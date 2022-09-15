先前技術中的明顯錯誤 ─ LG ELECTRONICS INC. v. IMMERVISION, INC.

【喻韜／北美智權 專利工程研究員】

在美國專利之審查階段，對於先前技術中的明顯錯誤 (obvious error)，執掌專利相關爭訟的司法機關早在1970於In re Yale案中就已確立了「明顯錯誤的資訊不能用作為揭露系爭請求項之基礎」的原則，此一原則看似合理且妥當。由於In re Yale中發生的錯誤無須甚費心力即可辨認，當屬「明顯」，應無疑義，但對於需要耗費相當人力方能辨認的錯誤，是否屬於「明顯」，則鮮有相關見解。

In re Yale案件背景

在正式進入LG ELECTRONICS INC. v. IMMERVISION, INC.前，我們先來了解一下半世紀前In re Yale(434 F.2d 666 (C.C.P.A. 1970)) 一案中的先前技術發生了甚麼錯誤。

USPTO結合四項先前技術對與分子CF 3 CF 2 CHClBr相關的系爭請求項提出進步性核駁，其中一項先前技術 (Clements et al.) 所揭露的技術特徵，即分子CF 3 CF 2 CHClBr，在文本中的記載方式卻極為不尋常。首先，該先前技術中的第1圖表列了此一文獻所涉及之所有化合物，其中並沒有CF 3 CF 2 CHClBr，CF 3 CF 2 CHClBr僅只在第3圖中出現過一次。其次，第3圖中共列出九種化合物，除CF 3 CF 2 CHClBr外，對於另外八種化合物，在第1圖、第3圖中都具有一致的參數 (Log Pf)，但第3圖中CF 3 CF 2 CHClBr之參數數值在第1圖中卻是屬於CF 3 CHClBr (顯然，第3圖之CF 3 CF 2 CHClBr與第1圖之CF 3 CHClBr之間只有一者是正確的)。最後，針對CF 3 CF 2 CHClBr是否為錯誤的記載，在詢問該先前技術的共同作者後得到證實，第3圖中的CF 3 CF 2 CHClBr應為CF 3 CHClBr (見圖1)。

圖1. 節錄自In re Yale案

在In re Yale案中，美國司法機關確立了「若先前技術中所包含的誤植或類似性質之錯誤，對技術領域中具有通常知識者來說是明顯的，足使其將該錯誤資訊當作誤印而心中忽視之，或心中以正確資訊取代之，則該錯誤資訊不得用作為揭露申請標的」的原則。

案件事實

本案由LG在PTAB發起，意圖以不具進步性為由來撤銷Immervision之美國專利第6,844,990號，其中代表性請求項為附屬項請求項5 (涉訟重點以紅色字體標示) (LG也意圖撤銷系爭專利請求項21，但於另案中，雙方對主要先前技術的爭執並無不同，故不冗述)：

(Cancelled) A method for capturing a digital panoramic image, by projecting a panorama onto an image sensor by means of a panoramic objective lens, the panoramic objective lens having an image point distribution function that is not linear relative to the field angle of object points of the panorama, the distribution function having a maximum divergence of at least ±10% compared to a linear distribution function, such that the panoramic image obtained has at least one substantially expanded zone and at least one substantially compressed zone.

The method according to claim 1, wherein the objective lens compresses the center of the image and the edges of the image and expands an intermediate zone of the image located between the center and the edges of the image .

請求項涉及生成數位全景影像的方法，而爭執關鍵則在於先前技術是否揭露了涉訟關鍵技術特徵，即「…壓縮該影像的該中央與該邊緣，並擴張位於該影像的該中央與該邊緣間之該影像的一過度區域」。

先前技術

LG質疑系爭請求項進步性的基礎來自於美國專利第5,861,999號 (以下略稱為Tada)，其與「利用非球面透鏡的超廣角鏡頭系統」相關，並明確記載併入其來自日本之優先權基礎案。Tada揭露了在細節上，例如鏡片厚度、鏡片間的距離等，不同的四個實施例。LG指出，其中的實施例3及其圖式 (見圖2) 雖未直接揭露系爭請求項之技術特徵，但其專家證人依照Tada的表5之參數及圖式復原該實施例，聲稱可以產生前述關鍵技術特徵。

圖2. Tada之圖式 （圖片來源：節錄自Tada）

Immervision則派出自己的專家證人透過光學設計程式、利用LG提出的模型與表5的參數來驗證LG的說法。驗證的結果卻產生了沒有利用價值、劇烈扭曲的影像，這代表實施例3及表5的參數非常可能存有嚴重錯誤。Immervision的專家證人轉而檢閱Tada的全文，發現部分參數 (非球面係數) 在對應實施例2之表3與對應實施例3之表5間完全相同 (見圖3)。Immervision的專家證人進一步比對了記載各個實施例中非球面係數的表9，確認了表5的記載內容確實有錯誤 (見圖4，其中的Condiction (2)、(3)及(4)的數值應該要對應圖3右下、TABLE 5中A4、A6及A8的數值)。

圖3. Tada實施例2之表3與實施例3之表5 （圖片來源：節錄自LG ELECTRONICS INC. v. IMMERVISION, INC.）

圖4. . Tada之表9 （圖片來源：節錄自LG ELECTRONICS INC. v. IMMERVISION, INC.）

最後，Immervision的專家證人把目光放到了Tada的優先權基礎案上，發現優先權基礎案與Tada的實施例3之表5中記載的非球面係數並不一致 (注意圖3右下A4、A6及A8的數值與圖5 A4、A6及A8的數值不同)，但優先權基礎案中A4、A6及A8的數值 (見圖5) 與Tada之表9的Condiction (2)、(3)及(4)的數值就一致了 (比對圖4與圖5的內容即可發現)。Immervision的專家證人依其先前的驗證方法，但利用優先權基礎案之表5的數據，重新驗證後才得到合理的結果。至此，確認了Tada的實施例3之表5中記載的數值應是剪下-貼上失誤而發生的誤植。

圖5. Tada優先權基礎案實施例3之表5 （圖片來源：節錄自LG ELECTRONICS INC. v. IMMERVISION, INC.）

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