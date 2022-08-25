2022數位娛樂創新動態

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

臉書母公司Meta在2020年9月時初次發布了VR頭戴設備Quest 2，增加了更好的手部追踪、語音命令、更高的刷新率和更流暢的視覺效果，以實惠的價格、易於使用的特性，創下累積1400萬的銷售量。資策會（MIC）產業情報所產業分析師洪齊亞指出，2022年隨著元宇宙議題發酵，硬體設備業者除了捕捉動作、強化裝置所帶來的體驗，還要讓使用者外部感知及內在感受同步大升級。

元宇宙下，用戶有多種體驗數位娛樂的選擇，從數位娛樂內容與體驗兩大構面觀察，藉由軟體內容業者模擬與創建的內容，中介平台業者提供進入虛擬世界的媒介，以及硬體設備業者提供獲得體驗所需的裝置，數位娛樂用戶得以享受各式娛樂體驗。

偵測表情的HTC頭戴式顯示器Vive Pro2 VR

HTC Vive Pro2 VR以高解析度與120Hz螢幕更新率，能呈現更流暢視覺體驗，結合腕部移動定位，更能精準捕捉各種手勢動作；藉由120度視角協助用戶提升對環境的感知範疇，搭配表情偵測功能，更能為互動體驗融入個人情緒。

圖一、HTC VIVE Pro 2 頭戴式顯示器 （圖片來源：HTC官網）

VIVE Pro 2使用的是簡易上手、能快速建置的PC-VR系統，擁有5K顯示器解析度4,896 x 2,448、120度廣視角（FOV）、120Hz更新率、均衡的人體工學設計、亞毫米等級精準追蹤度以及頂級配件。HTC表示，VIVE Pro 2所帶來的沉浸感，十分適合設計、視覺化行銷及精準訓練等各種環境與應用。

為了擁有最佳沉浸式體驗，VIVE Pro 2可搭配各種VIVE配件。「VIVE移動定位器」可輕鬆將真實物體件帶入虛擬空間，於VR創作、模擬和動態追蹤，將是最理想的設備環境。相較於2018年版的VIVE移動定位器，全新的VIVE移動定位器3.0具有相同的功能和精度，但體積縮小33%、重量減輕15%、電池續航時間延長75%，VIVE移動定位器可用來製作影片、替專業運動員進行模擬運動，還可以做為撲滅各種規模火災的專業培訓。在場域型娛樂場所中，由使用者配戴虛擬武器或追蹤手和腳，確保能在沉浸式虛擬體驗終創造真實的回憶。

「VIVE 表情偵測套件」可精準捕捉鼻子以下的臉部表情及唇部的動作，唇部的運動伴隨著聲音，可應用在教育、醫學和創意應用的人機互動上。「VIVE 無線模組」則擺脫線纜束縛，協助使用者無障礙行走、虛擬視野更寬闊，適用於HTC VIVE、VIVE Pro系列及VIVE Cosmos系列，無線模組可同時支援VIVE基地台及SteamVR基地台2.0，在遊戲世界裡邀請更多朋友及家人，多人共同體驗虛擬實境。

圖二、HTC VIVE Pro 2的配件 （圖片來源：HTC官網）

洪齊亞指出，表情多元變化是今年硬體設備的創新趨勢，HTC藉由表情偵測裝置，突破過去只能固定表情，進一步捕捉用戶臉部變化，讓用戶的互動體驗更具社交互動性、亦更能保有用戶的特色。

偵測眼球移動的PlayStation VR2 VR

Sony在2022年1月CES大會上，宣布其下一代VR產品正式名稱為PlayStation VR2，搭載PS5主機、配有OLED顯示器，以2,000×2,040解析度、120Hz螢幕更新率，呈現更高畫質、流暢的視覺體驗。PS VR2除了在眼動追蹤上新增注視點渲染技術，並將視野從96°提升到110°，提升用戶視覺體驗，新一代手持控制器則引入了手指動作偵測功能，輔以DualSense自適應觸發器（haptic feedback and adaptive triggers），能使用戶體驗操作更直觀。

圖三、Sony頭戴裝置PlayStation VR2 （圖片來源：Sony官網）

Sony在今年3月發布一項名為“Positional Haptics via Head-Mounted Peripheral”的新專利 ，該專利的基礎是在頭戴裝置中構建一個觸覺傳感器系統，讓頭戴裝置和遊戲中玩家角色移動的位置和方向相同，更具備擬真的虛擬實境場景互動體驗。在遊戲中的關鍵時刻，使用者可以感受到細微且即時的頭戴裝置震動，例如角色在緊張時刻加快的脈搏、快速掠過頭部附近的物體，或者車輛猛然加速時的衝力，為遊玩時的感官沉浸體驗增添智慧觸覺元素。專利中描述了使用內置的觸覺裝置來傳達3D音頻提示，基於到音頻對象的距離、頻率，和基於該特定音頻對象的音頻數據的幅度，來確定對傳感器的觸覺反饋的控制。

此外，PSVR 2可以使用注視跟踪來定位，頭戴裝置會偵測眼球的移動，利用眼動追蹤攝影機在眼睛進行瞄準，或環顧四周時追蹤使用者的視線，透過注視點渲染技術調整解析度來精確定位，並強化視線焦點，讓使用者在線上與其他玩家相遇時，能以更逼真的方式進行互動。

圖四、Sony 3D PSVR 2頭戴裝置專利示意圖 （圖片來源：USPTO）

PS VR2採用全新球狀設計的PS VR2 Sense控制器，透過觸覺回饋、自適應扳機、精確追蹤及手指觸碰偵測，兩個控制器上具有傳統類比操作桿和動作按鈕，以及選項按鈕和創建按鈕，進一步掌控在遊戲內的動作和裝備。此外，控制器內建手指觸碰偵測，能複製自然的動作和手勢，即使並未實際按下按鈕，仍可自然地與遊戲內的物品及環境互動，親身接觸虛擬世界。觸覺回饋方面，在使用不同武器開火或打擊、製作工具、觸摸不同的環境紋理，以及穿越高低起伏的地形時，遊戲世界中的各種感官感受都能從手中傳遞出來。

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