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亞馬遜的fireTV機上盒侵害色情影片串流服務FyreTV商標？2022年第11巡迴法院Wreal, LLC v. Amazon.com, Inc.案

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源：Wikipedia
圖片來源：Wikipedia

【楊智傑‧雲林科技大學科技法律研究所教授】

亞馬遜網站在2014年4月推出「fireTV」機上盒產品，但美國一家色情影片公司Wreal在2007年就推出了一個色情影片線上串流服務「FyreTV」，並且推出了專屬的色情影片串流機上盒，且Wreal在2007年就申請註冊「FyreTV」商標。原告Wreal從2014年就對亞馬遜提起訴訟，認為亞馬遜 「fireTV」產品與原告的「FyreTV」會產生混淆誤認，而且是「逆向混淆」。2022年6月28日，第十一巡迴法院做出判決，認為本案就逆向混淆存在事實爭議，應進入陪審團審判。

Wreal公司的色情影片串流服務FyreTV

Wreal公司是一家設在邁阿密的色情影片公司，從2007年開始，學習Netflix這種線上影音串流服務，推出一個線上色情影片串流服務，並使用「FyreTV」和「FyreTV.com」等標誌[1]。其並在2007年也向美國專利商標局申請註冊了「FyreTV」和「FyreTV.com」這兩個商標。

Wreal公司也推出自己的專屬機上盒稱為「FyreBoXXX」，讓消費者可以直接在電視上連線到「FyreTV」服務。不過，「FyreBoXXX」機上盒只有在FyreTV.com網站上銷售，並沒有在其他的實體商店或網路商店銷售。在2012年10月到2014年4月之間，Wreal公司暫停銷售「FyreBoXXX」機上盒。最慢在2012年底，Wreal公司不再於實體、廣播電視行銷其「FyreBoXXX」和「FyreTV」，只保留在其他成人網站上廣告行銷這兩個商品[2]。

不過，Wreal的消費者，也可以從另外兩個機上串流設備，蘋果的Apple TV和Roku的電視棒觀看FyreTV服務[3]。

圖一、原告的產品(圖片來源：Wreal, LLC v. Amazon.com, Inc., No. 19-13285, 2022 WL 2312071 (11th Cir., June 28, 2022).)
圖一、原告的產品(圖片來源：Wreal, LLC v. Amazon.com, Inc., No. 19-13285, 2022 WL 2312071 (11th Cir., June 28, 2022).)

亞馬遜網站的機上盒產品fireTV

本案被告則是亞馬遜網站（Amazon.com）。其從2011年開始，使用「Fire」這個標誌在自家的Kindle平版上，強調可以用平版串流網路上的影音。最慢到2012年底或2013年初，亞馬遜打算推出自家平版、手機、機上盒，並決定使用「Fire」這個品牌[4]。

在討論機上盒品牌時，亞馬遜知道Wreal公司和其FyreTV產品，但仍決定使用「Fire」這個標誌。其在2014年4月推出了「fireTV」機上盒產品，並開始在全球進行行銷。該機上盒可以連上許多影音串流服務，包括Netflix、Prime Instant Video、WatchESPN等[5]。

亞馬遜的fireTV串流的影片，不會有任何硬蕊色情片，但在fireTV上連上「Showtime」和「HBO GO」這兩個服務時，這兩家服務都有提供軟蕊色情片。至於亞馬遜自家的「Amazon Prime Instant Video」影音服務，透過機上盒連線時原則上不會出現硬蕊色情片，但有紀錄顯示，還是有成人片曾經出現在片單中。不過，亞馬遜沒有在任何色情網站廣告或銷售fireTV產品[6]。【本文未完，完整內容請見《北美智權報》313期：亞馬遜的fireTV機上盒侵害色情影片串流服務FyreTV商標？2022年第11巡迴法院Wreal, LLC v. Amazon.com, Inc.案

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【詳細內容請見《北美智權報》313期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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