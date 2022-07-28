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2022年WIPO全球大獎，鼓勵中小企業投入IP

聯合新聞網／ 北美智權報
圖1：第一屆WIPO全球大獎的五家企業得主；左3為WIPO現任總幹事Daren Tang(來源：https://www.flickr.com/photos/wipo/52226900361/in/album-72177720300650151/)
圖1：第一屆WIPO全球大獎的五家企業得主；左3為WIPO現任總幹事Daren Tang(來源：https://www.flickr.com/photos/wipo/52226900361/in/album-72177720300650151/)

【蔣士棋‧北美智權報編輯部】

從2022年開始，世界智財權組織（WIPO）設置了特別獎項，用來鼓勵全球中小企業將智慧財產權投入實際產業應用。從剛出爐的入圍、得獎名單來看，這些位於世界各國的隱形冠軍們，確實也展現出不遜於大型企業的技術研發實力。

過去兩年由於疫情的影響，WIPO的年度會員大會只能以線上方式進行，終於在今年疫情稍緩，得以在7月下旬舉辦實體會議──這也是現任WIPO總幹事Daren Tang（鄧鴻森）在2020年上任後，首次主辦的會員大會。

然而，這次大會的另一個意義，就是頒發首次的WIPO全球大獎（WIPO Global Award）。在開幕致詞中，Daren Tang就曾經指出，IP在今天這種全球高度動盪的社經環境裡，必須扮演更積極的功能。「我們必須持續致力於建設全球的IP生態系，讓這個過去只有專業人士感興趣的技術議題，變成能吸引投資、創造工作機會以支持創新者的有力催化劑（catalyst）！」

表彰使用智慧財產權制度以促進人類社會持續進步的個人與企業，正是WIPO年度大獎的舉辦目的。在第一年，WIPO特別把焦點放在全球為數眾多的中小企業上，尤其是那些能夠透過智慧財產權來解決社會、經濟、環境的中小企業。而且，為了提升參加意願，獲獎的企業還可以獲得WIPO提供的一對一顧問輔導，量身打造國際事業佈局策略，對於中小型企業來說，是個不可多得的好機會。

WIPO設置年度大獎 鼓勵應用IP促進社會進步

因此，雖然只是第一年舉辦，但競爭已經非常激烈。根據WIPO提供的資料，第一階段就有來自62個國家、總共272家公司報名參加。經過篩選後，有20家企業取得入圍資格，最後再經由7人評審團的決選，決定5個大獎得主。那麼，這些得主究竟是誰呢？

獲得第一屆WIPO年度大獎的5家企業，分別為荷蘭的Hydraloop、中國的Shylon（芯龍）和Raycan（瑞派寧）、日本的Splink以及新加坡的Lucence。他們除了都是中小企業以外，也都具有相當的技術能力，在各自的產業裡開始嶄露頭角。

例如唯一來自歐洲的Hydraloop，瞄準的就是全球日益嚴重的水資源危機，所以戮力開發日常用水的回收、淨化、再利用技術。Hydraloop並不採用既有的過濾或者化學淨化技術，而是結合了6種沈澱、懸浮、生物分解技術，讓回收水達到可再利用的狀態。根據Hydraloop估計，只要讓大住家中用水機器與Hydraloop設備相連結，家戶就可以節省高達45%的用水。

圖2：Hydraloop已經推出企業用水回收設備，還可依據企業需求進行佈建(來源：https://www.hydraloop.com)
圖2：Hydraloop已經推出企業用水回收設備，還可依據企業需求進行佈建(來源：https://www.hydraloop.com)

第一屆大獎得主多為亞洲企業

至於其他四家得獎企業，則全部都來自亞洲，而且有三家聚焦在醫療領域。例如中國的Raycan使用自研的MVT技術，提升正子攝影（PET）高脈衝採樣的精準度，也擴展了正子攝影的應用領域，早就在中國國內獲獎無數；日本的Splink則是著眼於超高齡化社會中，老年人口最容易遇到的腦部健康問題，尤其是與生活能力、人性尊嚴息息相關的認知病變。他們使用AI技術對MRI（核磁共振）的腦部掃描影片進行判讀，補足人力目測判讀的不足之處，以更精準、更快速地提出分析結果。之後，也會根據得到的資訊來預測未來腦部結構變化，並判斷疾病發生的可能性。換句話說，過去如阿茲海默症之類的腦部病變，總要等到症狀出現才能治療，但Splink卻能在定期檢查時揪出潛在問題，治癒機率自然也大大提升。

其他遺珠之憾也都有可觀之處。例如德國的manaomea使用各種被裁減、丟棄的紡織邊角料，重新編織、固化後，重新成為各種產品的原料，更計劃在尼泊爾雇用當地人種植黃麻，作為manaomea產品的核心材料；匈牙利的TEQBALL則是設計了規則桌球非常類似、但採用彎曲桌面和足球動作的「足桌球」，並且把進軍奧運正式項目作為企業願景……縱使目前主流技術研發都是由大型企業主導，但正如同Daren Tang所說，全球經濟和創新的骨幹，還是要靠中小型企業。

而在中小企業之外，WIPO也透露，之後也計畫對青年以及女性設計智慧財產權相關的獎項，今年年底前，WIPO也會對智財權融資（IP Financing）議題啟動新一輪全球對話。種種動作看來，在Daren Tang上任以後，WIPO確實愈來愈積極了。

資料來源：

WIPO Global Awards, WIPO

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