《一人部門的IP日常手札》讀後感

為促進各界對智權知識與實務應用觀念之瞭解,智慧局 (TIPO) 產業專利知識平台(IPKM)以「中小企業智權管理」為主題,製作了連載漫畫系列《一人部門的IP日常手札》,將職場上的智權實務議題,化為輕鬆的日常職場劇,希望藉由兼具教育性與娛樂性的刊物,讓專業領域的智權內容不會太過生硬,為更多人創造深入認識智權的第一個橋樑。身為一個半調子的IP人和資深的傳媒人,在欣賞完第1話後,想在此分享一下讀後感,也希望這本漫畫可以讓更多人看到。

首先,筆者很欣賞這部漫畫的畫風,線條簡潔清晰,不會拖泥帶水,而且細節部分表達得很好。以女性眼光來看,畫風非常優美,甚至可以媲美一些市面上的日本漫畫。此外,這漫畫名字取得非常好,一人IP部門在很多台灣中小企業中已是常態,見怪不怪;許多更是沒有專屬的IP人員,碰到智權問題不是法務兼一兼就是總經理秘書湊一湊,在這樣公司談IP是很奢侈的事。

一人IP部門的特點是主管兼下屬什麼都要會,不會也得學。像漫畫中的女主角小慧,在進到企業IP部門之前是事務所PE,所以會寫專利說明書,但對一些專利申請的程序、審查基準、訴訟議題等可能不甚了了,可想而知日後會碰上很多狀況,而這些對於一人IP部門的主管而言,應該會感同身受。

定位問題

筆者比較好奇的是這本漫畫的定位。據TIPO的官方介紹「本漫畫作品的故事舞台,設定於一間虛構的國內中小企業,劇中的企業成員們將帶入不同職務視角,重現企業內部涉及智權議題的各式場景,透過作品建立具體的智權實務應用觀念,期能幫助企業在面對自身智權議題時能有更進一步的認識及準備。」看起來定位是針對企業IP人員或是在企業中與IP搭得上邊的人,以寓教於樂的方式,讓他們了解IP實務。由於目前只是第1話,欲知成效如何,只能待日後分解。

從筆者的角度看來,個人認為內容似乎有一點太hard sell,在20多頁的漫畫中用了整整6頁來介紹「智權」,而且這6頁幾乎是純文字講解,讓娛樂的氛圍頓時變得很嚴肅。最重要的是,這些介紹「智權」的內容是非常基本的觀念,幾乎在IP部門或是事務所待過的人都一定知道的,理應不必贅述。此至,筆者不禁思考這本漫畫的目標讀者究竟是什麼人?

娛樂還是教育?要給什麼人看?

娛樂與教育當然可以並重,但很難取得平衡。筆者看過三本標榜IP的小說,一本是Burning the Ships: Transforming Your Company's Culture Through Intellectual Property Strategy,另外兩本是商戰小說《專利凶猛》和《商標來襲》,這三本書完全是以小說為主體,內容高潮疊起,引人入勝。不過,雖然讀完之後會對大企業的智權戰略思維、專利、商標申請註冊、質押轉讓、營運維權等等有所了解,但並不代表會實際操作,因為這些畢竟是小說而不是教科書。然而,如果是資深行內人看這三本小說,可能會有不同的體會,這又是另一種境界。

筆者要表達的是,一流的表達方式是在字裡行間自然流露的,不需要特別在中間插入一堆解說,又刻意加入補充材料,讓人看到一半以為在看教科書;如果是以小說、漫畫方式呈現,觀念帶到即可。

筆者看過印象最深且覺得最好笑的IP漫畫是呆伯特 (Dilbert) 的四格漫畫,在這裡和大家分享一下,順便說一下對「定位」的看法:

呆伯特經過會議室的時候看到幾個工程師在開會,他探頭進房間對其中一個工程師A說:「等下填寫專利申請書的時候記得在發明人一欄加上我的名字。」工程師A:「為什麼?你又沒有什麼貢獻。」呆伯特:「你們開研發會議時的咖啡都是我泡的。」

這邊可以看出呆伯特的四格漫畫純粹是給PE或IP人看的,因此完全不需要附加解說美國專利法對發明人的定義,PE看了就會會心一笑。同樣的,Burning the Ships、《專利凶猛》和《商標來襲》三本小說也是給業內人看的,不一定要是專家,但至少不是從零開始學IP的人。事實上,如果完全沒接觸過IP,或對IP沒興趣,看起來就會覺得很乏味。

再回到《一人部門的IP日常手札》這本漫畫,筆者一開始以為是給IP部門的人或是PE看的,畢竟這些人都是TIPO網站的常客,但看到一半又覺得不太像,因為中間入門級的解說實在太多了。不過,這只是筆者個人看法,也許對IP新手很有幫助也說不定。總的來說,TIPO這次努力值得肯定,也是目前全球唯一有此創意之舉的IPO。

