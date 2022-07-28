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疫情衝擊！ 2022年上半年中國知識產權申請先降後升

聯合新聞網／ 北美智權報
圖一、中國國務院新聞辦公室舉行2022年上半年知識產權相關工作統計資料發佈會。
圖一、中國國務院新聞辦公室舉行2022年上半年知識產權相關工作統計資料發佈會。

【吳碧娥‧北美智權報編輯部】

1982年制定的《中華人民共和國商標法》，是中國改革開放後頒佈的第一部知識產權專門法律，在中國知識產權法律制度中具有里程碑意義，到今（2022）年已滿40周年，中國知識產權局近日發布上半年成績單，宣布有效的商標註冊已正式超過4000萬件。此外，今年上半年中國歷經嚴峻的疫情防控，因此專利、商標、積體電路布圖設計等專利申請，均呈現「先降後升」趨勢。

2022年上半年中國知識產權主要統計

專利方面，中國發明專利授權39.3萬件，實用新型專利授權147.3萬件，外觀設計專利授權38.3萬件，受理PCT國際專利申請3.3萬件。中國申請人通過《工業品外觀設計國際註冊海牙協議》提交外觀設計國際申請353件；專利複審結案3.1萬件，無效宣告結案0.5萬件。截至2022年6月底，中國發明專利有效量為390.6萬件，比去年成長17.5%。

商標方面，中國商標註冊量367.4萬件。收到中國申請人提交馬德里商標國際註冊申請2699件。完成商標異議案件審查8.1萬件，完成各類商標評審案件審理21.7萬件。截至2022年6月底，中國有效注冊商標4054.5萬件，比去年成長兩成（20.9%）。

今年上半年，中國知識產權局核准地理標誌作為集體商標、證明商標註冊6927件。核准使用地理標誌專用標誌市場主體1萬9350家。積體電路布圖設計方面，今年上半年，中國積體電路布圖設計登記申請7661件，發證5233件。截至2022年6月底，中國積體電路布圖設計登記申請累計7.4萬件，發證5.7萬件。

中國知識產權申請特點

中國知識產權局副局長胡文輝指出，受疫情等因素影響，2022年上半年中國專利、商標、積體電路布圖設計等知識產權申請呈現「先降後升」趨勢，整體而言知識產權創造趨勢是平穩的。以上海為例，6月份的發明專利申請扭轉前期下降態勢，和去年同期比較申請數量回暖，顯示上海知識產權管理部門和創新主體正在從疫情衝擊恢復中。

截至2022年6月底，中國擁有有效發明專利的企業達到32.5萬家，比去年成長兩成（20.3%）；擁有的有效發明專利為210.7萬件，比去年成長22%，比全國平均有效發明專利成長還高4.5%。其中，高新技術企業、專精特新的「小巨人」企業達到15.5萬家，有效發明專利為133.4萬件，比去年成長23.4%，以占中國企業47.8%的數量，產生了中國企業63.3%的有效發明專利量，顯示企業保持著強勁的創新活力。

圖一、中國知識產權局副局長胡文輝(圖片來源：中國國務院新聞辦公室)
圖一、中國知識產權局副局長胡文輝(圖片來源：中國國務院新聞辦公室)

此外，上半年知識產權質押融資普惠性增強，中國專利商標質押融資金額為人民幣（下同）1626.5億元，比去年成長51.5%，惠及企業9760家，比去年成長68%。其中1000萬元以下的普惠貸款惠及中小企業6951家，占惠企總數的71.2%，比去年成長111.7%，顯示專利商標質押融資服務「小微」的特徵顯著，普惠性增強。

今年另一特點是新興技術領域專利儲備加強，上半年中國有效發明專利數量排前三位的技術領域分別是電腦技術、測量和數位通信，分別占總量的9.4%、7.6%和6.8%；成長前三個類別為資訊技術管理方法、電腦技術和醫學技術，分別比去年成長78.5%、32.3%和27.1%。胡文輝表示，新興技術領域專利儲備的增強，支撐了中國經濟社會數位化轉型，並增進群眾的健康和福祉。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》313期：疫情衝擊！ 2022年上半年中國知識產權申請先降後升

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