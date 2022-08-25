禁止百事公司使用「Rise」名稱銷售能量飲料？2022年第二巡迴法院RiseandShine Corporation v. PepsiCo, Inc.案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

2021年3月，百事公司（PepsiCo）旗下的品牌「激浪」（MTN DEW），推出一款「MTN DEW RISE ENERGY」水果口味罐裝能量飲料。但美國有一家罐裝飲料咖啡公司，主要註冊及使用的商標含有大大的「RISE」字樣，認為百事公司的罐裝能量飲料，會與自家的罐裝咖啡產生混淆，故立刻向法院提起訴訟。紐約地區法院認為，二商標圖樣近似，且二罐裝飲料有類似，有混淆誤認之虞，禁止百事公司使用該標誌。但百事公司不服提起上訴，結果2022年6月第二巡迴法院做出逆轉判決。

（圖片來源：Mountain Dew）

原告RiseandShine公司的罐裝氮氣冷萃咖啡

本案原告是RiseandShine公司，經營上使用Rise Brewing名稱，銷售罐裝氮氣冷萃咖啡和罐裝茶飲。其自2016年起推出第一款罐裝氮氣冷萃咖啡，目前銷售遍及全美主要賣場，包括沃爾瑪、連鎖超市Kroger等。其在2016年、2017年陸續向美國專利商標局申請了「RISE BREWING CO.」的文字商標以及圖形商標。圖形商標請見圖一。

該商標圖中，「RISE」以很大的紅色、大寫呈現，背景則以淡黃色細線呈現放射狀，好像太陽光。「Brewing Co.」則是放在「RISE」下面，以很小的字體、簡單的方式水平擺置。實際使用上，這個圖形商標在鋁罐的上面1/3，如圖二。

圖二、RiseandShine公司實際使用商標情形 （圖片來源：RiseandShine Corporation v. PepsiCo, Inc., 41 F.4th 112 (2022).）

被告百事公司的水果口味罐裝能量飲料

被告百事公司旗下的碳酸飲料品牌「激浪」， 2021年3月推出一款名為「MTN DEW RISE ENERGY」的水果口味的罐裝能量飲料。中間使用了「RISE」這個字。

這款罐裝能量飲料的商標，如圖三所示，利用各種顏色對應各種水口果位。罐子的上方三分之一，用很大的特殊字體寫上「RISE」這個字，在右邊則是由下到上，直列的呈現「energy」這個字，但相對非常小。在「RISE」的上方，則放上品牌名激浪的英文「MTN DEW」，左下右上協列在「RISE」文字之上。「RISE」下方是由幾何碎片組成風格化的獅子標誌。

圖三、改版之前的MTN DEW RISE ENERGY的外觀 （圖片來源：RiseandShine Corporation v. PepsiCo, Inc., 41 F.4th 112 (2022).）

紐約南區地區法院核發初步禁制令

原告在百事公司推出商品前，就發函警告百事公司不得在罐裝飲料上使用RISE做為商標。但百事公司不予理會。故在百事公司一推出商品後，原告立刻於法院起訴。

原告請求法院發給初步禁制令，禁止被告在訴訟期間使用或展示含有「RISE」的標置於飲料罐上。地區法院認為，被告的產品，確實可能與原告產品構成混淆誤認，且原告很有可能會勝訴，故裁定下達初步禁制令。

因而，百事公司在訴訟期間只好改變這款飲料的包裝，將大大的「RISE」直接以「ENERGY」取代。但百事公司仍不服，對此初步禁制令提起上訴。

第二巡迴法院推翻一審決定

原告RiseandShine公司主張，二產品的相似商標會構成混淆誤認，且因為被告百事公司的激浪是大品牌，故會構成「逆向混淆」，亦即消費者可能會誤以為，原告的RISE咖啡產品，是與被告激浪品牌有關聯。

第二巡迴法院就混淆誤認採取Polaroid Corp案的八因素判斷，包括原告商標的強度、兩商標之間的相似程度、產品的接近程度、原告新增產品而彌合差距的可能性、實際混淆，被告是否善意採用自己的商標、被告產品的質量，以及購買者的專業程度。第二巡迴法院認為，地區法院就原告商標的強度，以及二商標在實際產品使用上的的近似程度，有錯誤評估，故推翻地區法院的初步禁制令。

原告商標識別性強度

第二巡迴法院認為，商標的強度取決於其識別性，在購買者眼中該商標指示產品來源的程度。具體而言，應根據二點判斷：(1)該商標先天識別性之程度 ，或者(2)其在一般公眾取得後天識別性的強度。

地區法院認為原告的商標為「暗示性商標」，「RISE」這個字，暗示早晨、清醒的印象。 第二巡迴法院同意RISE相對於咖啡產品屬於暗示性商標。

但是，暗示性商標中，識別性也有強弱之分；有的暗示性商標識別性較弱，可能接近描述性商標。第二巡迴法院認為，「RISE」暗示起床、清醒，與咖啡之間具有強烈邏輯關聯性。另外，「RISE」也與能量有直接關係，因為一般人攝取咖啡因後，能量就會被「提升」（rise）。

第二巡迴法院認為，暗示性商標的識別性強弱，主要要看這個詞對應產品的哪些特質。由於咖啡就是要讓大家清醒和提升能量，故「RISE」這個字對一般大眾而言，是咖啡的重要特質，故該暗示性商標的識別性比較弱。

雖然原告是將「RISE」做為產品的最重要標誌來使用，但是被告也提出超過一百個例子，其他銷售咖啡、茶、瓶裝飲料、能量飲料、咖啡館等，都曾使用RISE作為某種標誌。

例如，原告當初註冊商標時，原本 想註冊「RISE COFFEE CO.」，但專利商標局認為，這會與之前其他人註冊於咖啡產品的「Rise Up Coffee Roasters」和「Rise Up Organic Coffee.」等商標，產生混淆誤認，故不准予註冊。故原告修改申請商標為「RISE BREWING CO.」，才獲得註冊。

第二巡迴法院認為，既然在咖啡產品中，都已經有多個含有「RISE」而可同時存在，那麼，被告將「RISE」標誌使用於非咖啡產品的能量飲料，也應該可以與原告的商標共存於市場上。

後天識別性？

原告主張，就算RISE標誌先天識別性弱，但是其短短幾年投入了1750萬美元在行銷這款罐裝咖啡，已經在消費者間取得後天識別性。

但是，被告百事公司卻主張，既然原告主張的是逆向混淆，認為消費者會誤以為原告的產品，與被告這間超大公司有關聯，這就表示，原告的商標後天識別性仍然不足。

第二巡迴法院認為，本案的情況確實非常特殊，但在此程序中不需要進入事實調查。只能說原告並沒有證明，其已經取得了夠強的後天識別性，而主張其商標強度夠強。

商標的近似程度

地區法院認為，二家公司的罐裝飲料使用的商標，構成近似，而有混淆誤認之虞。地方法院指出，在雙方的產品上，「RISE」字樣均以「大字體、全大寫字母、淺色背景下的鮮豔色彩，佔據鋁罐的上方三分之一，為其主要特徵」。

但第二巡迴法院認為，由於RISE這個字識別性弱，二者相似之處只有大大的RISE這個字。但若看到整體設計，二者的不一樣之處大於相似之處，並不會讓二者構成近似。

這兩個鋁罐在尺寸、比例、風格、顏色和藝術設計上都不同。「RISE」這個字也以非常不同的方式呈現。在原告的鋁罐上，它以簡單的無框線字體出現——它的「R」和「S」均勻彎曲。相比之下，被告的鋁罐使用有棱角和鋸齒狀的字體。此外，原告鋁罐上的「RISE」寫在水平線上，但被告鋁罐上的字母排列成弧形。

除了「RISE」這個字之外，鋁罐的整體外觀非常不同。原告的七盎司鋁罐不到被告十六盎司鋁罐的一半。原告鋁罐採用暖色或中性色，與被告鋁罐明亮、大膽的顏色形成鮮明對比。被告鋁罐上的「RISE」字樣在頂部被顯眼的母商標「MTN DEW」部分覆蓋。最明顯的是，原告鋁罐下半部在平靜、統一的背景下顯示簡單、規則、白色的文字，但被告鋁罐下半部分描繪了一個大的、風格化的獅子頭，由鋸齒狀碎片組成，與鋁罐的角字體相得益彰。因而，第二巡迴法院認為，兩鋁罐的外觀幾乎不會向消費者暗示它們來自同一來源。

第二巡迴法院指出，地區法院之所以下達初步禁制令，乃認為可能為構成混淆誤認，且認為原告商標識別性強，二商標使用構成近似等理由。但第二巡迴法院指出了上訴錯誤，故認為原告勝訴可能性不高，故駁回地區法院所下達的初步禁制令。

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