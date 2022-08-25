《一人部門的IP日常手札》讀後感

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

為促進各界對智權知識與實務應用觀念之瞭解，智慧局 (TIPO) 產業專利知識平台（IPKM）以「中小企業智權管理」為主題，製作了連載漫畫系列《一人部門的IP日常手札》，將職場上的智權實務議題，化為輕鬆的日常職場劇，希望藉由兼具教育性與娛樂性的刊物，讓專業領域的智權內容不會太過生硬，為更多人創造深入認識智權的第一個橋樑。身為一個半調子的IP人和資深的傳媒人，在欣賞完第1話後，想在此分享一下讀後感，也希望這本漫畫可以讓更多人看到。

首先，筆者很欣賞這部漫畫的畫風，線條簡潔清晰，不會拖泥帶水，而且細節部分表達得很好。以女性眼光來看，畫風非常優美，甚至可以媲美一些市面上的日本漫畫。此外，這漫畫名字取得非常好，一人IP部門在很多台灣中小企業中已是常態，見怪不怪；許多更是沒有專屬的IP人員，碰到智權問題不是法務兼一兼就是總經理秘書湊一湊，在這樣公司談IP是很奢侈的事。

一人IP部門的特點是主管兼下屬什麼都要會，不會也得學。像漫畫中的女主角小慧，在進到企業IP部門之前是事務所PE，所以會寫專利說明書，但對一些專利申請的程序、審查基準、訴訟議題等可能不甚了了，可想而知日後會碰上很多狀況，而這些對於一人IP部門的主管而言，應該會感同身受。

定位問題

筆者比較好奇的是這本漫畫的定位。據TIPO的官方介紹「本漫畫作品的故事舞台，設定於一間虛構的國內中小企業，劇中的企業成員們將帶入不同職務視角，重現企業內部涉及智權議題的各式場景，透過作品建立具體的智權實務應用觀念，期能幫助企業在面對自身智權議題時能有更進一步的認識及準備。」看起來定位是針對企業IP人員或是在企業中與IP搭得上邊的人，以寓教於樂的方式，讓他們了解IP實務。由於目前只是第1話，欲知成效如何，只能待日後分解。

從筆者的角度看來，個人認為內容似乎有一點太hard sell，在20多頁的漫畫中用了整整6頁來介紹「智權」，而且這6頁幾乎是純文字講解，讓娛樂的氛圍頓時變得很嚴肅。最重要的是，這些介紹「智權」的內容是非常基本的觀念，幾乎在IP部門或是事務所待過的人都一定知道的，理應不必贅述。此至，筆者不禁思考這本漫畫的目標讀者究竟是什麼人？

娛樂還是教育？要給什麼人看？

娛樂與教育當然可以並重，但很難取得平衡。筆者看過三本標榜IP的小說，一本是Burning the Ships: Transforming Your Company's Culture Through Intellectual Property Strategy，另外兩本是商戰小說《專利凶猛》和《商標來襲》，這三本書完全是以小說為主體，內容高潮疊起，引人入勝。不過，雖然讀完之後會對大企業的智權戰略思維、專利、商標申請註冊、質押轉讓、營運維權等等有所了解，但並不代表會實際操作，因為這些畢竟是小說而不是教科書。然而，如果是資深行內人看這三本小說，可能會有不同的體會，這又是另一種境界。

筆者要表達的是，一流的表達方式是在字裡行間自然流露的，不需要特別在中間插入一堆解說，又刻意加入補充材料，讓人看到一半以為在看教科書；如果是以小說、漫畫方式呈現，觀念帶到即可。

筆者看過印象最深且覺得最好笑的IP漫畫是呆伯特 (Dilbert) 的四格漫畫，在這裡和大家分享一下，順便說一下對「定位」的看法：

呆伯特經過會議室的時候看到幾個工程師在開會，他探頭進房間對其中一個工程師A說：「等下填寫專利申請書的時候記得在發明人一欄加上我的名字。」工程師A：「為什麼？你又沒有什麼貢獻。」呆伯特：「你們開研發會議時的咖啡都是我泡的。」

這邊可以看出呆伯特的四格漫畫純粹是給PE或IP人看的，因此完全不需要附加解說美國專利法對發明人的定義，PE看了就會會心一笑。同樣的，Burning the Ships、《專利凶猛》和《商標來襲》三本小說也是給業內人看的，不一定要是專家，但至少不是從零開始學IP的人。事實上，如果完全沒接觸過IP，或對IP沒興趣，看起來就會覺得很乏味。

再回到《一人部門的IP日常手札》這本漫畫，筆者一開始以為是給IP部門的人或是PE看的，畢竟這些人都是TIPO網站的常客，但看到一半又覺得不太像，因為中間入門級的解說實在太多了。不過，這只是筆者個人看法，也許對IP新手很有幫助也說不定。總的來說，TIPO這次努力值得肯定，也是目前全球唯一有此創意之舉的IPO。

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