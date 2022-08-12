台積電及應材2022年上半年分居本國及外國發明專利申請人之首 半導體先進製程已成兵家必爭之地

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

TIPO智慧局於2022年7月公佈了台灣今年上半年的智慧財產權趨勢，焦點放在專利及商標申請趨勢。2022年上半年，台灣受理3種專利申請合計34,753件，較2021年同期略減1%；商標申請46,578件，略增0.4%。發明專利方面，台灣大型企業及大專校院申請件數各增加3%，另外國人申請件數成長6%；申請人中，台灣半導體領導大廠台積電共申請1,163件，連續6年高居本國人之首，外國人以應用材料438件最多。商標申請以「農業食材」產業為最大宗，本國人及外國人分別在「農業食材」（13,240件）及「技術研究」（3,964件）產業之申請件數最多，且在近2年均維持正成長；至於商標申請人方面，台灣本土以統一企業548件、外國申請人以廣東龍順國際物流85件最多。

台灣本國人專利申請趨勢

今年上半年，台灣受理申請之3種專利件數中，以發明專利24,316件為最大宗，件數較2021年同期小幅成長2%，主要來自外國人申請件數增加，而新型及設計專利則同為負成長（詳圖1）。

圖1. 台灣專利與商標申請情形 （資料來源：《智慧局2022年上半年智慧財產權趨勢圖表》，資料服務組，更新日期 : 2022-07-26）

如針對個別申請人部分，台積電及宏碁分別在本國人發明及設計專利申請件數最多。

台灣企業於2022年上半年整體發明專利申請7,454件，較2021年同期下降3%，TIPO指出主要因為中小企業專利申請件數（1,332件）減少所致，而大型企業申請件數（6,122件）則增加3%，因此整體仍能維持研發動能（詳圖2）。從圖2可見，大型企業占台灣專利申請比例最高，達65.4%；另一方面，大專校院與研究機構合共只占約10%，比中國大陸、新加坡及南韓等地顯著偏低，加上台灣大專校院申請新型專利的也不在少數，從而可見台灣大專校院及研發機構的研發能量仍有很大的發揮空間。

圖2. 2022年上半年本國人發明專利申請件數與占比 （資料來源：《智慧局2022年上半年智慧財產權趨勢圖表》，資料服務組，更新日期 : 2022-07-26）

TIPO資料顯示，今年上半年前10大發明專利申請人及前5大設計專利申請人大多為企業。發明專利部分，台積電申請1,163件，就上半年而言，已連續6年高居本國人之首；此外，南亞科及群創分別申請249件及179件，不僅件數為各該公司自TIPO於2016年開始公布上半年統計以來之新高，排名亦為2016年以來最佳；尤其是群創光電之成長率為5,867%，表現相當突出（詳圖3）。

圖3. 2022上半年本、外國發明專利申請前10大法人 （資料來源：《智慧局2022年上半年智慧財產權趨勢圖表》，資料服務組，更新日期 : 2022-07-26）

成長5,867%是什麼概念？群創於今年上半年共申請發明專利179件，與去年同期相比成長5,867%，那就是說群創於2021年上半年只申請了3件發明專利。然而，這不代表群創不重視發明專利申請，只是長久以來比較著重國外專利申請，而今年則投注較多資源在台灣發明專利申請上而已。群創光電2021公司年報顯示，截至年報刊印日止，群創光電於全球專利總累計約有12,000 件； 2022年8月5日TIPO全球專利檢索系統顯示，群創光電公開及公告專利共11,269件，其中本國公開1,848件，中國大陸公開4,166件；此外，以「innolux」於美國專利商標局USPTO檢索系統搜索，顯示群創光電共有3,160件美國專利申請案，就2021年單一年即有近300件美國專利申請案。

從以上數據得知，群創一直持續投注在發明專利申請，只是之前在台灣本國專利投入比例較少。

至於設計專利的部分，前五大申請人中，宏碁申請74件，件數最多，與仁寶28件、皇冠金屬26件、長庚科大26件之件數分別增加64%-550%不等，成長快速；其中，長庚科大為唯一進入前五大之大專校院 (詳圖4)。

圖4. 2022年上半年本、外國設計專利申請前五大法人 （資料來源：《智慧局2022年上半年智慧財產權趨勢圖表》，資料服務組，更新日期 : 2022-07-26）

在學研機構的部分，我國大專校院於2022年上半年發明專利申請840件，較去年同期成長3%，主要因為公立學校之申請件數增加。申請人中，清大65件發明專利，位居各校之首，另私立學校以崑山科大25件最多，也是唯一躋身大專校院前10名之私校；研究機構之發明專利申請131件，較去年同期減少，其中，工研院申請55件最多。至於金融三業（銀行、證券和保險業）方面，發明專利申請84件，成長17%，其中，以兆豐銀29件最多。

外國人台灣專利申請趨勢

外國人專利申請以發明專利為主，今年上半年共申請14,960件，成長6%，在前五大申請國家／地區中，發明專利以日本6,193件最多，除中國大陸外，均呈現正成長，美國以3,759件呈現16%雙位數成長，表現最為積極；另設計專利申請1,864件，以日本申請519件最多。十大外國申請人中，發明專利申請以半導體設備龍頭應用材料438件及成長率44%，雙雙超越其他申請人居冠（詳圖3）。在設計專利方面，福特環球科技以89件位居首位，而成長率則是以卡地亞以43件成長1,333%最為顯著（詳圖4）。值得注意的是，在前5大設計專利外國發明人中，有2家是汽車製造商，2定是珠寶首飾廠商，相關的台灣本土業者該密切關注。

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