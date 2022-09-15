新任台灣商標協會理事長邵瓊慧：「傳承與創新」是任內工作目標

【李淑蓮╱北美智權報編輯部 攝影：唐銘偉╱北美智權傳媒設計組】

2022年8月15日，台灣商標協會 (Taiwan Trademark Association，TTA)舉行了第二屆第一次會員大會暨第一次理監事聯席會議，會上，前副理事長邵瓊慧正式接任商標協會理事長一職。邵瓊慧表示「傳承與創新」可以說是她這一屆任內的目標與方向；「傳承與創新」究竟意指為何？且聽邵瓊慧娓娓道來。

邵瓊慧是台灣第一個考取教育部智慧財產權法公費留學資格的業內人士，當教育部公費留考於1992年第一次增加智慧財產權法考科時，邵瓊慧即順利考上，並獲得教育部三年全額獎學金。由於她當時已具備律師資格，再加上在Baker McKenzie（國際通商法律事務所）的工作經歷，因此順利申請到哈佛大學法學院 (Harvard Law School)，並取得美國紐約州律師資格及法學博士學位學成歸國。豐富的學經歷背景證明邵瓊慧是台灣早期少有專攻智慧財產權法的專業律師，在業界已有超過30年的經驗。她目前亦擔任全國律師聯合會智慧財產權委員會主任委員，常受邀在智慧財產權相關修法提出建言。

傳承與創新

邵瓊慧可以說是一位全方位的智慧財產權律師，執業範圍涵蓋專利、商標、著作權，從申請、異議到訴訟都有很豐富的經驗。從專業的角度出發，她指商標代理人和商標律師不一樣的地方，在於前者多是處理前段流程，包括商標申請、異議、評定、及多國申請布局的部分，而律師事務所除了前段流程外，也負責很多法律訴訟，像是抓仿冒及商標侵權爭議等等。

在任商標協會理事長之前，邵瓊慧曾任第28屆台北律師公會理事長。商標協會創會理事長賴文平於2年前籌組商標協會時，一方面想借重她曾任律師公會理事長的經驗，另一方面也想結合專業人士（商標律師、商標代理人）的經驗，因此，賴文平希望邵瓊慧可以參與商標協會的籌組；也就是說早在2019年國際商標協會(INTA)亞太地區首席代表Seth Hays來訪時，邵瓊慧即開始參與商標協會的籌備及初期運作。在籌組完成，商標協會於2020年成立後，邵瓊慧便被委以重任，甫卸任台北律師公會理事長即擔任第一屆TTA副理事長。

從擔任第一屆TTA副理事長，到擔任第二屆TTA理事長，邵瓊慧本身就是TTA的一個傳承。另一方面，邵瓊慧是第二屆理監事籌備會的主委，在考慮理監事名單的時候，她第一個考慮到的就是創新與傳承的平衡。她表示「傳承是希望創會的理監事能繼續奉獻，因此第二屆理監事至少有一半是創會時的理監事留任的；而在創新方面，則希望能帶入更多知名品牌，因此邀請了Acer、HTC、Sharp這些知名企業的法務長加入，希望能藉此帶動更多台灣企業參與。

有鑑於TTA在前2年舉辦的活動大師講堂也是以法制探討為主，希望往後可以加入更多企業的實務經驗。像現在許多民間企業也有很多商標糾紛的案件，因此希望能加深企業對商標的認知。而在學者方面，則是找了台大法律學院李素華教授、工研院技術移轉與法律中心執行長王偉霖教授、以及高雄大學財經法律系謝國廉教授，希望能兼顧區域平衡，涵蓋北中南的學者專家，可以說是在深度及廣度上都相當多元化。」

另外，身為女性理事長，邵瓊慧也很重視性別的平衡，因此在第二屆的理監事成員中，也有很多女性成員。總括來說，TTA第二屆理監事成員達到了職業角色多元、地域性平衡、以及世代與性別平衡。因此邵瓊慧希望今後商標協會的活動也朝多元化發展，加強產官學的連結與交流；並希望能多找台灣企業來分享實戰經驗，藉此喚起台灣產業對商標與品牌發展的重視。

TTA為推展其創會以來的核心任務，亦設立各領域的功能委員會，包括國際事務委員會、兩岸事務委員會、商標能力認證委員會、品牌創新委員會、公益事務委員會、法制研究委員會及組織發展委員會等。邵瓊慧特別邀請了具備熱忱與各該領域專長的主任委員們，在TTA第一屆理監事打造的堅實基礎上，再接再厲，繼續努力提升TTA的能見度、專業度與影響力！

台灣商標協會第2屆理監事合照，照片提供：台灣商標協會

疫情期間專注本土耕耘

回顧商標協會成立之初，即訂下4大工作目標，分別為 (1) 與成熟的國際商標協會及其他國家的商標團體對接，開拓國際視野；(2)促進兩岸商標交流，為台灣品牌提供更大的保護機制；(3) 健全台灣商標法制、強化商標代理管理；(4) 協助廠商提升台灣品牌新概念。邵瓊慧表示，TTA成立2年至今，此4大目標並沒有改變，不過因為TTA剛成立不久即碰上疫情，因為疫情關係，過去兩年的工作都偏重在台灣本土舉辦研討會，但今後會推動更多元的活動並加強國際交流。

尤其近來台灣商標法制有重大修正，為強化商標代理人之專業知識及職業倫理，達成保護委任人權益及有效執行商標各項程序之目的，經濟部智慧財產局(TIPO)在109年提出修正草案，將充任商標代理人之資格條件予以完備，並賦予商標專責機關進行登錄管理及授權訂定相關管理辦法。TTA在創會之後已就此一議題參與公聽會，未來更將在商標代理人之專業提升與權益維護扮演角色。值得一提的是，TIPO長期以來推動「專利、商標兩造對審及簡併救濟層級」，如修正通過，商標申請及爭議程序將有重大變革，TTA除了參與相關的議題溝通，亦密切關注相關修法動態，將適時為從事商標業務之專業人員提供說明與培訓。

TTA在過去2年於台灣本土也進行了系列學術交流，涵蓋公眾及學術人士，像是大師講堂系列，在創會理事長賴文平卸任時剛好進行了十場，堪稱十全十美；除了大師講堂系列外，TTA也與資策會MIC合作舉辦了網域名稱保護等研討會。此外，去年（2021）也與工總合辦了（線上）兩岸商標論壇，而邵瓊慧也以「商標戲謔仿作 (Parody )探討」為題，發表了專題演說。回顧去年兩岸商標論壇時因為兩岸情勢比較緊繃，因此活動是用民間名義主辦的，而TTA剛好可以肩負起重任。

後疫情時代再出發

回到商標協會 4大工作目標第一項：「與成熟的國際商標協會及其他國家的商標團體對接，開拓國際視野」；然而，國際商標協會INTA因為疫情，年會已連續2年改為線上舉行，在國際交流溝通上的效果有限。邵瓊慧表示現在國際間疫情管控己經較為緩和，因此希望在任期內能將前述4大工作目標落實，特別是國際交流部分。另外針對兩岸的部分，邵瓊慧強調是TTA很重要的任務之一，很期待雙方能持續溝通與交流，也會積極的做好準備，但計畫會隨實際狀況而調整。

INTA已預告明年（2023）會在新加坡舉行第145屆年會，TTA除了與會外，也打算舉辦台灣之夜，希望能突顯TTA能見度，讓國際與會者能知道TTA的存在；另一方面，也會邀請各方與會者來認識TTA，這是明年TTA最重要的行動目標。

邵瓊慧指出，TTA預計於今年底或明年初會就參與INTA 2023新加坡年會及台灣之夜事宜舉辦說明會，與大家分享TTA過往的參加經驗，並讓大家了解TTA將如何帶領大家參與活動；與此同時，台灣之夜活動也已著手籌備中。

除了INTA年會外，TTA也打算藉INTA平台舉辦一個線上介紹會 (webinar)，向INTA會員介紹TTA及台灣商標法制。除了INTA外，TTA也會積極和其他國家的商標機構交流，像是日本商標協會JTA，也希望可以安排時間進行交流及訪問。

商標協會是民間機構 希望全民參與 共同重視商標

與職業工會或公會不一樣的是，台灣商標協會是民間組織，成員不僅有商標律師及商標代理人等專業人士，還包括企業、學者，及一般民眾，只要年滿20歲即可加入成為會員。相對於「公會」及「工會」，「協會」屬於自發性參與的組織；像是國際商標協會就是由17位商人及製造商於1878年創立，參與的人都是認同商標、對商標有熱情，比較會支持活動的人。TTA也自許為小INTA，是一非營利組織，目前仍在草創階段，藉由各界捐助及理監事們出錢出力，歡迎對於商標有熱忱的人士加入，希望TTA能持續成長茁壯。

由於TTA的理監事主要是商標智財權的專業人士，因此TIPO把TTA視為一個專業的重要咨詢團體，在商標法修法時也會邀請TTA參與；另一方面，TTA也會針對重要議題向TIPO提出建言。總言之，TTA是一個很好的溝通、交流及學習的平台，結合了產官學研各方面的人才。

長久以來，台灣企業、廠商被惡意搶註的事件頻傳，邵瓊慧分享了她處理國際企業商標的經驗，表示國際企業在進入市場前都會先佈署好，不會讓競爭對手或是有心人士有搶註的機會；這些國際企業在註冊商標前會先仔細檢索，並花很多資源在商標保護上。「由於台灣是先註冊制度，所以如果要進入市場前當然要先把商標註冊起來，因為相較於產生糾紛才去處理，註冊商標其實並不需要花很多錢。」商標佈局與專利佈局是一樣的，市場產品到那裡，註冊就到那裡，甚至要超前佈署。就如同現在元宇宙商機正夯，許多公司也紛紛針對虛擬世界的商標進行新類別的註冊與使用規劃。

另一方面，如果不幸被搶註，只要是有使用在先，便應尋求專業人士協助，透過相關法制設法取回被搶註之商標。此外，隨著數位與新科技的發展，商標使用與侵權之態樣日新月異，也造就了新品牌的崛起。如近來Tesla、Netflix、Spotify等也快速竄升國際百大品牌之列。因此品牌是企業寶貴的資產，透過註冊、維護與活化運用，其價值不亞於專利或著作權。邵瓊慧希望TTA也能協助廠商提升台灣品牌新概念，藉由活動來推廣商標保護與運用之基本觀念，讓更多企業了解商標之重要性，開拓台灣品牌的發展空間。

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