《IP小辭典》產地證明標章

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

證明標章，指標章權人用以證明他人商品／服務的特定品質、精密度、原料、製造方法、產地或其他事項的標識。藉由該標章的使用，可與其他未經證明的商品／服務相區別(商80-1)。

證明標章依證明事項，可區分為一般證明標章及產地證明標章，前者證明商品或服務的品質、精密度、原料、製造方法或其他事項，後者則證明商品的產地或服務的提供地。當證明標章用以證明產地者，該地理區域的商品／服務應具有特定品質、聲譽或其他特性（商80-2）。

台灣為世界貿易組織會員（WTO），應履行TRIPS協定有關地理標示之保護規定，該協定第22條規定 (TRIPS Article 22：Protection of Geographical Indications)，地理標示係指辨別商品來自於特定地區之標示，且該商品的特定品質、聲譽或其他特性，主要係由該地區的自然或人文因素所決定。依該定義，會員之地理標示符合我國產地標章之要件，得申請註冊為「產地證明標章」或「產地團體商標」（詳參「證明標章、團體商標及團體標章審查基準」）。

伴隨地理環境因素而來的特性很重要

產地證明標章係用以證明商品／服務的產地，且該地理區域的商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性。所謂該地理區域的商品或服務應具有特定品質、聲譽或其他特性，係指商品或服務因該地理環境因素所具備的特性，亦即，商品或服務之品質、聲譽或其他特性與該地理環境間具有相當關連性；例如歸因於該地理環境的土壤、氣候、風、水質、海拔高度、溼度等自然因素所造成，或與該地傳統或特殊的製造過程、產出方法、製造技術等人文因素具有關連等情形。若證明標章用以證明商品具備的特性或品質，純粹是由於證明標章權人訂定其產製標準加以監督控制的結果，而與其地理環境間無關連性者，即不符合產地證明標章的定義，而屬一般證明標章。產地證明標章可使消費者易於辨識實際產自該產地的商品／服務，提高其購買意願，從而使當地的生產者得以自該地方的生產活動獲得合理利潤。

為提供外界適時掌握我國產地標章註冊之相關資訊，智慧局TIPO特將產地標章依商品種類區分為「米」、「茶」、「酒」、「水果」、「咖啡」、「畜產品、水產品及加工品」、「其他農產品及加工品」、「工藝品及其他」等項目，彙整為「我國產地標章註冊一覽表」及「產地標章註冊件數統計表」，並訂於每月1日及16日更新。 有需要者只要點選「我國產地標章註冊一覽表」表內註冊號，即可超連結至「智慧財產局商標檢索系統」，一覽各產地標章之詳細公告資料，包含使用規範書、註冊簿等資訊，供參考使用。

外國法人、團體或政府機關申請產地證明標章，除依法應檢附的文件外，應檢送以其名義在其原產國受保護的證明文件。若已檢附該產地證明標章以其名義在其原產國受保護的證明文件，得認定申請人具有證明能力（商80-3）。

圖1. 台灣產地標章註冊件數統計表 （資料來源：TIPO商標主題網）

如何訂定及撰寫使用規範書

我國商標法保護著名產地名稱的途徑有二，一為申請註冊為產地證明標章，二為申請註冊為產地團體商標，智慧局TIPO在輔導申請註冊及審查過程中發現，最困擾申請人的是訂定及撰寫使用規範書，為解決此問題，TIPO蒐集及彙整中國大陸、歐盟、美國、澳洲及我國等國家的產地證明標章及產地團體商標使用規範書，並篩選出12個較具參考價值案例翻譯為中文，包括哥倫比亞咖啡、大吉嶺紅茶、澳洲羊毛、法國生蠔、美國那帕谷紅酒、西班牙十字麵包等農產品及其加工品，整理出使用規範書的通用範例；再針對國內常見的茶、水果、水產品、酒、加工品等5種特色產品，彙編其使用規範書的參考範例，提供TIPO審查人員及民眾參考。至於服務部分，TIPO表示由於業者提供服務之品質、特性或聲譽與地理來源間較不易產生關聯性，亦非國內、外所常見，需待日後有適當案例時再提供相關資訊。

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