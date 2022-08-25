快訊

戰爭仍在迷霧中：烏克蘭獨立紀念日的俄軍轟炸

北市二殯真愛室亂象頻傳 親友全擠在走廊、告別時還有遺體經過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《IP小辭典》專利申請案號

聯合新聞網／ 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

專利在送出申請後，智慧財產局會給出一組編號，讓後續雙方在溝通時，有個依據可以知道在討論哪一個申請案，這組編號稱之為「專利申請號」。

專利申請案號編碼方式

「專利申請案號」，係指專利申請案經收文後，給予每件專利申請案的代碼，以作為審查過程中對專利申請案進行管理之依據。目前專利申請案號為阿拉伯數字9碼，前3位數代表專利申請年份；第4 位數代表申請專利之類別，1代表發明專利，2代表新型專利，3代表設計專利；第5到第9位數代表申請的順序流水號，每年從00001開始。例如：102123456，表示為民國102年第23456 件發明申請案。

圖一、專利公報專利申請案號示意圖 （資料來源：TIPO）
圖一、專利公報專利申請案號示意圖 （資料來源：TIPO）

衍生設計申請案號

衍生設計申請案號編碼方式，以原設計申請案案號加上「D」及兩位數，每案從01 開始。例如：102303456D01，表示為102303456號設計專利申請案的第1件衍生設計申請案；102303456D02，為102303456號設計專利申請案的第2件衍生設計申請案，以此類推。

舉發案號

舉發案號編碼方式，以被舉發案案號加上「N」及兩位數，每案從01 開始。例如：098123456N01，表示對098123456案號之專利權所提起的第1件舉發案；098123456N02，表示對098123456案號之專利權所提起的第2件舉發案，以此類推。


【詳細內容請見《北美智權報》315期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

延伸閱讀

大陸《反壟斷法》修訂上路：第一案將花落誰家？

Albright法官被盯上 美國專利訴訟原告優勢不再？

談專利訴訟的裁判費計算：最高法院判決的演變

桃園申請自來水拖3年無下文 市民自諷三等公民批市府

相關新聞

《一人部門的IP日常手札》讀後感

為促進各界對智權知識與實務應用觀念之瞭解，智慧局 (TIPO) 產業專利知識平台（IPKM）以「中小企業智權管理」為主題，製作了連載漫畫系列《一人部門的IP日常手札》，將職場上的智權實務議題，化為輕鬆的日常職場劇，希望藉由兼具教育性與娛樂性的刊物，讓專業領域的智權內容不會太過生硬，為更多人創造深入認識智權的第一個橋樑。身為一個半調子的IP人和資深的傳媒人，在欣賞完第1話後，想在此分享一下讀後感，也希望這本漫畫可以讓更多人看到。

《IP小辭典》專利申請案號

專利在送出申請後，智慧財產局會給出一組編號，讓後續雙方在溝通時，有個依據可以知道在討論哪一個申請案，這組編號稱之為「專利申請號」。

2022數位娛樂創新動態

臉書母公司Meta在2020年9月時初次發布了VR頭戴設備Quest 2，增加了更好的手部追踪、語音命令、更高的刷新率和更流暢的視覺效果，以實惠的價格、易於使用的特性，創下累積1400萬的銷售量。資策會（MIC）產業情報所產業分析師洪齊亞指出，2022年隨著元宇宙議題發酵，硬體設備業者除了捕捉動作、強化裝置所帶來的體驗，還要讓使用者外部感知及內在感受同步大升級。

單一顏色商標：澳洲聯邦法院判決 Frucor v Coca-Cola

同樣面對飲料商Frucor單一顏色商標引發之爭議，但不同於紐西蘭法院的是，澳洲法院秉持嚴格之解釋立場，認定應以申請案所附圖樣作為界定標識之依據。

《東協智財系列》越南專利法修訂條文預定2023年生效

因越南加入或簽署CPTPP、EVFTA、RCEP，該國國會2022年6月16日通過2022智權法修正法案（2022 IP Law），影響範圍包括專利、商標、著作權等等多個面向，除部分例外，修訂條文預定2023年1月1日生效。本文就發明及設計專利相關法規，摘錄部分重要變動。

《能源系列報導》有一好沒兩好：解析各類發電方法優缺點

本刊在《能源系列報導》文章（理想豐滿，現實骨感？從台灣發電占比看我國能源政策）中曾分析台灣目前的能源結構，並點出了其中的盲點及瓶頸。在進一步討論台灣的能源政策前，大眾必須對各類能源的優缺點，像是客觀的技術差異、成本效益評估、潛在風險……等等，有深入的的了解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。