前體藥物化學構造的顯而易見性：Amerigen Pharmaceuticals Limited v. UCB Pharma GmBH. (Fed. Cir. 2019)

【郭廷濠╱專利師】

醫藥是許多人日常所必須使用到的,但是較少有人會想知道自己使用醫藥的構造為何,更不用說進一步了解其中的化學構造。但是醫藥的化學構造卻常常是專利所層層保護的部分,更是在醫藥專利侵權訴訟之中時常被侵害的熱點之一。所以,醫藥化學構造有一定程度的重要性。

醫藥化學構造中的前體藥物鮮有人探討,因此,本文藉由Amerigen Pharmaceuticals Limited v. UCB Pharma GmBH. (Fed. Cir. 2019)案件來探討前體藥物化學構造的顯而易見性。

案件背景

愛美津 (Amerigen) 藥廠向美國專利商標局的專利審理暨訴願委員會(PTAB)提出了第三方複審程序(IPR),挑戰優時比 (UCB) 藥廠所擁有的美國專利第6,858,650號 ('650專利)。愛美津藥廠指出'650專利的申請專利範圍第1至5項、第21至24項顯而易見而不具可專利性,但是PTAB卻認為'650專利具可專利性,愛美津藥廠不服此決定,所以提出上訴。

本案之'650專利

本案中'650專利之申請專利範圍總共有24項,其中的第1至5項、及第21至24項與本案有關,列出如下:

1. Compounds of general formula I (圖1.) in which R denotes C1 -C6 -alkyl, C3 -C10 -cycloalkyl, substituted or unsubstituted phenyl and X- is the acid residue of a physiologically compatible inorganic or organic acid.

2. Compounds in accordance with claim 1, characterised in that X- in each case is an acid ester of hydrochloric acid, hydrobromic acid, phosphoric acid, sulphuric acid, nitric acid, acetic acid, propionic acid, palmitic acid, stearic acid, maleic acid, fumaric acid, oxalic acid, succinic acid, DL-malic acid, L-(-)-malic acid, D-(+)-malic acid, DL-tartaric acid, L-(+) -tartaric acid, D-(-)-tartaric acid, citric acid, L-aspartic acid, L-(+)-ascorbic acid, D-(+)-glucuronic acid, 2-oxopropionic acid (pyruvic acid), furan-2-carboxylic acid (mucic acid), benzoic acid, 4-hydroxybenzoic acid, salicyclic acid, vanillic acid, 4-hydroxycinammic acid, gallic acid, hippuric acid (N-benzoyl-glycine), aceturic acid (N-aectylglycine), phloretinic acid (3-(4-hydroxyphenyl)-propionic acid), phthalic acid, methanesulfonic acid or orotic acid.

3. Compounds in accordance with claims 1, characterised in that they have general formula 2(圖2.) in which R denotes C1 -C6 -alkyl, C3 -C10 -cycloalkyl, substituted or unsubstituted phenyl and X- is the acid residue of a physiologically compatible inorganic or organic acid.

4. Compounds in accordance with claim 3, characterised in that X in each case is an acid ester of hydrochloric acid, hydrobromic acid, phosphoric acid, sulphuric acid, nitric acid, acetic acid, propionic acid, palmitic acid, stearic acid, maleic acid, fumaric acid, oxalic acid, succinic acid, DL-malic acid, L-(-)-malic acid, D-(+)-malic acid, DL-tartaric acid, L-(+)-tartaric acid, D-(-)-tartaric acid, citric acid, L-aspartic acid, L-(+)-ascorbic acid, D-(+)-glucuronic acid, 2-oxopropionic acid (pyruvic acid), furan-2-carboxylic acid (mucic acid), benzoic acid, 4-hydroxybenzoic acid, salicyclic acid, vanillic acid, 4-hydroxycinammic acid, gallic acid, hippuric acid (N-benzoyl-glycine), aceturic acid (N-aectylglycine), phloretinic acid (3-(4-hydroxyphenyl)-propionic acid), phthalic acid, methanesulfonic acid or orotic acid.

5. Compounds in accordance with claims 3, characterised in that they are R-(+)-2-(3-(diisopropylamino-1-phenylpropyl)-4-hydroxymethyl -phenylisobutyrate ester hydrogen fumarate, R-(+)-2-(3-(diisopropylamino-1-phenylpropyl)-4-hydroxymethylphenylisobutyr ate ester-hydrochloride hydrate.

由上面的申請專利範圍第1至5項中,我們可以知道申請專利範圍的第1項分別被第2項、第3項依附,而第3項又被第4項、第5項依附。且因為申請專利範圍第1項所揭露的構造 (圖1) 與第3項所揭露的構造 (圖2) 中的R取代基與X-的酸類殘基有多種可能,所以化學物的構造會有很多種變化。

21. A method of treating a patient suffering from urinary incontinence, which method comprises the step of administering to said patient an effective amount of a compound according to claim 1.

22. A method of treating a patient suffering from urinary incontinence, which method comprises the step of administering to said patient an effective amount of a compound according to claim 3.

23. A method of treating a patient suffering from urinary incontinence, which method comprises the step of administering to said patient an effective amount of a compound according to claim 5.

24. The method of any one of claims 21-23, wherein the urinary incontinence disorder is urge incontinence.

由上面的申請專利範圍第21至24項中,皆為方法的申請專利範圍,我們可以知道申請專利範圍第21項會利用到第1項中的化學物構造,第22項會利用到第3項中的化學物構造,第24項會利用到第5項中的化學物構造,而第24項又會利用到第21至24項中可能的方法。所以,都會與申請專利範圍第1項與第3項所揭露的構造 (圖1與圖2) 有關。

圖1. '650專利申請專利範圍第1項構造圖 (圖片來源:'650專利說明書)

圖片1中的R代表碳數是1-6的alkyl取代基、C3 -C10 的cycloalkyl取代基、被取代或未被取代的phenyl取代基,而X-則是指有機酸或無機酸的殘基。

圖2. '650專利申請專利範圍第3項構造圖 (圖片來源:'650專利說明書)

圖片2中的R代表碳數是1-6的alkyl取代基、C3 -C10 的cycloalkyl取代基、被取代或未被取代的phenyl取代基,而X-則是指有機酸或無機酸的殘基。

本案主要化學構造及前體藥物

無論是在申請專利範圍第1至5項,或是第21至24項中,都可以涵蓋到本案的主要化學構造Fesoterodine (圖3)。Fesoterodine是一種膽鹼性拮抗劑 (antimuscarinic drug),醫療上是一種尿失禁(urinary incontinence) 的治療藥物,相關產品為Toviaz®,2008年在美國由食品藥物管理局(FDA)核准上市。

Fesoterodine (圖3)被圈起來的地方有兩處,圈2代表第2位置,第2位置上有著isobutyryl ester,圈5代表第5位置,其上則有hydroxymethyl基團。Fesoterodine屬於一種前體藥物,不同於典型的藥物,前體藥物是一種不活化的分子,須要在人類的身體中經過轉型才會成為活性治療型態。

圖3. Fesoterodine構造圖 (圖片來源:判決書)

前體藥物的使用

化學構造中有所謂的前體藥物,也就是前面敘述的前體藥物是一種不活化的分子,需要在人類的身體中經過轉型才會成為活性治療型態。

化學構造運用前體藥物的模式是需要許多考量的,尤其是在生體可用率(bioavailability)的問題上,一般常見為化學構造有著不良的生體可用率時,會考慮是不是可以使用前體藥物的模式,例如常見的Lovastatin是一種可以降低膽固醇的藥物,Lovastatin的化學構造就是使用前體藥物的模式。

但這不表示所有只要有著不良生體可用率的化學構造都可以使用前體藥物模式來解決這個問題。例如:某個化學構造根本不能被改良為前體藥物模式,或是被改良為前體藥物模式反而更糟。

