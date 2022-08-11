《能源系列報導》理想豐滿 現實骨感？從台灣發電占比看我國能源政策

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

為達2025年邁向非核家園目標，我國政府於2016年9月即開始推動新能源政策 —「啟動能源轉型與電業改革，帶動自主綠能產業發展。」回想當年推動新能源政策之初，行政院指出新能源政策之核心在於「能源轉型與電業改革以長短期策略相互搭配，確保電力供應；同時積極推動節約能源及擴大再生能源發展，全面推動包括節能、創能、儲能及智慧系統整合等措施，希望帶動新興綠能產業發展與促進綠色就業，引領產業與全民共同朝非核家園邁進。」

從推動新能源政策開始到核四商轉公投於2021年底落幕，迄今歷經6年，全球的能源、經濟、環境、技術都已歷經翻天覆地的變化，像是中美貿易戰、COVID疫情、俄烏戰爭…等等，全球各國皆受影響，無一幸免；然而，我國的能源政策卻是始終如一，以不變應萬變，而且在公投後更加篤定，完全沒有思考過應因時制宜，配合環境變遷作出相應調整。無怪有學者專家憂心仲仲，指出「台灣能源政策和國際背道而馳」；另一方面，國內工商大老對政府的能源政策也頗多微言。為此，北美智權報特推出《能源系列報導》，從基本的能源結構比例開始，到各種能源的優缺點，深入淺出的探討台灣的能源問題、能源危機、及解決之道；此外，也會參考不同國家的發展經驗，提供我國政府參考。

圖1為2022年8月9日台電系統各機組發電量統計，顯示火力發電 (燃媒、燃氣、燃油) 占比最高，接近82%，再生能源與核電占比相約，前者為7.82%,後者為7.42%；剩下3.49%為抽蓄發電。

圖1. 台電系統各機組發電量（單位 MW） （資料來源：台電官網。註：以上資料係由調度即時系統取得，相關資料可能因系統維護、資料之設定、傳輸等因素，會與實際數值有些許誤差， 相關實際資料請以台電正式公布為準。）

圖2是綠能產業推動中心的數據，由於其將能源簡單分為分火力發電、核能、抽蓄水力、及再生能源4大類加以統計，因此可以很明顯看出火力發電一直是台灣的主力能源，雖然發展自主綠能產業自2016/2017年起已成為政策目標，但這些年來的成長似乎不見顯著。

圖2. 歷年台灣各種能源發電量占比 （資料來源：綠能產業推動中心）

圖3是經濟部能源局的數據，從2011、2016、2020三年的數據可以看出雖然核能發電的比例從16.7%降至11.2%，減少了5.5%，但火力發電的占比卻節節上升，分別是74.9%、77.4%、及80.6%，總計上升了5.7%，剛好填補了核電的缺；反觀再生綠能從2016年新能源政策開始到2020年，5年內只成長了0.7%。

圖3. 台灣歷年各種能源發電比例 （資料來源：經濟部能源局）

政策趕得上變化？

回顧政府於2016年提出的推動能源轉型政策，重點有4：「展綠、增氣、減煤、非核」。就前2者部分，經濟部訂定2025年再生能源發電占比20％政策目標。現正積極推動太陽光電及風力發電，預計2025年太陽光電裝置容量達20GW，離岸風力裝置容量則達5.7GW以上；增氣方面，目標為天然氣發電占比將達50%。而前2者顯然是伴隨後2者減煤及非核而來的，發電比例是一個100%的大餅，此消彼長，但問題是增長的速度是否能彌補消滅的部分？特別是再生綠能這一塊，2025年距今只有短短3年，有信心達成發電20%的占比？此外，成本方面是否有考量？特別是在烏俄大戰後天然氣價格暴漲，政策能趕得上變化？

此外，為配合2016年的推動能源轉型政策，減少進口能源比例也是政策目標之一，然而，從圖4可見，從2016到2020，歷經5年的努力，我國的進口能源比例仍高達近98%，很大原因應該是再生綠能的發展碰到瓶頸，一直無法大幅攀升。

圖4. 我國能源供給概況 (2020年) （資料來源：經濟部能源局）

現在調整還來得及?

綜以上數據顯示，政府於2016年推動的新能源政策目標恐難在2025年達成，加上世局變遷，發電成本也應從新考量；此外，當年廢核的考量是什麼？是因為核安還是核廢料處理問題？現在很多國家都已經對核安還是核廢料處理有長足的進步及掌握，特別是在俄烏戰爭天然氣價格暴漲的情況下，各國重啟核能的聲音此起彼落，不絕於耳，這些台灣民眾都知道嗎？

國內的電力消費超過60%是工業用電，這些工業用電大戶很多都是國內的大企業，企業大老們都了解如果依循新能源政策走下去，到2025年缺電問題會非常嚴重，因此也給政府很多建議，像全國工業總會於8月1日發表白皮書，也建議政府應審慎評估讓現有核電廠延役的可能與必要性。

政府政策本來就應該針對現實情況作滾動式調整，而且政府在做決策之前，也應充分賦予人民「知的權利」。「非核家園，自主綠能產業」聽起來很美好，但這只是理想，現實中能夠達成嗎？就算勉強達成，背後要付出多少代價？這些問題世界上許多國家都要面對，台灣也不例外，《北美智權報》會在往後《能源系列報導》文章中一一探討。

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