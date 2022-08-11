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葉酸救援藥物之禁反言：Spectrum Pharmaceuticals, Inc. v. Sandoz Inc. (Fed. Cir. 2015)

聯合新聞網／ 北美智權報

【郭廷濠╱專利師】

禁反言，顧名思義就是禁止反覆之言，這常發生於我們曾經說出的話語及表示的承諾，有著一定的拘束力，拘束著我們往後的一言一行。禁反言隱含著衡平及誠信原則的概念，可拘束當事人使其不得為有所矛盾之行為來違反誠信。

在專利案件的申請過程也同樣受到禁反言的拘束。專利案件申請過程中，為因應審查人員的審查意見，我們可能做出請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正、不明瞭記載之釋明等修正行為。這些修正行為有助於專利申請案件順利通過審查，但也因為有著禁反言，而對往後我們所能主張的專利權造成了一些阻礙的效果。

以下就讓我們以Spectrum Pharmaceuticals, Inc. v. Sandoz Inc. (Fed. Cir. 2015).案件來了解禁反言對於葉酸救援藥物專利的權利範圍所造成的影響。於文末一併附上我國專利師考試的相關情報。

案件背景

被告為山德士 (Sandoz) 藥廠，因為向美國由食品藥物管理局 (FDA) 提出了Fusilev®的學名藥許可之簡易新藥上市程序 (ANDA)，Spectrum藥廠於是向美國內華達州的地方法院 (the District of Nevada) 提出專利侵權訴訟，主張被訴侵權人侵害了系爭專利的申請專利範圍，然而，地方法院經過判決後認定有禁反言的問題，被訴侵權人不侵害系爭專利。Spectrum藥廠不服地方法院的判決，所以提出上訴。

本案系爭專利為美國專利第6,500,829號 ('829專利)，此專利的專利權人是斯特拉斯克萊德大學(University of Strathclyde)，Spectrum藥廠則是專屬被授權人。系爭專利之申請專利範圍總共有14項，其中的第1項及第5項為獨立項，且與本案相關，列出如下：

1. A pharmaceutical composition for therapeutic use which consists essentially of a therapeutically effective amount sufficient for the treatment of human beings for methotrexate rescue or folate deficiency, of a pharmaceutically acceptable compound which is a (6S) diastereoisomer selected from the group consisting of (6S) leucovorin (5-formyl-(6S)-tetrahydrofolic acid) and pharmaceutically acceptable salts and esters of (6S) leucovorin; wherein the compound consists of a mixture of (6S) and (6R) diastereoisomers and consists of at least 92% by weight of the (6S) diastereoisomer, the balance of said compound consisting of the (6R) diastereoisomer; in combination with a pharmaceutically acceptable carrier.

5. A pharmaceutical composition for therapeutic use for the treatment of human beings comprising: a pharmaceutically acceptable composition which is a (6S) diastereoisomer selected from the group consisting of (6S) leucovorin (5-formyl-(6S)-tetrahydrofolic acid) and pharmaceutically acceptable salts and esters of (6S) leucovorin, wherein the composition consists of a mixture of (6S) and (6R) diastereoisomers and consists of at least about 92% by weight of the (6S) diastereoisomer, the balance of said composition consisting of the (6R) diastereoisomer; and a pharmaceutically acceptable carrier; and said composition being of a quantity at least sufficient to provide multiple doses of said mixture of (6S) and (6R) diastereoisomers in an amount of 2000 mg per dose.

申請專利範圍第1項及第5項的幾個比較重要的共同特色說明如下：

葉酸（folic acid或folate，構造如圖1）是人類身體中所需要的重要營養物質，當也酸缺乏時可能造成一些造血疾病，例如巨球性貧血。氨甲蝶呤 (methotrexate，構造如圖2）是一種葉酸類似藥物 (也就是構造跟葉酸很相似的藥物)，氨甲蝶呤可以阻擋人類身體中葉酸的還原步驟，可以做為抗癌症之藥物，或是用於治療類風濕性關節炎。

因為使用了氨甲蝶呤來作為治療，會阻擋人類身體中葉酸的還原步驟，進一步造成人體可利用的葉酸不足。因此，為了避免人體在治療過程中產生的葉酸缺乏 (folate deficiency)，我們會額外給予具有活性的葉酸，來平衡這種治療上的葉酸缺乏。我們以葉酸救援 (leucovorin rescue)來稱呼這種額外給予具有活性的葉酸的行為。又因為這葉酸缺乏是由氨甲蝶呤所造成，而這種給予葉酸的救援與其相關，所以申請專利範圍中所使用的名詞是氨甲蝶呤救援 (methotrexate rescue)。

leucovorin就是前述具有活性的葉酸，leucovorin是一種非鏡像異構物 (diastereoisomers) 的混合物，混合物中有6R與6S型態，而申請專利範圍中所使用的主要是6S型態的leucovorin，也就是原文中提及的”consists of at least about 92% by weight of the (6S) diastereoisomer”。leucovorin用於葉酸救援的相關產品為Fusilev®，在FDA核准上市。

圖1. 葉酸構造 （圖片來源：維基百科）
圖1. 葉酸構造 （圖片來源：維基百科）

圖2. 氨甲蝶呤構造 （圖片來源：維基百科）
圖2. 氨甲蝶呤構造 （圖片來源：維基百科）

系爭專利申請過程中之修正

'829專利於1995年4月18日提出申請，申請過程之中，審查人員曾提出相關先前技術文獻來證明該專利申請案為顯而易見，而駁回該案件。專利申請權人提出了一些主張，其中最重要的主張為該先前技術文獻沒有公開「藥物的特定使用量」，並同時修正了'829專利的申請專利範圍 (第5項) 的使用量在2000 mg (原文中提及的“in an amount of 2000 mg per dose.”)。

禁反言與本案

禁反言(estoppel)，或稱申請歷史禁反言(prosecution history estoppel)，是指專利權人於申請過程中或維護專利的過程中所做出的修正、更正或申復，導致申請專利範圍限縮，之後不得再次主張此部分的權利，若使專利權人可以再次主張其所放棄的部分，則將使申請專利範圍更加不確定。

在本案件中，被訴侵權人的葉酸救援產品中，使用量在175 mg至250 mg間。由於申請專利範圍第1項，不符非顯而易見性之要件，而被地方法院及上訴法院認定申請專利範圍第1項無效。所以，認定是否侵權的主要權利範圍落在申請專利範圍第5項。

當事人雙方對於申請專利範圍第5項所稱之「……and said composition being of a quantity at least sufficient to provide multiple doses of said mixture of (6S) and (6R) diastereoisomers in an amount of 2000 mg per dose.」解釋為至少足量提供使用量2,000 mg的部分皆沒有異議。而地方法院認為被訴侵權人的葉酸救援產品使用量是在175 mg至250 mg間，沒有到達申請專利範圍第5項中2,000 mg的限制，且申請過程之中，專利申請人已明白地表示此特殊的使用量具有非顯而易見性。因此，地方法院認定本案適用禁反言。由於上訴時，Spectrum藥廠未能提出任何較具說服力之主張，故上訴法院維持申請專利範圍第5項有禁反言的適用。

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