【吳碧娥‧北美智權報編輯部】

全球疫情促使線上活動快速發展，同時也給了元宇宙議題更多更全面的想像空間，Meta、Microsoft、Epic Games都在競爭元宇宙的領導者，10億用戶是元宇宙市場起飛的門檻，但是當前元宇宙應用的普及程度仍有相當大的發展空間，2C註冊用戶離10億級門檻還有一定距離，遑論理想上的10億活躍用戶。進一步來看，目前元宇宙概念的主流應用不限定採用XR裝置，PC、行動裝置仍是較易拓展的應用市場。

「三新」支撐元宇宙願景

資策會（MIC）資深產業分析師柳育林指出，元宇宙願景基本上靠著「三新」支撐，首先是全球經濟重啟資金湧入時，恰逢科技大廠登高一呼，推估元宇宙市場龐大，2021年XR新創融資估年增2.3倍、2030年元宇宙市場規模估破6,500億美元，這是所謂的「資本新故事」，為資本建立起故事腳本好讓資金流入；其次是「技術新場景」，目前不少技術應用場景仍不夠大眾，像是XR、Digital Twin、5G均讓人擔憂其發展，需要更有憧憬、匯流更多技術的未來場景支持，元宇宙的誕生彌補了這項缺口。第三是「市場新想像」，網路時代各種行為都可透過網路進行，在全球疫情催化下，線上發展更加猛烈，讓人們對於網路的未來比以前有更多的假想。

儘管如此，要從目前的網路時代進入下一階段的元宇宙時代，還有尚待縮減的「元宇宙落差」。柳育林解釋，像是人機互動裝置、空間運算等技術瓶頸，還有大量關卡尚待突破，比起軟體，台廠在硬體裝置端的表現受到更多關注。

從技術到經濟、社會議題

元宇宙可以簡要分為三大架構，Layer1是基礎建設，如No/LowCode的內容創作與應用整合平台、應用體驗互動平台、應用市集等；Layer2是關鍵能力與裝置，包含空間運算、去中心化能力與人機互動裝置，相識空間映射、體感感知、區塊鏈、XR裝置、腦機介面等；Layer3為應用生態，如5G、6G、Wifi6、晶片、MEMS微機電系統、GPU、CPU、雲端建設等。從NASA技術準備指數（TRL）角度來看，元宇宙處於概念發展階段（TRL1至TRL3），仍有大量關卡要突破，各種標準也尚待確立。

柳育林指出，目前Layer1到Layer3已有大量業者投入布局以求突破瓶頸，像是指標性的GPU大廠NVIDIA主攻L1和L2，NVIDIA推出元宇宙開發平台Omniverse，原本只提供企業以付費訂閱方式使用，但為了擴大Omniverse的影響力，將允許採用GeForce RTX及Nvidia RTX GPU的創作者免費使用Omniverse。更多大廠把重心擺在L2和L3，例如擁有龐大社群用戶與VR實力的Meta宣布轉型元宇宙公司、每年投入逾100億美元發展XR；擁有龐大企業用戶與AR/MR實力的微軟（Microsoft）宣布正在打造企業元宇宙，並在今年1月以687億美元收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard），以加速在行動、PC、控制台和雲端遊戲業務的成長，並為元宇宙提供構建平台。

經濟議題方面，在假想的元宇宙情境中，數位資產應可相互流通，不侷限單一平台，因此能作為資產數位憑證的NFT成為近期市場焦點，不僅萬物都可操作、人人皆可發行，也帶來行銷、獲利、籌資等嶄新機會。但因虛擬貨幣、數位內容等資產交易，目前價格波動大，NFT市場尚待成熟，新興科技引發的諸多管理課題，各國政府監管難點重重。

另外，元宇宙號稱未來網路，不少待解的網路問題都可能放大，由元宇宙衍生出的虛擬騷擾、歧視、隱私侵犯等社會問題，也可能日益嚴峻，需要業者未來在開發產品時納入考量，避免衍生問題。在市場方面，元宇宙應用的活躍使用者，離10億級門檻仍有相當大的距離，相關業者可優先以PC、行動裝置體驗開始拓展元宇宙市場。

圖一、元宇宙落差示意圖(資料來源： MIC ，2022 年6月)

元宇宙市場起飛關鍵：10億級用戶門檻

柳育林進一步從市場面分析，無論是AI或是VR，一開始都是先在2B場景中被應用，之後才到2C領域普及。2B應用強調的是場景和對象，在2B元宇宙中，使用者願意為解決問題所創造的價值買單；而在2C元宇宙中，用戶願意為全新創造的內容和體驗付費。知名的2B應用像是遠距社交網站Kumospace，或是改變工作型態的元宇宙辦公室Gather Town，都是在網路瀏覽器中建構2D線上虛擬世界，進行會議、教育、業務等各種活動。2C端產品通常面臨激烈競爭，且對於技術的要求更多，因為使用者對產品體驗的要求更高。美國電子遊戲與軟體開發公司Epic Games宣稱，其使用者帳戶總數已經突破5億個，Epic Games執行長斯維尼（Tim Sweeney）認為，元宇宙最終可能會成長為一個價值數萬億美元的產業，Epic Games正在與Meta、Microsoft和Roblox等公司展開競爭，誰先擁有10億用戶，就能成為制定標準的假定領導者 。Meta執行長祖克伯（Mark Elliot Zuckerberg）也表示，Meta目標讓元宇宙覆蓋10億人，在元宇宙中花費幾百美元購物，他們會購買數位商品、數位內容來表達自己，無論是給化身買服裝，購買虛擬房屋或用來裝飾虛擬會議室的東西，也可以是能夠在VR或AR以及整個元宇宙中提高生產力的東西，未來將實現數千億美元的數位商機 。

柳育林認為，10億級用戶是元宇宙市場起飛門檻，但是當前元宇宙應用的普及程度，整體來看仍有相當大的發展空間，2C註冊用戶離10億級門檻還有一定距離，遑論理想上的10億活躍用戶。進一步來看，元宇宙概念的主流應用皆非限定採用XR裝置，PC、行動裝置等現在仍是較易拓展的應用市場。【本文未完，完整內容請見 《北美智權報》313期：元宇宙的宇宙落差 】

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