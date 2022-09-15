《能源系列報導》再生能源政策跳票 台灣能源發展危機四伏

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

溫室氣體效應導致氣候變遷，已經被公認為人類所面臨最大的危機，減少碳排達到碳中和或零碳排，已是無法迴避的挑戰。環顧國際現況，美國、德國、日本正在檢討能源政策是否轉向；而自從蔡英文政府2016年執政以來，減碳及廢核便成為台灣能源轉型的目標，也讓台灣成為目前全球唯一還在堅守非核家園的國家。然而，再生能源政策已階段性跳票並延期到2026年，要取代煤炭發電的天然氣價格又一直飆升、核能現在又不是選項，政府不得不正視台灣能源發展正面臨迫切的危機......

先來看看政府的能源轉型政策。國發會在2022年3月底公布台灣2050年淨零排放路徑，提出再生能源發電占總發電量達到60～70%目標，並搭配9~12%之氫能和20~27%的火力發電，以達到整體供電的去碳化（請見圖一）。經濟部在2017年曾明確揭示，2025年能源轉型配比為燃氣占五成、燃煤三成、再生能源兩成，並曾做出「保證不缺電」的承諾。但這些年來由台商回流投資、半導體擴廠需求大增，帶動台灣整體用電需求大幅增加；但另一方面，再生能源發電的成長又大大不如預期，真的能「保證不缺電」？

今年初經濟部長王美花赴立法院預算中心報告時，指出2025年再生能源發電將僅佔15.27%，當初規劃再生能源占比兩成確定無法達標，目前仍較能源政策目標落後約4.73%，最快要到2026~2027年才能補上這個缺口，在整體供電不足的情況下，能源政策不該以不變應萬變，核二、三廠是否延役就是經濟部該嚴肅思考的問題。

圖一、國發會2050淨零排放規劃下之電力分配 （圖片來源：國發會）

能源不足：核電除役在即，再生能源發展不如預期

台灣正在以「減煤、增氣、展綠、非核」進行能源轉型，2018~2025年是核能發電機組除役高峰期，核二廠二號機、核三廠將於2023~2025年陸續除役，供電缺口短少288.7萬瓩，表示未來有10%的發電量得設法補上。從2021年全國發電量結構來看，核能占比約一成（9.6%），而政府高度期待日後能取代核電的再生能源，實際僅只有6%，進度不如預期。

先來看看減煤的成效，2016年到2021年燃煤發電只下降了1.6%（詳見圖二與圖三），若要達到2025年30%占比，還需要下降14.3%，但近五年燃煤發電度數其實是不減反增，從2016年的1212億度，2021年增加到了1,289億度，五年來增加了77億度，2025年如何能達到燃煤占比30%呢？

至於展綠的部分，再生能源的占比，從2016年的4.8%提升到2021年的6%，五年來再生能源只提高了1.2%，距離經濟部2025年再生能源要達到15%的目標，依照現在的速度至少需要50年才有可能。換個角度，以再生能源的「量」計算，2016年到2021年只增加47億度，距離2025年再生能源達485億度的目標，還差了311億度，按照過去五年的速度，換算需要31年才能夠達到目標。

圖二、2010~2020年台灣各種能源發電比例 （圖片來源：經濟部能源局）

圖三、2021年全國發電量及占比（燃料別） （圖片來源：經濟部能源局）

增氣：以燃氣發電取代燃煤，但天然氣面臨缺口

為配合政府新能源政策，「增氣」成為台灣解決發電問題的重點，增加天然氣就是要降低燃煤電廠的使用。台灣現有兩座第三液化天然氣（LNG）接收站，要達成燃氣發電占比50%目標，未來總共要五座LNG接收站（見圖四）。桃園觀塘第三座天然氣接收站（三接）因為環評和疫情延誤施工，目前工程僅完成約38%，如果三接站蓋不起來，就會少137億度電，等於台北市85%的用電量；雖然中油表示會加速趕工，但是否能在2025年6月如期供氣給大潭電廠，仍是未知數，而基隆第四座天然氣接收站也遭受地方反彈和在地抗爭。不過，經濟部規劃2025年天然氣發電要達到1,562億度，2021年實際發電量只有1,083億度，還差479億度，相當於要在2025年內完成三座三接，但下一個三接工程現在在哪裡？

圖四、五座LNG接收站規劃示意圖 （圖片來源：經濟部能源局）

另一方面，為因應長期電力負載成長、維持北區供電穩定，台電推動經費超過1,104億元的「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」，但近期審計部提出警告，大潭燃氣機組計畫進度不如預期，大潭電廠除了2023年上半年因中油可供氣量略有提升，可滿足1號至6號及8號共7部機組需求外，其餘年度因新增燃氣機組陸續商轉，將面臨約8萬8914公噸至115萬2816公噸的燃氣缺口。

表一、大潭電廠新建燃氣機組併聯發電後，預估天然氣用氣缺口 （資料來源：審計部）

天然氣仰賴進口，能源取得成本不斷飆升

我國天然氣99%依賴進口，根據海關進出口資料顯示，台灣2020年全年天然氣進口支出高達55億美元（折合新台幣1,653億元）、2021年天然氣進口支出更創新高，約109億美元（約新台幣3,071億元），兩年間實際進口量僅增加7.2％，但進口金額多了近一倍；今年光是前8個月，天然氣進口金額就達到123億美元（約新台幣3,465億元），超過去年一整年，原因出自於烏俄戰爭影響，還有全球淨零排放的需求，歐洲、日本、韓國都在搶液化天然氣，市場價格的漲勢仍不見盡頭。

於此同時，歐洲正在面臨天然氣價格暴漲所帶來的能源供需失衡，今年8月天然氣價格再創新高，比去年同期暴漲10倍，預計未來還會繼續加劇。作為歐洲天然氣價格基準的荷蘭TTF天然氣期貨，9/7收盤價每兆瓦時（Mwh）231.8歐元，較去年同期大漲近330%；德國和法國一年期電價合約，分別飆漲540%和790%。

天然氣價格居高不下，當然會連牽動到電價，根據中油官網資料，2021年1月電業用戶天然氣價每立方公尺為7.5827元，之後便因進口氣源價格飆漲一路攀升，今年9月每立方公尺價格來到19.3939元，比去年初漲了1.55倍。電價高漲將打擊能源使用量高的企業，造成成本增加、獲利減損，企業無法負擔就會把成本轉嫁給客戶，歐美國家已經歷能源價格大漲所導致的通膨之苦，台灣雖有政府支撐電價凍漲，但光是今年7月的「電氣雙漲」，已讓工業大戶叫苦連天。未來天然氣將占台灣整體五成發電量，而台灣電力需求不斷增加，天然氣又是仰賴進口的能源，會受到價格波動的影響，業界最擔心的漲電價、生產成本跟著大幅增加，如果政府一直無法解決缺電問題，企業喊話要「用腳投票」，不是放慢投資腳步，就是只能移到海外生產，供電不足最先影響的就是穩定的生產力和產業競爭力，難怪工總會出面呼籲政府延役現有核電廠。

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