣體減排、降低能耗、減少廢棄物用量、減少水資源用量等，顯示未來的製造業者除了要數位化、建構強韌生態外，還需要透過綠化達成永續經營。由於燈塔工廠的評選為世界經濟論壇與麥肯錫合力舉辦，當前製造業者在智慧製造上無不以此為標竿學習，因此對製造業而言相當具備指標性。但綠色的燈塔工廠如何達成？雖然目前評選標準動態調整，但從業者使用情境可略知一二。在相關技術使用上，以物聯網、AI、數位分身、進階數據分析工具是企業在推動綠色製造（如碳盤查）上最常使用的技術，相關案例如表2，供國內業者參考。

另類的新興智慧製造中心正在崛起

不同於燈塔工廠選拔對象是企業的特定工廠，全球智慧製造中心的遴選對象是特定國家的城市，原因在於當前企業難以靠內部價值鏈來應對外部衝擊，聯盟與協作成為必然趨勢，這些智慧製造中心至少有二大特色，值得政府參考。

第一為外資吸引，眾所周知，區域佈局時的地區營運總部（Regional HQ）、技術卓越中心（Center of Excellence，CoE）、製造基地（Manufacture Site）、產學合作容易度的選擇上相當關鍵，除牽涉到稅負與設置成本外，更重要的是人才取得、週邊市場進入難易度、在地夥伴（製造商、經銷商、原物料供應商）協作等要素，設立於製造中心內有助於外商企業在地佈局，同時帶動當地就業與投資。

表2. GNAMH全球智慧製造中心整理 （資料來源：世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）；整理製表：蘇翰揚）

除了企業佈局外，如果提升到國家經濟層次來看，全球智慧製造中心之間的合作也是一大觀察重點，原因在於全球貿易逐漸脫鉤下，區域與區域間的合作成為潛在市場延伸趨勢，由於各國開始設定戰略資產領域，如半導體、關鍵原材料、衛星、生醫生技等，國家間的合作勢必較過去減少，而智慧製造技術又是驅動國家製造的火車頭，因此這些不同的智慧製造中心若能相互交流合作，或許能逐漸讓供應鏈的區域化部分恢復成全球化也有可能。

綠色與跨區域合作為高階製造中心的下一步

未來可能形成三大趨勢：第一，綠色與永續成為智慧製造下個重點，除了提高技術能力與專利發展外，綠色科技、減碳科技的發展也影響高階製造中心的國際定位。第二，在美中兩大陣營持續衝突下，製造業加速供應鏈重組，資金、技術、軟體將透過網路聯結，形成以垂直產業為依據的貿易格局。第三，戰略產業興起，醫藥生技、自駕車、半導體、人工智慧、新興材料將成為各國政府強力干預之產業，迫使企業未來在評估經濟分工時，將更加重視政策與政府態度的考量，國家利益可能優於產業利益。因此，全面綠化、選擇關鍵合作產業將會是我國高階製造中心再戰下一個十年的不二法則。

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