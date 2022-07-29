《IP小辭典》專利申請送件方式

【吳碧娥・北美智權報編輯部】

專利申請案件送件方式，可分為臨櫃送件、郵寄送件及電子送件三種方式。申請人可親至智慧財產局台北總局或新竹、台中、台南、高雄等服務處收文櫃檯送件，或以郵寄或電子送件；若以傳真或e-mail等方式提出專利申請案，智慧財產局將不予以受理。

如上所述，申請文件送件方式有臨櫃送件、郵寄送件及電子送件等方式。除簡易申辦事項外，若以電子郵件、傳真等方式提出申請，智慧局將不予受理。簡易申辦事項包括：更正申請人之身分證字號及統一編號、變更專利權人之代表人、變更專利權人之地址、變更代收人地址、變更代理人地址、申請補發收據證明書、申請閱卷、申請影印、申請展期補正、申請面詢、勘驗及申請檢還樣品等，才可以電子郵件、傳真等方式為之。

臨櫃送件

臨櫃送件方式，是將文件及規費送至專利專責機關或其各地服務處（新竹、台中、台南、高雄服務處）的專利收文櫃台，以申請專利或辦理有關專利事項。

郵寄送件

申請文件之送件，以郵寄方式提出者，不論是否以掛號方式郵寄， 均以「郵寄地郵戳所載日期」為準。郵戳所載日期不清晰者，除由當事人舉證外，以到達專利專責機關之日為準。須注意的是，所謂的郵寄方式，是指經「中華郵政股份有限公司」將文件寄達專利專責 機關或其各地服務處（新竹、台中、台南、高雄服務處）申請專利或辦理有關專利事項。若經其他民間遞送公司遞送文件，其送件以「專利專責機關收文之日」為準。民間遞送公司並非中華郵政股份有限公司及受其委託者，依法不得以遞送信函、明信片或其他具有通信性質之文件為營業，其遞送文件時縱使給予寄件者執據，該文件亦非郵政法所明定之「郵件」，不得以文件交付該民間遞送公司之日期作為專利法施行細則第5條之「郵寄地郵戳所載日期」[1]。

電子送件

電子送件方式，指至專利專責機關網站下載相關申請書表檔案， 並於「智慧財產權 e 網通」網站登錄成為會員，確認同意電子申請約定，登錄電子簽章（使用電子憑證），填寫後將電子申請文件傳送至專利專責機關之資訊系統，其收文日以「專利專責機關之資訊系統收受之日」為準。

智慧財產局收件系統取得完整之申請案件後，系統將立即發給「電子收件編號」。經過收件系統「電腦檢核」格式正確（30分鐘內）後，系統會以電子郵件方式發送「收件成功通知」。該通知將載明申請人案件之「收受時間」、「收文文號」、「申請案號」與相關訊息。

為鼓勵申請人使用電子申請，智慧局提供專利新申請案每案減收新台幣600元整。但須注意的是，使用電子申請方式申請專利新申請案、分割案、改請案，必須以電子申請方式遞送完整之申請文件，即發明、新型專利申請案應備具摘要、說明書、申請專利範圍及圖式（發明專利無圖者免送圖式）；設計專利申請案應備具說明書及圖式，始得取得規費減收資格。

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參考資料：

智慧財產局，《專利審查基準彙編：第一篇 程序審查及專利權管理》2019年版。

智慧財產局，公開資訊／常見問題／電子申請FAQ，更新日期 : 105-10-25

備註：

最高行政法院 100 年判字第 235 號判決、台北高等行 政法院 96 年度訴字第 01891 號判決參照。