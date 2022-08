2022年生命科技產業七大趨勢

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

在COVID-19疫情剛開始的時候,各界擔心疫情造成患者招募及臨床試驗延遲等負面影響,從結果看並未對生命科技產業造成過大衝擊,反而因COVID-19疫苗使用的mRNA技術,讓各界對細胞和基因療法等新科學發展投入更多關注。

勤業眾信聯合會計師事務所近日發布《生命科技產業展望-大規模數位化:兌現科學的承諾》報告指出,在疫情肆虐的這兩年間,生命科技產業與利害關係人展開前所未有的合作,創造出更多以患者為中心、共同式體驗;展望2023年,生命科技產業應聚焦「優化研發產出效率、以患者為中心、改變人才體驗、加速審查流程、加快數位轉型、提高供應鏈韌性、關注ESG要求」等七大趨勢,把握新科學時代所帶來的機遇。

生命科技企業迎接「大規模數位化」時代

勤業眾信聯合會計師事務所生命科技產業負責人陳重成指出,疫情帶來的各種變化將會持續發生,隨著可蒐集和用來分析健康醫療資料的工具越來越多,生命科技企業即將迎接的是「大規模數位化」的時代。勤業眾信針對生技製藥高階主管調查研究發現,82%的受訪者認為數位轉型趨勢將在疫後延續,而近五成受訪者認為需要更好的數位創新策略;根據IDC(International Data Corporation)研究,未來五年全球數位轉型支出將首度超過10兆美元。而生命科技企業的領導者未來面臨的最大挑戰,是如何確保加快數位化的進展,以及領導者如何把握因疫情而浮現或加速發展的機會。以下是2022年生命科技產業發展的七大重要趨勢。

一、優化研發產出效率

COVID-19 疫情帶來的變化,正在塑造臨床試驗的新時代,遠端監測和遠端回診是在疫情期間維持臨床試驗進行的首要策略。限制性常態和過時的流程將逐漸消失,地理位置和固定的營業時間不再成為參與的障礙,研究人員透過調整性、去中心化和混合的新臨床試驗模式,讓參與的病患無論身在何處,都能獲得更多個人化的照護,並即時獲取試驗資料。

而在疫情期間,許多曾是競爭對手的生命科技企業齊心協力合作,以因應對治療、疫苗、診斷和醫療器材的迫切需求,其他產業的企業也一同參與,幫助填補原材料的短缺,將更多的藥物研發流程數位化,並強化全球各地的高產能製造。在開發數位醫學產品方面,由生命科技企業發揮其在法規科學和市場准入方面的優勢,並同時運用合作夥伴在軟體開發方面的專業知識共同合作。

新興科技正改變生命科技企業處理藥物研究和開發的方式,在新的產業研究發現和真實世界證據(RWE)的支持下,帶動COVID-19疫苗使用的mRNA技術、細胞以及基因療法等科學上的突破,預計未來還會開創出更多使用場景。預計在2022年,生命科技企業仍將面臨如何將流程最佳化,以徹底改變藥物研發模式的壓力。

二、共創以患者為中心的體驗

過去兩年來,生命科技領域與利害關係人展開前所未有的合作,試驗單位、試驗委託者和供應鏈合作夥伴之間的溝通增加。截至2021年12月14日,試驗委託者正在或已經招募超過9,000萬人,參加775項與COVID-19疫苗相關的臨床試驗,其中估計有5,000萬人參加莫德納(Moderna)mRNA-1273 疫苗的上市後安全性試驗。數位化讓各企業能與病患合作開發療法,且著重在病患關注的如生活品質指標等評估指標,病患也能從資料中洞察自己的健康狀況。

「以病患為中心」不僅只有提供優質的照護,而是讓病患成為醫療照護決策中心的平等夥伴。在疫情的影響下,業界將更強調以患者為中心、共同式體驗模式,使患者在「最初的構思、設計、評估、測試、推出產品」治療旅程中,能夠更平等地參與決策,幫助生命科技企業提供更有效、更加個人化的健康結果。

圖一、病患與生命科技企業共同創造的過程 (資料來源:"Patient co-creation is a tall, but worthwhile, order for health innovators," MobiHealthNews, 27 November 2019.)

三、創造以人為本的工作體驗

疫情改變了社會對工作模式的看法,在虛擬及混合辦公模式當道的新世界,生命科技企業需要更多彈性來適應新常態。勤業眾信聯合會計師事務所生技醫療產業負責人虞成全表示,每個生命科技組織都必須決定最適合其各種作業和團隊的工作環境。臨床研究或毒理學等需要在實驗室進行流程,不適合遠端工作,但許多製藥流程可以透過遠端執行。根據Deloitte調查,近半數員工表示,他們會為了更有彈性的工作空間而放棄一些工作福利。隨著勞動力的縮減,提供多種工作方式才能吸引和留住年輕人才,例如德國正在制定「德國彈性工作的現代規則」,建立在家工作的法定權利,這個改變讓所有員工都可以在家工作,員工不一定需要到辦公室,雇主有正當理由才能回絕員工。

另一方面,數位和資料科學面臨激烈的人才競爭,生命科技企業需要數位人才、軟體工程師和資料科學家,設計出能達成病患需求的數位產品和解決方案。資料科學正改變生命科技產業,包括為病患構思、開發和提供治療選擇的方式。

圖二、生技製藥領域常見的資料科學應用 (資料來源:Deloitte analysis)

四、全球審查流程加速、擴大數位化和跨域合作

典型抗癌藥物研發須耗時十餘年,輝瑞(Pfizer-BioNTech)COVID-19 疫苗研發和取得緊急使用授權,僅花了十個月時間。疫情期間,各國主管機關透過真實世界數據(RWD)和真實世界證據、數位技術,搭配加速核准、優先審查、突破性療法、快速審查和滾動式送審,以及擴大國際間主管機關合作等機制,不僅加速審查時程,更能兼顧安全性與時效提供患者藥物。

所謂的滾動式送件或滾動式審查,意指主管機關在接獲藥物申請時,可接受僅提供部分關鍵資料,而不是等待完整的資料文件,如此透過分批審查資料,可以加快時程。快速審查和滾動式送審等工具加快了COVID-19 相關疫苗和治療的核准,在保持安全的同時更快提供病患藥物,是主管機關和利害關係人的優先要務,真實世界數據推動了滾動式送審的成長。由於生命科技企業需要採用更多資料管理工具,來自動化和加速資料的擷取、匯總和清理工作,並將資料分析、彙整給主管機關,2022年預計將有更多創新。為了改善監管決策,美國FDA正在致力於瞭解RWD和RWE,並與相關議題的贊助商合作,打造可蒐集RWD的行動或網頁應用程式。

