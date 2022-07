骨質疏鬆症治療藥物使用量的顯而易見性：Hoffmann-La Roche Inc. v. Apotex Inc.(Fed. Cir. 2014)

【郭廷濠‧專利師】

醫藥是許多人日常所必須使用到的,例如:有骨質疏鬆症的患者都需要定時使用相關治療藥物,但很少人會想知

道自己使用的藥物成分為何,更不用說進一步了解相關治療藥物的使用量。然而,藥物的使用量是病症療效的關鍵,用量未達治療的最低用量,則相關治療可能無效果。而且,藥物的使用量也多半是專利權所保護的部分,更是醫藥專利侵權訴訟中熱門爭點之一。由此可知,藥物的使用量有一定程度的重要性。

其中,治療骨質疏鬆症的藥物使用量之顯而易見性更鮮有人探討,因此,本文藉由Hoffmann-La Roche Inc. v. Apotex Inc. (Fed. Cir. 2014) 案件[1]來探討骨質疏鬆症治療藥物使用量的顯而易見性。



案件背景

本案被告奧貝泰克(Apotex)藥廠因為向食品藥物管理局 (FDA) 提出了Boniva®(成分為ibandronate) 的學名藥許可之簡易新藥上市程序(ANDA),原告Hoffmann-La Roche藥廠於是向美國紐澤西州 (the District of New Jersey) 的地方法院提出專利侵權訴訟,主張被告奧貝泰克藥廠侵害了系爭專利的申請專利範圍,奧貝泰克藥廠則主張原告Hoffmann-La Roche藥廠的專利顯而易見,地方法院經過判決後認定系爭專利因為顯而易見而無效,被告奧貝泰克藥廠不侵害系爭專利。原告Hoffmann-La Roche藥廠不服地方法院的判決,所以提出上訴。

(停經後)骨質疏鬆症

骨質疏鬆症(osteoporosis)是一種全身性的骨骼疾病,主要成因是人體骨頭中,蝕骨細胞的蝕骨化作用(bone resorption) 與造骨細胞的造骨化作用 (bone formation) 兩者間不平衡所引起,當蝕骨化作用遠大於造骨化作用時,骨質疏鬆症就會發生[2]。

骨質疏鬆症的特徵是人體骨骼組織之骨質含量降低,以及其微觀結構的破壞。骨質疏鬆的危險性表現於骨頭容易碎裂及骨折發生的潛在風險性皆大大提高,骨質疏鬆所造成的骨折容易發生於髖部關節、手腕與脊椎骨等[3]。

停經後骨質疏鬆症 (postmenopausal osteoporosis) 則屬於女性特有的骨質疏鬆症成因,主因是停經後的女性雌性激素分泌不足,進一步導致了蝕骨化作用與造骨化作用的不平衡[4]。

本案系爭專利與相關治療藥物

本案系爭專利有兩件,為美國專利第7,718,634號('634專利)與7,410,957號('957專利)[5],其中的'634專利與本案件相關,此專利的專利權人是Hoffmann-La Roche藥廠。'634專利之申請專利範圍總共有10項,其中的第1項具有代表性,列出如下:

1. A method for treating or inhibiting postmenopausal osteoporosis in a postmenopausal woman in need of treatment or inhibition of postmenopausal osteoporosis by administration of a pharmaceutically acceptable salt of ibandronic acid, comprising: (a) commencing the administration of the pharmaceutically acceptable salt of ibandronic acid by orally administering to the postmenopausal woman, on a single day, a first dose in the form of a tablet, wherein the tablet comprises an amount of the pharmaceutically acceptable salt of ibandronic acid that is equivalent to about 150 mg of ibandronic acid; and (b) continuing the administration by orally administering, once monthly on a single day, a tablet comprising an amount of the pharmaceutically acceptable salt of ibandronic acid that is equivalent to about 150 mg of ibandronic acid.

系爭專利申請專利範圍第1項是以ibandronic acid來治療女性停經後骨質疏鬆症的方法,而主要內容是利用ibandronic acid作為治療藥物,治療使用量為150 mg,每月服用一次。ibandronic acid的相關產品為Boniva®,於2005年在美國由FDA核准上市......【本文未完,完整內容請見 《北美智權報》313期:骨質疏鬆症治療藥物使用量的顯而易見性:Hoffmann-La Roche Inc. v. Apotex Inc.(Fed. Cir. 2014) 】

