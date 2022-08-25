Albright法官被盯上 美國專利訴訟原告優勢不再？

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

網飛（Netflix）在今年8月中剛播映完畢一部叫好又叫座的法律犯罪類型劇集「絕命律師」，該劇英文名稱 “Better Call Saul” 的起源，就是劇中主角索爾．古德曼律師用來招攬業務的廣告詞，暗示不論你闖了什麼禍，只要一被警察盯上「打電話找索爾就對了！」。而在現實世界中，雖然不見得有作風如索爾一樣的律師存在，但這幾年的美國專利權人也都曉得，如果想要取得對自己有利的專利判決結果，「去西德州聯邦法院找Albright法官起訴就對了！」

數據會說話。根據LexisNexis Lex Machina連續兩年的美國專利訴訟調查報告（可參考前文：2021美國專利訴訟調查：新冠疫情帶來了什麼影響？、2022年美國專利訴訟調查），東德州（ED Texas）以及西德州（WD Texas）兩個聯邦地方法院，一直是美國最熱門的專利訴訟地點，兩者合計的專利訴訟佔比，在2021年已經高達35%，強壓科技業雲集的北加州和公司註冊量龐大的德拉瓦州（圖1）。

其實，這兩個法院之間還是有一定的消長關係。在2017年的TC Heartland案之前，美國專利權人可以毫無限制地選擇任何一家聯邦地方法院起訴，當時最「熱門」的起訴地點正是ED Texas；但在聯邦最高法院作出TC Heartland一案，認為專利侵權訴訟的起訴地只限於：（1）被告法人的商業註冊地（如：德拉瓦州），以及（2）被告實施侵權行為的既有營業場所（如：加州），地理位置較偏遠的ED Texas，其熱門程度就逐漸下滑，2021年的案件量僅有451件。

TC Heartland案後，西德州聯邦地院的專利訴訟量反而大增

圖1：2018至2021年東德州（ED Texas）與西德州（WD Texas）聯邦地院專利訴訟案件量與合計占比變化 （資料來源：LexisNexis Lex Machina）

有趣的是，同一時間內WD Texas在專利訴訟的影響力卻急速上升。2018年時，其收案量僅有89件，隔年就膨脹到291件；到了2021年，案件量更暴增到975件，佔比高達24%，熱門程度完全不輸當年的ED Texas。

WD Texas能夠「崛起」有兩大原因。首先，TC Heartland一案雖然讓ED Texas喪失優勢，但對WD Texas反而是利多。在WD Texas的轄區內有德州首府奧斯汀（Austin），不但是美國知名企業戴爾電腦（Dell）的總部所在地，也吸引了IBM、Apple、Google、Tesla等科技巨頭設立營運或研發據點，商業活動十分興盛。因此，如果被告想要在WD Texas以「非實施侵權行為的既有營業場所」作為主張來要求轉移案件管轄，會很容易被法院駁回。

更關鍵的原因是一位名為Alan Albright的法官。根據Anderson & Gugliuzza的研究，在Albright在2018年出任WD Texas的法官之前，這個法院一年了不起出現6至7件專利訴訟；但在他正式上任後，不但專利訴訟案件量暴增，而且幾乎全部都湧向Alright所在的Waco Division，由他一人獨自審理。這狀況顯然不尋常。

就任法官後，Albright積極參與各項專利相關活動

這份研究更指出，在Albright被任命為法官後，他就積極地參與各項與專利有關的研討會，像是擔任律師事務所的活動來賓、晚宴講者、在律師公會的活動中進行報告……等等。這兩位學者批評，「這些動作只有一個目的：鼓勵專利權人去到他的法院打官司。」

從審理效率來看，Albright法官也沒有辜負外界期望：比起其他同樣有大量專利訴訟案件的法官，他在解釋權利範圍（Claim Construction）與實質第一審所花的時間硬是少了一截（圖2），他在WD Texas的簡介網頁中，更直接放上給專利訴訟陪審員填答的問卷和給訴訟雙方參考的技術介紹（圖3）。

圖2：2018至2021年6月Albright法官與其他兩位法官審理專利案件所需天數之中位數比較 （來源：https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4092&context=dlj）

圖3：Albright法官個人網頁（紅框為提供專利訴訟雙方和陪審員的參考資訊） （資料來源：https://www.txwd.uscourts.gov/court-staff/u-s-district-judge-alan-albright/）

樹大必然招風。2021年11月，兩位分別來自民主、共和兩黨，長期浸淫在專利法制領域的資深參議員：Thom Tillis以及Patrick Leahy就聯名發信給美國最高法院首席大法官John Roberts，要求他關注這種專利訴訟過度集中的現象。他們認為，「我們相信這已經損害了聯邦司法在公平審判上的威信，甚至讓法官會因此採許更多不恰當的手段來吸引部分當事人…..我們要求最高法院必須拿出實質的立法建議，以杜絕類似的現象再次發生。」

終於，在今年7月底時，聯邦法院作出回應，規定7月25日以後在Waco Division提起，也就是預定由Albright法官審理的專利案件，將透過隨機方法平均分散給WD Texas的其他法官審理。換句話說，專利訴訟終於不再是Albright法官一人的「專利」了。但不可忽略的是，縱使有了TC Heartland案的判決，專利訴訟領域還是出現了這次Albright法官的事件，逼得聯邦法院只能以個案手段處理。就像兩位參議員說的，對於專利領域的「逛法院（forum shopping）」現象必須以更具強制力的立法來因應，否則下一個Albright法官很快就會出現。

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