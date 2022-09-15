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使用於贈品的商標怎判定是維權或侵權使用？

聯合新聞網／ 北美智權報

【林曉含／北美智權 商標服務團隊】

某補習班為宣傳其知名度，經常至各級學校考場門口發放印有補習班商標的墊板、L夾、直尺等文具，以求擴大招生。則此補習班業者可以算是有真實使用商標嗎？

百貨公司化妝品專櫃計畫推出一新產品，在產品正式上架之前，事先製作印有商標的小份量試用包，贈送給前來消費的顧客試用，藉以宣傳將要推出的新產品，同時也蒐集顧客回饋意見。則此小份量試用包可以視為有實際使用商標嗎？

我們都知道，商標在取得註冊之後，有持續使用的義務，這種商標使用稱之為維權使用；若在未取得授權情形之下使用他人已註冊之商標，則稱為侵權使用。本文即探討若商標以行銷目的用於贈品之上，且未直接針對該贈品進行商業行為，則應判定是維權使用或是侵權使用？

商標的功能

在判斷贈品是否構成商標使用時，重點在於該附貼在贈品上的商標，站在「商標使用人」的角度而言，是否作為「商標的功能」而存在。對商標使用人來說，若贈品上的標誌產生了商標的功能，則我們認為該使用人確實有使用了商標。蓋「商標的功能」，依商標法第5條的定義：

商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標
一、將商標用於商品或其包裝容器。
二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。
三、將商標用於與提供服務有關之物品。
四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。

由上述商標法的規定中得知一個標誌之所以可為商標，必須符合商標法第5條的定義。

為更具體說明實務情況，我們舉一個小故事來輔助說明：

某補習班為宣傳其知名度，經常至各級學校考場門口發放印有補習班商標的墊板、L夾、直尺等文具，以求擴大招生。這樣補習班業者可以算是有實際使用商標嗎？答案是：對於第41類教育服務來說，確實可以說是有使用商標，而第16類的文具商品則應視為無使用商標。因為，在此案例中，「文具」不是商業行銷的標的，而是僅僅為了促銷「教育服務」的廣告而已。補習班業者對於「教育服務」滿足了1. 為行銷之目的、2. 有將商標用於與服務有關之商業文書或廣告情形、3. 足以使相關消費者認識其為商標等三項要件，可視為有實際使用商標。

在了解「商標使用」的判斷原則後，接下來再以我國過去的判例來看看現實生活中曾發生過的各式案件，法院是否認為在該情況之下的贈品，可以被認定為商標使用。

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡


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