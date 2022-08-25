《東協智財系列》越南專利法修訂條文預定2023年生效

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

因越南加入或簽署CPTPP、EVFTA、RCEP，該國國會2022年6月16日通過2022智權法修正法案（2022 IP Law），影響範圍包括專利、商標、著作權等等多個面向，除部分例外，修訂條文預定2023年1月1日生效。本文就發明及設計專利相關法規，摘錄部分重要變動。

多家越南事務所報導，因越南加入或簽署跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、歐盟暨越南自由貿易協定（EVFTA）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP），其國會2022年6月16日通過2022智權法修正法案（2022 IP Law），影響範圍包括專利、商標、著作權等等多個面向，除部分例外，修訂條文預定2023年1月1日生效。本文乃參酌前述多篇報導內容，僅就發明及設計專利相關法規，摘錄部分重要變動。

發明專利法規變動

● 新穎性評估

目前越南用以評估所請發明是否具新穎性的先前技術，僅包括申請（優先權日）前的公開。以圖1為例，越南發明專利申請案A2申請（優先權日）前，已存在另一尚未公開的越南發明專利申請案A1，依現行越南專利法規，A1申請並非A2的適格引證案，只不過依循先申請原則（first-to-file principle），越南專利局不會讓A2取得專利。

圖1. 申請及公開日範例 （黃蘭閔繪製）

但此次修法順應外國趨勢，這類「先申請、後公開」的越南發明案，一併納入新穎性判斷應考量的先前技術，因此未來新法生效後，A1申請將成為越南智權法Art. 60.1(b)先前技術，可明正言順令A2擬制喪失新穎性。

不過越南代理人指出，這類祕密先前技術（secret prior art）不能用以結合其他引證案作進步性核駁。惟若A1、A2為相同發明人申請案，法規未明文記載是否適用Art. 60.1(b)新增條文，有待越南主管單位再釐清。

● 無效事由

越南智權法Art. 96現行條文寫有兩種無效事由：一是申請人沒有（取得）申請權利，一是未滿足可專利性要件。此次本條新增事由包括：1)違反安全審查規定，依法應該卻未先於越南申請；2)遺傳資源或相關傳統知識發明，但沒有（正確）揭露其來源；3)修正超出原始揭露範圍或改變所請發明本質；4)說明書未清楚且充分揭露發明內容，該領域通常知識者無法據以實施；5)原始說明書無法支持專利授權範圍；及6)發明不符先申請原則（Double Patenting問題）。其中，前兩點會導致取得整件專利宣告無效；後面四點及既有的兩種無效事由，則可導致取得專利全部或一部宣告無效。若一專利被舉發成功，該專利自授權之日起視為無效。

修法草案曾把不符發明單一性要件列為無效事由，但最終修法內容並未採用。越南代理人表示，一些法條文字（例：何謂該領域通常知識者）還需等官方明確定義，不過大致上說，這部分修法其實不讓人意外，修法前即有人引用此次新增的無效事由提出舉發案，而據其所悉，在這之前，越南專利局尚未利用這些事由及相關事實作成專利無效宣告，但預料未來舉發案將隨新法生效而增加。

● 安全審查

依修訂後條文Art. 89a.1，若越南在地發明屬可能影響國家安全或國防的技術領域，且申請人（所有權人及有權申請專利者）為常住越南的越南公民或依越南法規成立的組織（例：越南企業），須先在越南申請專利，以俾執行安全審查，之後才可以向對外申請專利。修訂後條文Art. 89a.2規定，越南政府須再擬規則執行Art. 89a.1規範業務。

根據越南代理人的說明，2006年越南即公告該國在地發明申請規則Decree 103/2006/ND-CP（Decree 103），後經Decree 122/2010/ND-CP修訂，但許多常見狀況（例：發明非全部在越南產生、發明為越南及外國實體所共同擁有、越南實體的越南在地發明在申請前先轉讓給外國實體……），迄今未有具體指引，且需等越南第一案申請6個月才能對外申請專利，論者以為等待時間過長。預料越南官方很快會再後續公告。

● 第三方意見及授權前異議程序

依現行越南智權法Art. 112，發明案公開後，任何第三方（不限需為利益關係人）得就其可專利性向官方提出參考意見，官方毋須回應；此次修法保留此一機制，另新增Art. 112a授權前異議程序。依新法設計，第三方可在官方作成授權處分前提交其觀察意見，述明相關事由及分析，毋須繳付規費，但官方沒有回應義務；不過，在發明案公開日之日起9個月內，第三方若於該發明案作成授權處分前繳費提出異議，越南專利局將發給啟動異議程序加以處理。

比對代理人所列新法異議事由與前述無效事由，不同處僅在異議事由並無新增第6項的無效事由，但比修訂後的無效事由多了兩項，即1)所請發明完全符合各項可專利性要件，但非申請（優先權）日最早的申請案；2)同日有複數申請人就相同或無顯著區別的發明申請專利，且這些申請人尚未達成協議要撤回任一申請案。

依修訂後條文Art. 112a，詳細辦法將交越南科技部研擬公告，預料越南科技部很快就會發布Circular 01/2007/TT-BKHCN修訂公告。





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