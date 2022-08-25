《IP小辭典》專利申請案號

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

專利在送出申請後，智慧財產局會給出一組編號，讓後續雙方在溝通時，有個依據可以知道在討論哪一個申請案，這組編號稱之為「專利申請號」。

專利申請案號編碼方式

「專利申請案號」，係指專利申請案經收文後，給予每件專利申請案的代碼，以作為審查過程中對專利申請案進行管理之依據。目前專利申請案號為阿拉伯數字9碼，前3位數代表專利申請年份；第4 位數代表申請專利之類別，1代表發明專利，2代表新型專利，3代表設計專利；第5到第9位數代表申請的順序流水號，每年從00001開始。例如：102123456，表示為民國102年第23456 件發明申請案。

圖一、專利公報專利申請案號示意圖 （資料來源：TIPO）

衍生設計申請案號

衍生設計申請案號 編碼方式，以原設計申請案案號加上「D」及兩位數，每案從01 開始。例如：102303456D01，表示為102303456號設計專利申請案的第1件衍生設計申請案；102303456D02，為102303456號設計專利申請案的第2件衍生設計申請案，以此類推。

舉發案號

舉發案號 編碼方式，以被舉發案案號加上「N」及兩位數，每案從01 開始。例如：098123456N01，表示對098123456案號之專利權所提起的第1件舉發案；098123456N02，表示對098123456案號之專利權所提起的第2件舉發案，以此類推。





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