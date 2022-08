美國專利實務下的資訊揭露義務 ─ BELCHER PHARMACEUTICALS, LLC v. HOSPIRA, INC.

【喻韜/北美智權 專利工程研究員】

專利權的形成及授予與公共利益密不可分,專利局之審查惟有在可以全面得知並評估先前技術之內容/教示的狀況下,方能妥適地維護公共利益且有效地進行專利審查。根據以上前提,美國專利法規37 CFR § 1.56 規定與專利申請、審查相關的任何人,在與專利局往來時均有秉持真實與善意而為之的義務。具體而言,即為向USPTO揭露其已知與專利申請案可專利性相關之重要資訊的義務,基於惡意而違背上述義務,將導致該專利無效 (invalid) 或不可執行 (unenforceable)。

技術背景

腎上腺素是一種激素,也是一種神經傳導物質,更是一種被列入世界衛生組織基本藥物標準清單的多用途藥物。化學結構方面,由於腎上腺素具有手性中心,因此具有效力較強的左旋腎上腺素與效力較弱的右旋腎上腺素兩種異構物 (見圖1)。

圖1. 左、右旋腎上腺素與酵素結合機制示意圖 (喻韜繪製)

不幸的是,左旋腎上腺素藥物在保存期間會因為兩種化學作用導致變質,一是左旋腎上腺素會因為外消旋化而轉變為效力較弱的右旋腎上腺素,二是左旋腎上腺素會因氧化而轉變為腎上腺酮 (adrenalone),該物質在腎上腺素藥物中被視為不純物。

根據已知資訊,上述兩種化學作用會受到酸鹼性影響,當pH值較小 (較酸),外消旋化較強 (不利於左旋腎上腺素),氧化較弱 (利於左旋腎上腺素);當pH值較大 (較鹼),外消旋化較弱 (利於左旋腎上腺素),氧化較強 (不利於左旋腎上腺素)。綜上,因外消旋化與氧化對於左旋腎上腺素的影響效果是相反的,故而對保存腎上腺素藥物存在一理想pH值 (見圖2),但美國藥典中對腎上腺素藥物pH值僅予以寬泛的限制,pH值介於2.2到5.0即可。

事實經過

2012年11月30日,Belcher製藥 (略稱為Belcher) 提出左旋腎上腺素注射劑的新藥申請,首先提及瑞士Sintetica SA製藥公司 (略稱為Sintetica) 左旋腎上腺素注射劑的原始配方,該配方除了活性成分,還含有作為抗氧化防腐劑的焦亞硫酸鈉、用以抵銷活性下降的約10%超量腎上腺素,其pH值範圍為2.2到4.0,並用氮氣保護其製程以避免氧化。

Belcher製藥這款新藥主打無防腐劑,取而代之的是將超量腎上腺素提高至10%到15%的範圍、調整pH值範圍至2.8到3.3的範圍,並用更嚴謹的氮氣保護其製程,藉此來達成防腐劑的功效。

更特別之處在於其未有實際的產品,而是基於現有的參考產品以及研究而提出自己的新藥申請。參考產品則是Sintetica為了美國市場而生產的左旋腎上腺素注射劑,其具有10%到15%的超量腎上腺素、pH值範圍為3.1到3.3,在保存24個月後無檢出腎上腺酮。該新藥申請還提及進行氮氣保護時,且將製程中pH值由原先的2.8到3.3 (在該新藥申請中稱此範圍為舊範圍,即送驗批次之pH值) 下修為2.4到2.6 (在該新藥申請中稱此範圍為新範圍),以加強該藥物之穩定性。

2013年2月7日,審查該新藥申請的美國食品藥物管理局 (略稱為FDA) 要求Belcher: (1) 提出新藥在製程條件下與保質期間內可能發生之外消旋化的評估數據,以及 (2) 說明Belcher賴以進行穩定性驗證之參考產品批次的製程是否與預計上市之新藥的製程相同。2013年3月8日,Belcher回覆FDA,引用了兩篇期刊 (先前技術Fyllingen以及Stepensky) 說明外消旋化是左旋腎上腺素在注射劑習知的機制,並說明參考產品批次與預計上市之新藥的製程差異僅在於製程中pH值,而且此一差異相當微小,不需要進行另外的穩定性驗證。

可以看出,Belcher對於FDA第一個提問的回覆勉強達標,對於FDA 第二個提問的回覆就有點顧左右而言他了,FDA當然不會就這麼算了!2013年10月4日,具體要求Belcher評估製程中pH值2.4到2.6對外消旋化的影響。對此,Belcher的法規顧問建議將pH值範圍改回參考產品的2.8到3.3,以盡早取得FDA的核准。Belcher對FDA提出申請內容的修改,依上述範圍變更了pH值範圍,最終在2015年7月29日取得了FDA的核准。

申請專利

2015年8月15日,Belcher提出了相關的專利申請,名稱為More Potent and Less Toxic Formulations of Epinephrine and Methods of Medical Use,其中敘述了左旋腎上腺素的轉變以及由此導致之超額左旋腎上腺素和硫酸鹽抗氧化劑的需求,根據系爭專利之內容,以上問題的解決方案「似乎是不可能的」以及「以往未被達成過」,其概念為將製程中pH值上調超過2.2到2.6,並稱此概念與傳統技術牴觸。更具體地,系爭專利聲稱製程中pH值在2.8到3.3的範圍時,出乎意料地降低了左旋腎上腺素的外消旋化,由原本的14%下降到了5%。Belcher認為這樣的結果不僅令無硫酸鹽之左旋腎上腺素藥物成為可能,而且以製程中pH值在2.8到3.3,即近似pH 3.0,克服外消旋化的障礙是具有非顯而易見性的。

其中代表性請求項如下 (涉訟重點以紅色字體標示):

An injectable liquid pharmaceutical formulation of l-epinephrine sterile solution; said liquid pharmaceutical formulation having a pH between 2.8 and 3.3 ; said injectable liquid pharmaceutical formulation compounded in an aqueous solution as 1.0 to 1.06 mg/mL l-epinephrine, and further including a tonicity agent; said liquid pharmaceutical formulation including no more than about 6% d-epinephrine and no more than about 0.5% adrenalone at release, and no more than about 12% d-epinephrine and no more than about 0.5% adrenalone over a shelf-life of at least 12 months.

USPTO的審查員以一份加拿大專利申請案 (以下略稱為 Helenek) 做為先前技術,認為Helenek已經教示在無氧氣環境下製造之無防腐劑、無抗氧化劑的腎上腺素注射劑,尤其是,其pH質範圍為2.2到5.0,使得系爭請求項不具備非顯而易見性。對此,Belcher使出推翻數值範圍具顯而易見性之表面證據的標準招式,抗辯「請求項之數值範圍能帶來預期外的結果」,即Belcher主張其意外的發現請求項中限縮的pH值對於減弱外消旋化具有關鍵的效果。審查員接受了此一答辯,系爭專利於2016年3月15日公告,嗣後FDA在橘皮書中將系爭專利劃歸於Belcher的新藥申請下。

