東協在能源轉型下的產業新契機

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

綠色轉型為產業永續發展帶來新契機，台灣在2022年3月公布「2050淨零排放政策路徑藍圖」，響應國際合作達成氣候目標的決心。東南亞國家協會（ASEAN，以下簡稱東協）亦在2021年10月發布《東協氣候變遷現狀報告》（ASEAN State of Climate Change Report，簡稱 ASCCR），宣示東協將邁向脫碳革命，預計到2065年實現淨零。氣候行動帶動各行各業大量的綠色解決方案，現已成為東協疫情後政策發展重點，包含能源轉型與新能源、電動車、及智慧城市相關產業與服務等，成為帶動疫情後經濟復甦的重要引擎。

為達成《東協氣候變遷現狀報告》所設定的中長期氣候目標，東協將制定必要的氣候政策與行動，透過促進透明化、整合、參與及激勵措施，促進永續轉型，在本世紀下半盡快實現淨零排放。

在全球氣候變遷推動之永續政策趨勢以及疫情衝擊下，東協較以往更著重永續發展議題。《聯合國氣候變遷綱要公約》（United Nations Framework Convention on Climate Change，簡稱UNFCCC）於1994年生效，為現今全球溫室氣體減量全球主要談判框架。自1995年，在德國柏林召開第一屆締約國會議（COP）開始，2021年11月在英國格拉斯哥舉行第26次會議；東協ASCCR趕在UNFCCC會議前幾週公布，讓此份文件格外受到全球關注。

在全球氣候行動中，最重要的里程碑為1997簽訂具約束力的「京都議定書」，在「共同但具差異性的責任」原則下，要求列為參與議定的工業先進國家，訂定2020 年的溫室氣體減量目標，並推動相關減緩行動（NAMAs）；而非屬議定中的開發中國家，則採鼓勵方式訂定溫室氣體減量目標，並規劃對應的減緩行動以達成目標。

ASCCR是一份前瞻性報告，揭示四大主軸：一是東協在氣候變遷方面的現狀和發展方向；二是在發展背景和《巴黎協定》2050年長期目標上，東協如何朝向減緩和調適轉型；三是確定未來十年長期永續轉型之關鍵區域和國家行動；四是根據科學知識確定2030年至2050年必要行動。未來十年，東協將在氣候變遷調適和減緩行動的合作方向，透過瞭解促進透明化，同時藉由整合、參與和激勵促進轉型以實現更高目標。

圖一、東協氣候變遷現狀報告 （圖片來源：中華經濟研究院台灣東南亞國家研究中心）

氣候資金七成用於減緩行動

為了面對全球暖化及氣候變遷現象，UNFCCC公約會議中提出兩項主要策略：「減緩」(mitigation)與「調適」（adaptation）。減緩策略是指藉由溫室氣體排放減量的方式，來降低大氣中溫室氣體的含量，以因應未來全球暖化及氣候變遷衝擊的代價。調適策略則是指發展出降低全球暖化及氣候變遷衝擊影響的方法，以解決氣候變遷所帶來不可避免的衝擊及損傷，其中部份的調適策略甚至有助於溫室氣體減緩的正面效益。

中華經濟研究院台灣東南亞國家研究中心輔佐研究員鐘雲曦指出，2000~2019年期間提供給東協的氣候資金約占全球10%，這20年來氣候資金主要用於印尼、菲律賓和越南，提供資金的雙邊國家則以日本、德國和法國為主。根據2020年統計，雙邊氣候資金中七成以上用於減緩行動。東協智庫的調查指出，東協國家認為最重要的氣候合作夥伴是歐盟和日本、柬埔寨覺得中國很重要，而身為氣候夥伴的美國，在東協心中的重要性不如歐盟跟日本（詳見圖二）。在2000年時，小布希贏過高爾贏得美國總統大選，因此美國並未批准京都議定書，雖然歐巴馬時代通過巴黎協定，但後續川普在任時也不重視氣候政策，雖然有提出氣候行動，但目的是用來對抗中國。直到拜登政府重回巴黎協定，才提出印度經濟合作架構等更多合作方案。

圖二、東協重要氣候夥伴 （圖片來源：中華經濟研究院台灣東南亞國家研究中心）

在國際合作方面，東協和重要氣候夥伴成立對話機制，日本、歐盟、美國和中國都是東協非常重要的投資和貿易夥伴，澳洲和中國在去年成為東協的全面戰略夥伴，美國也預計在今年11月成為東協的全面戰略夥伴。日本自從2016年安倍提出「自由開放的印太」戰略之後，漸漸往淨零城市和低碳城市提供協助東協國家改善生活品質；歐盟也提出印太合作戰略，協助東協國家往綠色城市發展。中國藉由一帶一路政策中「綠色絲綢之路」的構想，慢慢推動綠色金融和基礎建設。

東協的能源轉型現況

在能源轉型方面，根據《東協氣候變遷現狀報告》，東協國家正在逐步淘汰燃煤發電，擴大再生能源系統，與電氣化和數位轉型相結合，為脫碳提供各種技術，希望從低碳轉型到脫碳。東協預定在2030年時，從三個面向減少對能源需求，包括以更高效能的設備，減少三分之一的能源需求、減少約五分之一電氣化能源需求、工業數位化和使用更高效的材料，以上都是東協進一步強化能源轉型的目標。

鐘雲曦表示，東協正在發展再生能源，泰國、菲律賓、馬來西亞20年以來持續發展太陽能，越南則在2019年有巨幅成長；新加坡因為地小，也開始積極發展太陽能。在風電方面，泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼都有發展風能，越南也已經開始發展離岸風電。

圖三、東協能源轉型趨勢 （圖片來源：中華經濟研究院台灣東南亞國家研究中心）

東協將成為電動車市場和區域製造中心

目前東協約占全球溫室氣體排放的5%，東協評估須到2065年實現淨零。鐘雲曦指出，東協目前的汽車擁有率仍低於20%，由於東協快速發展，預估從2013年到2040年，當地運輸需求將增加60%，同時東協國家均積極追求永續運輸，各國紛紛推出電動車和基礎設施激勵措施，因此東協具有發展為電動車市場和區域製造中心的巨大潛力。不過，東協的電動車仍處於非常早期的新興階段，正在擴大電動車普及率，如汶萊、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國都已針對電動車提出發展目標。

在製造中心方面，東協貿易便捷化措施和激勵措施，吸引全球汽車製造商轉移生產基地，如泰國、印尼、菲律賓都提出激勵措施，吸引在東協建立新的電動車組裝廠。2018年東協成立智慧城市網絡（ASCN）試點城市，並在26個城市發展綠色經濟。

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